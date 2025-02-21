WoW : La mascotte Tac, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 février 2025 à 10h12
Blizzard va permettre aux joueurs de recevoir la mascotte Tac via le système de Twitch drops en février et mars 2025.
WoW : La mascotte Tac, comment l'obtenir ?
Blizzard propose aux joueurs de WoW de récupérer la mascotte Tac, l'épagneul de l'horloge afin de fêter le déploiement du patch 11.1 et de Terremine. Pour l'ajouter à votre collection, vous devrez faire appel au système de Twitch drops entre le 25 février à 19 heures au 25 mars à 18 heures. Pour vous aider à récupérer ce butin, nous vous expliquons la marche à suivre dans cet article.

Comment obtenir la mascotte Tac sur WoW avec Twitch drops ?

La procédure à respecter pour participer au Twitch drop célébrant le lancement de la mise à jour 11.1 et de la saison 2 de WoW The War Within est relativement simple, et fonctionne comme tous les autres événements de ce type. Voici les étapes à suivre :
  • Rendez-vous sur votre compte Battle en allant sur la page de connexion.
  • Associez ce compte avec votre compte Twitch, en cliquant sur l'onglet Connexion.
  • Vous serez redirigé vers votre compte Twitch, sur lequel vous devrez également vous connecter.
  • Une fois cette tâche accomplie, appuyez sur « Continuer ».
  • Un message de confirmation vous indiquera que vos deux comptes sont désormais liés.
Si vous avez effectué un changement de mot de passe ou autre modification sur votre compte Twitch ou Battle.net, vous devrez les associer de nouveau, ce qui amène un délai de 7 jours avant de pouvoir réitérer une telle opération.

associer-compte-twitch-battle_1
Pour recevoir ensuite la mascotte Tac, il vous suffira de visionner 4 heures de contenu World of Warcraft, entre le 25 février à 19 heures et le 25 mars à 18 heures, et ce sur les chaînes de votre choix.

mascotte-tac-wow-comment-obtenir
Vous pourrez obtenir votre butin en récupérant le drop sur la chaîne que vous regardez, ou dans votre page d'inventaire de drops sur Twitch. Le suivi de la progression peut d'ailleurs être observé sur cette même page. Notez que les applications Twitch sur console, TV connectée et autres applications TV ne sont pas compatibles avec les drops. Enfin, vous devrez vous montrer vigilant en veillant à vous connecter à Battle.net en sélectionnant tout de suite la région à laquelle vous appartenez, car la première région sur laquelle vous vous connecterez sera celle où vous obtiendrez votre récompense.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 22 septembre 2026

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7

Retrouvez des informations relatives au nouveau mode de jeu à venir sur WoW Midnight avec le patch 12.1.7 : les Entrelacs de l'histoire.

commentaire (0)