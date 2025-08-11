WoW : Équilibrage des classes du 13 août 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 12 août 2025 à 12h10
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 13 août 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 13 août 2025, les détails de la mise à jour
Blizzard a partagé les détails des prochains ajustements de classe à venir sur WoW The War Within, et ils seront déployés au cours de la maintenance hebdomadaire du mercredi 13 août 2025. La majorité des changements concerne le mode PvP, mais quelques ensembles de la Manaforge Oméga, notamment pour le druide, sont au programme. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 13 août de WoW ci-dessous.

Équilibrage des classes du 13 août 2025 de WoW

Chaman

Amélioration
Totémique
Porte-tempête

Chasseur de démons

Dévastation
  • Tous les dégâts augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.

Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • Chances du 2P de Primes du collectionneur inépuisable de lancer un Tir acéré gratuit réduites de 50%.

Chevalier de la mort 

Givre
  • Les dégâts de Frappe de givre sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
  • Dégâts d'Anéantissement réduits de 5%.
  • Cavalier de l'Apocalypse : Menace antrelige augmente désormais les dégâts d'Anéantissement de 5% (au lieu de 10%).
  • Cavalier de l'Apocalypse : Le 2P de Veillée de la sentinelle creuse augmente désormais les dégâts d'Anéantissement de Trollemort de 15% (au lieu de 35%).
  • Porte-mort : Dégâts de la première faux d'Exterminer augmentés de 10%.
Impie

Démoniste 

Général
  • Présence menaçante augmente désormais la génération de menace de votre Marcheur du Vide et de votre Gangregarde de 950 % (au lieu de 400 %).
  • Affliction
  • Influence fendue du marchand de monstres (2 pièces - Libération de Terremine) : les chances de Jackpot ! sont réduites de 30 %.
Démonologie
  • Les dégâts sont réduits de 5 % lors des rencontres PvP.
  • Dégâts de Diablotin sauvage réduits de 20 %.
  • Dégâts de Haine immuable réduits de 30 %.
Destruction
  • Diaboliste : 2P de Festin de folie de l'inquisitrice ajusté - Dégâts d'Énergie oculaire réduits de 45 %.

Druide

Équilibre
  • Les dégâts de toutes les compétences sont augmentés de 8 %.
Gardien du Bosquet
  • Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : accumulent désormais 3 % des dégâts infligés (au lieu de 2 %) et Faveur de dryade est désormais plafonnée à 10 x la puissance des sorts (au lieu de 6 x) et projette 15 % (au lieu de 20 %) de ses dégâts sur les ennemis proches.
Élu d'Élune
  • Ornements de la mère aigle (2 pièces - Manaforge Oméga) : augmentation des dégâts de Feu stellaire portée à 20 % (au lieu de 25 %) et a 40 % de chances (au lieu de 50 %) de déclencher une Éruption stellaire avec une efficacité de 45 % (au lieu de 50 %).
  • Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : Les Éruption stellaire divisées infligent des dégâts avec une efficacité de 40 % (au lieu de 80 %).
Restauration

Traqueur sauvage
  • Correction d'un problème qui permettait au bonus 4 pièces Ornements de la mère aigle de générer des Floraison symbiotique supplémentaires pour les Rétablissement lancés par Croissance rampante.
  • Correction d'un problème qui empêchait Pousses jumelées de générer des Lianes sanguinaires ou des Floraison symbiotique supplémentaires grâce au bonus 4 pièces de l'ensemble Ornements de la mère aigle.
  • Les soins de Floraison symbiotique et de la Croissance effrénée sont augmentés de 15 %.
  • Ornements de la mère aigle (2 pièces - Manaforge Oméga) : augmente le taux de croissance de Floraison symbiotique de 45 % (au lieu de 30 %).
  • Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : confèrent désormais aux soins de Floraison symbiotique 35 % (au lieu de 20 %) de déclencher Croissance effrénée à 100 % d'efficacité (au lieu de 80 %).
  • Note des développeurs : le problème impliquant Croissance rampante générait un grand nombre de Floraison symbiotique involontaires, ce qui consolidait une grande partie du pouvoir des soins du Traqueur sauvage dans les déclenchements de l'ensemble 4 pièces et d'Idées claires. Nous avons ajouté de la puissance des soins pour compenser la perte de soins due à la correction du problème.
Farouche
  • Tous les dégâts sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
  • Dégâts à la première cible de Morsure féroce et Ravage augmentés de 6 %.
  • Dégâts de Lambeau augmentés de 5 %.
  • Dent de sabre permet à Morsure féroce d'augmenter les dégâts subis de vos saignements et autres effets périodiques de 6% par point de combo (au lieu de 5 %).
  • Traqueur sauvage : Dégâts de Lianes sanguinaires augmentés de 5 %.

Guerrier

Protection

Thane des montagnes

Mage

Arcanes
  • Flux du Néant augmente désormais de 40 % (au lieu de 100 %) les dégâts infligés à un ennemi par le prochain sort ciblé.
Feu
  • Les dégâts directs de Météore sont réduits de 40 % lors des rencontres PvP.
Givre
  • Tous les dégâts sont réduits de 10 % lors des rencontres PvP.
  • Tous les dégâts réduits de 3%. Ne s'applique pas en PvP.

Moine

Maître brasseur

Pandashan
  • Fracas des tempêtes abattues (2 pièces - Manaforge Oméga) : les dégâts de Déluge de coups sont augmentés de 10 % (au lieu de 20 %).
  • Fracas des tempêtes abattues (4 pièces - Manaforge Oméga) : la génération de Charge de déluge est augmentée de 30 % (au lieu de 50 %).
  • Les dégâts infligés par Déluge de coups via Sagesse de la muraille sont réduits de 20 %.
Tisse-brume

Paladin

Sacré
  • Tous les soins sont réduits de 12 % lors des rencontres PvP.
  • La durée de Supplique divine est augmentée à 30 secondes (au lieu de 20 secondes).

Prêtre

Ombre
  • Les dégâts de Salve du Vide sont réduits de 30 % lors des rencontres PvP.

Voleur

Assassinat
  • Les dégâts de Garrot sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard s'attaque aux tricheurs du Top 1 % et souhaite mettre un terme à la rigidité de la méta
World of Warcraft 01 septembre 2026

WoW : Blizzard s'attaque aux tricheurs du Top 1 % et souhaite mettre un terme à la rigidité de la méta

Entre chasses aux boosts payants et promesses de rééquilibrage par spécialisation, Blizzard tape du poing sur la table pour assainir le sommet du classement Mythique+ de WoW Midnight.
WoW : Équilibrages des classes du 2 septembre 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 29 août 2026

WoW : Équilibrages des classes du 2 septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements prévus avec l'équilibrage des classes du 2 septembre 2026 de WoW Midnight.
WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails
World of Warcraft 25 août 2026

WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de septembre 2026 dans cet article.

commentaire (0)