WoW : Équilibrage des classes du 13 août 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 13 août 2025 de WoW The War Within dans cet article.
Blizzard a partagé les détails des prochains ajustements de classe à venir sur WoW
The War Within, et ils seront déployés au cours de la maintenance hebdomadaire du mercredi 13 août 2025. La majorité des changements concerne le mode PvP, mais quelques ensembles de la Manaforge Oméga, notamment pour le druide, sont au programme. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 13 août de WoW
ci-dessous.
Équilibrage des classes du 13 août 2025 de WoW
Chaman
Amélioration
Totémique
Porte-tempête
Chasseur de démons
Dévastation
- Tous les dégâts augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.
Chasseur
Maîtrise des bêtes
- Chances du 2P de Primes du collectionneur inépuisable de lancer un Tir acéré gratuit réduites de 50%.
Chevalier de la mort
Givre
Impie
- Les dégâts de Frappe de givre sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
- Dégâts d'Anéantissement réduits de 5%.
- Cavalier de l'Apocalypse : Menace antrelige augmente désormais les dégâts d'Anéantissement de 5% (au lieu de 10%).
- Cavalier de l'Apocalypse : Le 2P de Veillée de la sentinelle creuse augmente désormais les dégâts d'Anéantissement de Trollemort de 15% (au lieu de 35%).
- Porte-mort : Dégâts de la première faux d'Exterminer augmentés de 10%.
Démoniste
Général
Démonologie
- Présence menaçante augmente désormais la génération de menace de votre Marcheur du Vide et de votre Gangregarde de 950 % (au lieu de 400 %).
- Affliction
- Influence fendue du marchand de monstres (2 pièces - Libération de Terremine) : les chances de Jackpot ! sont réduites de 30 %.
Destruction
- Diaboliste : 2P de Festin de folie de l'inquisitrice ajusté - Dégâts d'Énergie oculaire réduits de 45 %.
Druide
Équilibre
Gardien du Bosquet
- Les dégâts de toutes les compétences sont augmentés de 8 %.
Élu d'Élune
- Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : accumulent désormais 3 % des dégâts infligés (au lieu de 2 %) et Faveur de dryade est désormais plafonnée à 10 x la puissance des sorts (au lieu de 6 x) et projette 15 % (au lieu de 20 %) de ses dégâts sur les ennemis proches.
Restauration
- Ornements de la mère aigle (2 pièces - Manaforge Oméga) : augmentation des dégâts de Feu stellaire portée à 20 % (au lieu de 25 %) et a 40 % de chances (au lieu de 50 %) de déclencher une Éruption stellaire avec une efficacité de 45 % (au lieu de 50 %).
- Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : Les Éruption stellaire divisées infligent des dégâts avec une efficacité de 40 % (au lieu de 80 %).
Traqueur sauvage
Farouche
- Correction d'un problème qui permettait au bonus 4 pièces Ornements de la mère aigle de générer des Floraison symbiotique supplémentaires pour les Rétablissement lancés par Croissance rampante.
- Correction d'un problème qui empêchait Pousses jumelées de générer des Lianes sanguinaires ou des Floraison symbiotique supplémentaires grâce au bonus 4 pièces de l'ensemble Ornements de la mère aigle.
- Les soins de Floraison symbiotique et de la Croissance effrénée sont augmentés de 15 %.
- Ornements de la mère aigle (2 pièces - Manaforge Oméga) : augmente le taux de croissance de Floraison symbiotique de 45 % (au lieu de 30 %).
- Ornements de la mère aigle (4 pièces - Manaforge Oméga) : confèrent désormais aux soins de Floraison symbiotique 35 % (au lieu de 20 %) de déclencher Croissance effrénée à 100 % d'efficacité (au lieu de 80 %).
- Note des développeurs : le problème impliquant Croissance rampante générait un grand nombre de Floraison symbiotique involontaires, ce qui consolidait une grande partie du pouvoir des soins du Traqueur sauvage dans les déclenchements de l'ensemble 4 pièces et d'Idées claires. Nous avons ajouté de la puissance des soins pour compenser la perte de soins due à la correction du problème.
- Tous les dégâts sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
- Dégâts à la première cible de Morsure féroce et Ravage augmentés de 6 %.
- Dégâts de Lambeau augmentés de 5 %.
- Dent de sabre permet à Morsure féroce d'augmenter les dégâts subis de vos saignements et autres effets périodiques de 6% par point de combo (au lieu de 5 %).
- Traqueur sauvage : Dégâts de Lianes sanguinaires augmentés de 5 %.
Guerrier
Protection
Thane des montagnes
Mage
Arcanes
Feu
- Flux du Néant augmente désormais de 40 % (au lieu de 100 %) les dégâts infligés à un ennemi par le prochain sort ciblé.
Givre
- Les dégâts directs de Météore sont réduits de 40 % lors des rencontres PvP.
- Tous les dégâts sont réduits de 10 % lors des rencontres PvP.
- Tous les dégâts réduits de 3%. Ne s'applique pas en PvP.
Moine
Maître brasseur
Pandashan
Tisse-brume
- Fracas des tempêtes abattues (2 pièces - Manaforge Oméga) : les dégâts de Déluge de coups sont augmentés de 10 % (au lieu de 20 %).
- Fracas des tempêtes abattues (4 pièces - Manaforge Oméga) : la génération de Charge de déluge est augmentée de 30 % (au lieu de 50 %).
- Les dégâts infligés par Déluge de coups via Sagesse de la muraille sont réduits de 20 %.
Paladin
Sacré
- Tous les soins sont réduits de 12 % lors des rencontres PvP.
- La durée de Supplique divine est augmentée à 30 secondes (au lieu de 20 secondes).
Prêtre
Ombre
- Les dégâts de Salve du Vide sont réduits de 30 % lors des rencontres PvP.
Voleur
Assassinat
- Les dégâts de Garrot sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
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