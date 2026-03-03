WoW : Haranir, comment débloquer la nouvelle race alliée de Midnight ?

Retrouvez des informations relatives au déverrouillage de la race Haranir sur WoW Midnight dans cet article.
WoW
Midnight amène une race supplémentaire sur le MMORPG, et cette fois, c'est au tour des Haranir de faire leur entrée. Ces métamorphes originaires d'Harandar peuvent être incarnés par plusieurs classes, y compris le druide, et sont disponibles pour les deux factions. Découvrez comment débloquer les Haranir
ci-dessous.
Comment obtenir la race du Haranir sur WoW Midnight ?
Comme pour les Terrestres sur The War Within, le déblocage de la nouvelle race de WoW Midnight
est loin d'être compliqué. En effet, il vous suffit de valider le haut-fait Race alliée : Haranir
. Pour ce faire, vous devez simplement compléter la campagne principale d'Harandar
, et vous recevrez en plus la monture Chagrynx ivoire
.
Créer un Haranir
est sans doute une expérience à ne pas manquer sur Midnight, puisque de nombreuses classes peuvent être incarnées :
- Guerrier
- Chasseur
- Mage
- Voleur
- Prêtre
- Démoniste
- Druide
- Chaman
- Moine
Qui plus est, des options de personnalisation avancées sont disponibles, par exemple le choix des dents, des pieds, de la couleur des mèches, du maquillage des yeux ou encore des peintures sur le visage. Vous pourrez donc choisir donner à votre Haranir une allure proche du Troll ou de l'Elfe, à vous d'en décider selon vos préférences.Si vous avez bénéficié de l'accès anticipé, le haut-fait ne se validera pas lors de votre connexion : vous devrez d'abord accepter la quête The War Beyond the Roots à Lune-d'Argent, juste à côté du portail menant vers Harandar.
Remettez-la au Sanctuaire de la Lumière pour obtenir le haut-fait.
Peut-on utiliser un sésame pour un Haranir ?
Bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient précieusement conservé leur sésame pour le niveau 80
offert avec l'achat de WoW Midnight : le Haranir peut être boosté
, puisqu'il n'existe aucune restriction à ce niveau. Si vous l'avez déjà utilisé, il est toujours possible de s'en offrir un autre par l'intermédiaire de la boutique, mais cela vous reviendra à 60 euros.
Ne perdez donc pas de temps et terminez la campagne d'Harandar si vous aspirez à rejoindre la famille de ces métamorphes proches de la nature sur WoW Midnight.
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