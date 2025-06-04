WoW : Correctif du 4 juin 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif du 4 juin 2025 de WoW The War Within
Gouffres
- Correction d'un problème à cause duquel la Grosse meule de fromage n'accordait pas de points d'expérience à Brann.
Donjons et raidsFaille de Flamme-Noire
Libération de Terremine - Roi du chrome Gallywix
- Correction d'un problème à cause duquel l'Horreur traînante pouvait chuter à travers le monde.
- Le visuel de Torgnole sauvage du Surveillant de rang a été mis à jour afin que la technique corresponde à la zone réelle de l'impact.
- La durée de vie des Gigabombe a été augmentée de 30 secondes en mode de difficulté Mythique.
Visions horrifiques redécouvertes
- Les Éclat de Némésis sont désormais liés au Bataillon et seront envoyés par courrier si vous avez oublié de ramasser votre butin.
- Terminer complétement un scénario accorde valide à présent aussi le haut-fait Progression incrémentale.
- Correction d'un problème à cause duquel, et dans de rares occasions, les joueurs pouvaient recevoir des Souvenirs corrompus au lieu de Souvenirs corrompus déplacés.
Objets
- Le Distributeur de runes devrait maintenant distribuer la bonne quantité de Rune d'augmentation cristallisée en fonction du rang obtenu auprès du Programme de fidélité du Gallagio.
commentaire (0)