WoW : Correctif du 24 octobre 2024, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2024 à 18h23
Retrouvez le détail du correctif du 24 octobre de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 24 octobre 2024, les détails
Une nouvelle mise à jour a été déployée le mercredi 24 octobre 2024 sur WoW, visant surtout à apporter un buff au druide farouche et un nerf du chaman élémentaire. De plus, les joueurs rencontraient un problème en accomplissant la quête hebdomadaire « L'éveil de la machine », en ne recevant pas de Jeton de célébration de bronze. Blizzard a donc apporté une solution, et nous vous invitons à découvrir le détail du correctif du 24 octobre ci-dessous pour en savoir plus sur les modifications appliquées à The War Within.

Correctif du 24 octobre 2024 de WoW

Classes

Chasseur (Maîtrise des bêtes)
  • Correction d'un problème à cause duquel Douleur fantôme infligeait involontairement des dégâts répétés au même joueur adverse.
Chaman (Amélioration)
  • Correction d'un problème à cause duquel Nova de feu était désactivée alors qu'il y avait des cibles d'Horion de flammes autour.
Chaman (Restauration)
  • Correction d'un problème à cause duquel Ascendance ne dupliquait pas les soins comme Brumes revitalisantes.
Chaman (Élémentaire)
  • Paratonnerre transfère désormais 10 % (au lieu de 20 %) de tous les dégâts de foudre infligés aux cibles de Paratonnerre.
Druide (farouche)
  • Lambeau : les dégâts sont augmentés de 20 %.
  • Griffure : les dégâts sont augmentés de 5 %.
  • Entailles sauvages augmente les dégâts de Balayage et de Rosser de 40 % (au lieu de 25 %).
Druide de la Griffe
  • Ravage lancé par Convoquer les esprits déclenche désormais aussi Coups létaux.

Objets

  • Correction d'un problème à cause duquel le Bijou de connaissance ne partageait pas le temps de recharge avec les autres bijoux à utilisation.
  • Ajout d'un temps de recharge d'une seconde au Bijou de connaissance, pour empêcher certains sorts de provoquer plus d'un cumul.

Interface utilisateur

  • L'icone du World Boss Orta, la montagne brisée apparaît désormais sur la carte d'Azj-Kahet ainsi que sur la carte de la Cité des fils.

20ème anniversaire World of Warcraft

  • La quête hebdomadaire de L'éveil de la machine récompense désormais d'un jeton de célébration de bronze comme prévu.
Profondeurs de Rochenoire
  • Moira Barbe-de-Bronze respecte désormais le temps de recharge de Mot de l'ombre : Némésis lors de la rencontre avec l'empereur Dagran Thaurissan en difficulté « Recherche de raid ».
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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