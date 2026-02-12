WoW : Est-il possible de solo les raids et donjons de Dragonflight ?

Le meilleur moyen de récupérer des transmogrifications sur WoW est bien souvent de farmer d'anciens raids et donjons. Peut-on parcourir en solo les instances de Dragonflight ?
Depuis le déploiement de la mise à jour de prélancement de WoW
Midnight, les collectionneurs de transmogrifications se demandent quand il sera possible de parcourir en solo les raids de l'extension Dragonflight.
Le butin héritage de Dragonflight est disponible sur WoW Midnight
Sur la version la plus récente de WoW
, se rendre dans les raids des extensions précédentes est un jeu d'enfant. En effet, grâce au multiplicateur de dégâts, les boss se font tout bonnement one-shot
, ce qui vous permet d'obtenir des transmogrifications à moindre effort. Néanmoins, il est toujours nécessaire de constituer un groupe pour compléter le raid de l'extension précédente à l'actuelle, et avec la sortie du prépatch de Midnight, beaucoup se sont demandés quand Dragonflight sera faisable en solo.
En février 2026, Blizzard a activé le butin « legacy » pour les donjons et raids de Dragonflight
, si bien que vous pouvez enfin récupérer aisément les transmogrifications de ces instances. Notez qu'en mode normal, héroïque et mythique, le butin n'est plus personnel mais généré de manière aléatoire.
Il est alors possible de récolter des cosmétiques que votre personnage ne peut pas porter, et de les échanger avec les éventuels autres joueurs qui vous accompagnent (ou tout simplement de les garder pour les autres membres de votre bataillon en mesure de porter les matières concernées).
Nous tenions aussi à vous informer que les légendaires de Dragonflight, Nasz'uro, l'héritage délié
et Fyr'alath, le Pourfendeur de rêve
, sont toujours spécifiques à certaines classes, respectivement les Évocateurs et les Chevaliers de la mort, Paladins, et Guerriers.
N'hésitez donc plus à faire une halte dans Aberrus, Amirdrassil ou le Caveau des Incarnations, et parfaire ainsi vos collections d'apparence. WoW Midnight
sortira au début du mois de mars prochain, ce qui vous laisse encore quelques semaines pour adopter un nouveau style avant de redécouvrir l'extrême Nord du continent des Royaumes de l'Est.
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