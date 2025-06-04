WoW : Correctif du 4 juin 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2025 à 14h47
Retrouvez le correctif du 4 juin de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 4 juin 2025, les détails de la mise à jour
Des ajustements ont été mis en ligne le 4 juin 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, et les changements concernent plusieurs aspects du jeu. Les éclats de Némésis des Visions horrifiques redécouvertes sont à présent liés à votre bataillon, et les gigabombes vous ennuieront un peu plus longtemps en mode mythique sur Gallywix. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 4 juin de WoW ci-dessous.

Correctif du 4 juin 2025 de WoW The War Within

Gouffres

  • Correction d'un problème à cause duquel la Grosse meule de fromage n'accordait pas de points d'expérience à Brann.

Donjons et raids

Faille de Flamme-Noire
  • Correction d'un problème à cause duquel l'Horreur traînante pouvait chuter à travers le monde.
  • Le visuel de Torgnole sauvage du Surveillant de rang a été mis à jour afin que la technique corresponde à la zone réelle de l'impact.
Libération de Terremine - Roi du chrome Gallywix
  • La durée de vie des Gigabombe a été augmentée de 30 secondes en mode de difficulté Mythique.

Visions horrifiques redécouvertes

Objets

  • Le Distributeur de runes devrait maintenant distribuer la bonne quantité de Rune d'augmentation cristallisée en fonction du rang obtenu auprès du Programme de fidélité du Gallagio.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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