WoW : Est-il possible de solo les raids et donjons de Dragonflight ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 février 2026 à 12h36
Le meilleur moyen de récupérer des transmogrifications sur WoW est bien souvent de farmer d'anciens raids et donjons. Peut-on parcourir en solo les instances de Dragonflight ?
WoW : Est-il possible de solo les raids et donjons de Dragonflight ?
Depuis le déploiement de la mise à jour de prélancement de WoW Midnight, les collectionneurs de transmogrifications se demandent quand il sera possible de parcourir en solo les raids de l'extension Dragonflight. 

Le butin héritage de Dragonflight est disponible sur WoW Midnight

Sur la version la plus récente de WoW, se rendre dans les raids des extensions précédentes est un jeu d'enfant. En effet, grâce au multiplicateur de dégâts, les boss se font tout bonnement one-shot, ce qui vous permet d'obtenir des transmogrifications à moindre effort. Néanmoins, il est toujours nécessaire de constituer un groupe pour compléter le raid de l'extension précédente à l'actuelle, et avec la sortie du prépatch de Midnight, beaucoup se sont demandés quand Dragonflight sera faisable en solo.

amidrassil2
En février 2026, Blizzard a activé le butin « legacy » pour les donjons et raids de Dragonflight, si bien que vous pouvez enfin récupérer aisément les transmogrifications de ces instances. Notez qu'en mode normal, héroïque et mythique, le butin n'est plus personnel mais généré de manière aléatoire. Il est alors possible de récolter des cosmétiques que votre personnage ne peut pas porter, et de les échanger avec les éventuels autres joueurs qui vous accompagnent (ou tout simplement de les garder pour les autres membres de votre bataillon en mesure de porter les matières concernées).

amirdrassil
Nous tenions aussi à vous informer que les légendaires de Dragonflight, Nasz'uro, l'héritage délié et Fyr'alath, le Pourfendeur de rêve, sont toujours spécifiques à certaines classes, respectivement les Évocateurs et les Chevaliers de la mort, Paladins, et Guerriers. 

N'hésitez donc plus à faire une halte dans Aberrus, Amirdrassil ou le Caveau des Incarnations, et parfaire ainsi vos collections d'apparence. WoW Midnight sortira au début du mois de mars prochain, ce qui vous laisse encore quelques semaines pour adopter un nouveau style avant de redécouvrir l'extrême Nord du continent des Royaumes de l'Est.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails
World of Warcraft 25 août 2026

WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de septembre 2026 dans cet article.
WoW : Filament annelé, comment obtenir cette monnaie ?
World of Warcraft 24 août 2026

WoW : Filament annelé, comment obtenir cette monnaie ?

Retrouvez des informations relatives à l'acquisition de Filaments annelés en saison 2 de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 26 août 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 22 août 2026

WoW : Équilibrage des classes du 26 août 2026, les détails de la mise à jour

Un nouvel équilibrage est programmé pour le mercredi 26 août 2026 sur les serveurs de WoW Midnight. Retrouvez les détails de cette mise à jour dans cet article.

commentaire (0)