WoW : L'événement des Duos infâmes est disponible, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2025 à 14h08
Les Duos infâmes ont commencé sur les serveurs de WoW The War Within, et de belles récompenses attendent les participants.
WoW : L'événement des Duos infâmes est disponible, les détails
Du 4 juin au 16 juillet 2025, tous les joueurs de WoW The War Within peuvent prendre part à un événement spécial, les Duos infâmes. Pendant 6 semaines, vous devrez affronter des boss du passé pour débloquer diverses récompenses de nature cosmétique et de l'équipement. Blizzard a présenté officiellement les Duos infâmes le jour de leur lancement, et nous vous proposons d'en apprendre un peu plus à ce sujet dans cet article.

Comment fonctionnent les Duos infâmes et comment y participer ?

Pour vous mesurer aux adversaires des Duos infâmes, vous devrez d'abord être niveau 80 et rejoindre la file d'attente en solo ou en groupe en interagissant avec Xyggie Marou à Dornogal, Orgrimmar ou Hurlevent.
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Une fois le match commencé, votre missions sera de vaincre des duos aléatoires de boss de légende : vous en rencontrerez 4 la première semaine, et d'autres seront ajoutés tout au long de l'événement jusqu'à atteindre le nombre de 10. Notez que si vous participez seul à l'expérience Duos infâmes, des PNJ viendront vous apporter de l'aide. En combattant ces boss, vous gagnerez des points et ouvrirez un coffre, avant de monter sur le podium.

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Quêtes hebdomadaires de Vinnie Douceur

Chaque semaine, vous pourrez accepter une quête auprès de Vinnie Douceur commençant par « Qui sont les Duos infâmes ? ». Sa complétion vous accordera une bourse de récompenses contenant dans un premier temps le jouet Bannière infâme ainsi que de l'équipement Champion.

recompenses-duos-infames
D'autres butins seront ajoutés au fil des semaines, comme le jouet Podium de victoire, la mascotte Bougette de méchantes boulettes et même la monture En-cas de Tyrannotort dès la 4ème semaine.

Nourritures et boissons à utiliser pour maximiser vos chances de victoire

Le service traiteur de Wodin le Serviteur-troll vous proposera de vous buffer en consommant divers plats :

Hamburger costaud (service traiteur) :
  • Dégâts infligés augmentés de 15 %.
  • Dégâts subis réduits de 15 %.
Cuissot dodu (Wodin le Serviteur-troll) 
  • Dégâts physiques subis réduits de 80 %.
  • Dégâts magiques subis réduits de 40 %.
  • Dégâts infligés réduits de 40 %.
  • Génération de menace augmentée de 600 %.
Fiole de soins : récupère 8 % de points de vie toutes les 6 s.
Bouteille d'invisibilité : vous rend invisible.
Canette d'Ampli : augmente la vitesse de 50 %.

traiteur-duos-infames
Nourriture qui augmente la difficulté pour améliorer votre score dans le dôme :
  • Poisson chétif « stimulant » (service traiteur) :
  • Dégâts infligés réduits de 40 %.
  • Augmente les dégâts subis de 40 %.
  • Bonus de survie et d'élimination : ×2
  • Hot dog « stimulant » (Wodin le Serviteur-troll) : bonus de survie et d'élimination × 2, mais il vous arrive d'avoir des gaz.

Comment obtenir plus de points ?

Pendant les Duos infâmes, il est possible d'augmenter la difficulté pour remporter plus de points. Pour ce faire, il vous suffit d'effectuer un clic droit sur une bombe à la cerise pour placer une cible verte au sol pendant le combat et doubler votre score en éliminant tous les boss ou autres monstres dans cette arène.

augmenter-mise
En plus de la nourriture présentée ci-dessus, d'autres objets vous permettront de décrocher davantage de points :
  • Chronomètre jetable : ajoute 30 s au temps restant des Duos infâmes.
  • Chronomètre jetable ÉNORME : ajoute 60 s au temps restant des Duos infâmes.
  • À partir de la troisième semaine, vous pouvez utiliser le cor d'appel pour invoquer un boss supplémentaire, mais attention, si un membre de votre groupe souffle dans son cor d'appel au même moment, le chaos risque d'être total avec trois boss ou plus à combattre en même temps.
Les Duos infâmes seront disponibles jusqu'au 16 juillet sur les serveurs de WoW The War Within.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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