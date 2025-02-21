WoW : La mascotte Tac, comment l'obtenir ?

Blizzard va permettre aux joueurs de recevoir la mascotte Tac via le système de Twitch drops en février et mars 2025.
Blizzard propose aux joueurs de WoW
de récupérer la mascotte Tac, l'épagneul de l'horloge
afin de fêter le déploiement du patch 11.1 et de Terremine.
Pour l'ajouter à votre collection, vous devrez faire appel au système de Twitch drops entre le 25 février à 19 heures au 25 mars à 18 heures
. Pour vous aider à récupérer ce butin, nous vous expliquons la marche à suivre dans cet article.
Comment obtenir la mascotte Tac sur WoW avec Twitch drops ?
La procédure à respecter pour participer au Twitch drop célébrant le lancement de la mise à jour 11.1 et de la saison 2 de WoW The War Within
est relativement simple, et fonctionne comme tous les autres événements de ce type. Voici les étapes à suivre :
- Rendez-vous sur votre compte Battle en allant sur la page de connexion.
- Associez ce compte avec votre compte Twitch, en cliquant sur l'onglet Connexion.
- Vous serez redirigé vers votre compte Twitch, sur lequel vous devrez également vous connecter.
- Une fois cette tâche accomplie, appuyez sur « Continuer ».
- Un message de confirmation vous indiquera que vos deux comptes sont désormais liés.
Si vous avez effectué un changement de mot de passe ou autre modification sur votre compte Twitch ou Battle.net, vous devrez les associer de nouveau, ce qui amène un délai de 7 jours avant de pouvoir réitérer une telle opération.
Pour recevoir ensuite la mascotte Tac
, il vous suffira de visionner 4 heures de contenu World of Warcraft, entre le 25 février à 19 heures et le 25 mars à 18 heures
, et ce sur les chaînes de votre choix.
Vous pourrez obtenir votre butin en récupérant le drop sur la chaîne que vous regardez, ou dans votre page d'inventaire de drops sur Twitch. Le suivi de la progression peut d'ailleurs être observé sur cette même page. Notez que les applications Twitch sur console, TV connectée et autres applications TV ne sont pas compatibles avec les drops. Enfin, vous devrez vous montrer vigilant en veillant à vous connecter à Battle.net en sélectionnant tout de suite la région à laquelle vous appartenez, car la première région sur laquelle vous vous connecterez sera celle où vous obtiendrez votre récompense.
commentaire (0)