WoW : Équilibrage des bijoux du 27 août, l'Antenne astrale fait l'objet d'un nerf

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
Les joueurs se sont exprimés sur Reddit à la suite de la publication des notes de mise à jour, et pour beaucoup, le nerf de l'Antenne astrale ne serait pas significatif.
- Cris d'un ciel oublié : les dégâts infligés lors de la mort sont augmentés de 15 %.
- Projecteur perfide : les dégâts infligés sont augmentés de 10 %.
- Fouet mystique de Naazindhri : les dégâts infligés sont augmentés de 15 %.
- Antenne astrale : coup critique réduit de 3 %.
- Zap-clap de Gigazap : les dégâts infligés sont augmentés de 15 %. Le temps de recharge interne est réduit à 0,5 seconde (au lieu de 0,75 seconde).
- Distributeur de soins de première classe : les soins sont augmentés de 20 %.
- Technique secrète de So'leah : la durée de l'amélioration est augmentée à une heure.
Au lieu d'être BIS pour tout le monde, il le sera pour 80 % des classes.Cependant 3 % de coup critique en moins n'est pas réellement rien, si bien que d'autres ont affirmé le contraire. Certains encore, ont estimé qu'il n'était pas normal que de tels ajustements doivent être mis en place, puisque les joueurs ont accès aux simulations de DPS avant la sortie d'une phase, et qu'il incombe de la responsabilité de Blizzard de ne pas déployer des objets trop puissants au début d'une phase. Le développeur devrait avoir en sa possession les outils nécessaires pour éviter de telles situations, c'est pourquoi l'incompréhension règne au sein de la communauté. Quoi qu'il en soit, votre BIS risque de changer dès le mercredi 27 août 2025 sur WoW The War Within, alors restez à 'affût de l'évolution potentielle de votre BIS liste pour vous optimiser au mieux.
commentaire (0)