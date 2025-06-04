WoW : L'événement des Duos infâmes est disponible, les détails

Les Duos infâmes ont commencé sur les serveurs de WoW The War Within, et de belles récompenses attendent les participants.
Du 4 juin au 16 juillet 2025
, tous les joueurs de WoW
The War Within peuvent prendre part à un événement spécial, les Duos infâmes. Pendant 6 semaines, vous devrez affronter des boss du passé pour débloquer diverses récompenses de nature cosmétique et de l'équipement. Blizzard a présenté officiellement les Duos infâmes
le jour de leur lancement, et nous vous proposons d'en apprendre un peu plus à ce sujet dans cet article.
Comment fonctionnent les Duos infâmes et comment y participer ?
Pour vous mesurer aux adversaires des Duos infâmes
, vous devrez d'abord être niveau 80
et rejoindre la file d'attente en solo ou en groupe en interagissant avec Xyggie Marou à Dornogal, Orgrimmar ou Hurlevent.
Une fois le match commencé, votre missions sera de vaincre des duos aléatoires de boss de légende
: vous en rencontrerez 4 la première semaine, et d'autres seront ajoutés tout au long de l'événement jusqu'à atteindre le nombre de 10. Notez que si vous participez seul à l'expérience Duos infâmes
, des PNJ viendront vous apporter de l'aide. En combattant ces boss, vous gagnerez des points
et ouvrirez un coffre
, avant de monter sur le podium
.
Quêtes hebdomadaires de Vinnie Douceur
Chaque semaine, vous pourrez accepter une quête auprès de Vinnie Douceur commençant par « Qui sont les Duos infâmes ? ».
Sa complétion vous accordera une bourse de récompenses contenant dans un premier temps le jouet Bannière infâme
ainsi que de l'équipement Champion.
D'autres butins seront ajoutés au fil des semaines, comme le jouet Podium de victoire
, la mascotte Bougette de méchantes boulettes
et même la monture En-cas de Tyrannotort
dès la 4ème
semaine.
Nourritures et boissons à utiliser pour maximiser vos chances de victoire
Le service traiteur de Wodin le Serviteur-troll vous proposera de vous buffer en consommant divers plats :Hamburger costaud (service traiteur) :
Cuissot dodu (Wodin le Serviteur-troll)
- Dégâts infligés augmentés de 15 %.
- Dégâts subis réduits de 15 %.
Fiole de soins
- Dégâts physiques subis réduits de 80 %.
- Dégâts magiques subis réduits de 40 %.
- Dégâts infligés réduits de 40 %.
- Génération de menace augmentée de 600 %.
: récupère 8 % de points de vie toutes les 6 s.Bouteille d'invisibilité
: vous rend invisible.Canette d'Ampli
: augmente la vitesse de 50 %.Nourriture qui augmente la difficulté pour améliorer votre score dans le dôme :
- Poisson chétif « stimulant » (service traiteur) :
- Dégâts infligés réduits de 40 %.
- Augmente les dégâts subis de 40 %.
- Bonus de survie et d'élimination : ×2
- Hot dog « stimulant » (Wodin le Serviteur-troll) : bonus de survie et d'élimination × 2, mais il vous arrive d'avoir des gaz.
Comment obtenir plus de points ?
Pendant les Duos infâmes, il est possible d'augmenter la difficulté pour remporter plus de points. Pour ce faire, il vous suffit d'effectuer un clic droit sur une bombe à la cerise pour placer une cible verte au sol pendant le combat et doubler votre score en éliminant tous les boss ou autres monstres dans cette arène.
En plus de la nourriture présentée ci-dessus, d'autres objets vous permettront de décrocher davantage de points :
- Chronomètre jetable : ajoute 30 s au temps restant des Duos infâmes.
- Chronomètre jetable ÉNORME : ajoute 60 s au temps restant des Duos infâmes.
- À partir de la troisième semaine, vous pouvez utiliser le cor d'appel pour invoquer un boss supplémentaire, mais attention, si un membre de votre groupe souffle dans son cor d'appel au même moment, le chaos risque d'être total avec trois boss ou plus à combattre en même temps.
Les Duos infâmes
seront disponibles jusqu'au 16 juillet sur les serveurs de WoW The War Within.
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