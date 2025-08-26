WoW : Équilibrage des bijoux du 27 août, l'Antenne astrale fait l'objet d'un nerf

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2025 à 13h58
Retrouvez les détails relatifs à l'équilibrage des bijoux à venir sur WoW The War Within le mercredi 27 août 2025.
WoW : Équilibrage des bijoux du 27 août, l'Antenne astrale fait l'objet d'un nerf
Depuis le lancement de la Manaforge Oméga sur les serveurs de WoW The War Within, un bijou fait de l'œil à toutes les classes du jeu : l'Antenne astrale, que laisse tomber Rou'ethar. Face à cette puissance hors du commun, Blizzard a décidé d'appliquer un nerf au trinket, tout en proposant un buff pour d'autres. Pour en savoir plus sur les changements à venir avec la réinitialisation hebdomadaire du 27 août 2025, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des bijoux ci-dessous.

Équilibrage des bijoux du 27 août 2025

Les joueurs se sont exprimés sur Reddit à la suite de la publication des notes de mise à jour, et pour beaucoup, le nerf de l'Antenne astrale ne serait pas significatif. 
Au lieu d'être BIS pour tout le monde, il le sera pour 80 % des classes.
Cependant 3 % de coup critique en moins n'est pas réellement rien, si bien que d'autres ont affirmé le contraire. Certains encore, ont estimé qu'il n'était pas normal que de tels ajustements doivent être mis en place, puisque les joueurs ont accès aux simulations de DPS avant la sortie d'une phase, et qu'il incombe de la responsabilité de Blizzard de ne pas déployer des objets trop puissants au début d'une phase. Le développeur devrait avoir en sa possession les outils nécessaires pour éviter de telles situations, c'est pourquoi l'incompréhension règne au sein de la communauté. Quoi qu'il en soit, votre BIS risque de changer dès le mercredi 27 août 2025 sur WoW The War Within, alors restez à 'affût de l'évolution potentielle de votre BIS liste pour vous optimiser au mieux.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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