WoW : Correctif du 24 octobre 2024, les détails

Retrouvez le détail du correctif du 24 octobre de WoW The War Within dans cet article.
Une nouvelle mise à jour a été déployée le mercredi 24 octobre 2024 sur WoW
, visant surtout à apporter un buff au druide farouche et un nerf du chaman élémentaire. De plus, les joueurs rencontraient un problème en accomplissant la quête hebdomadaire « L'éveil de la machine », en ne recevant pas de Jeton de célébration de bronze. Blizzard a donc apporté une solution, et nous vous invitons à découvrir le détail du correctif du 24 octobre
ci-dessous pour en savoir plus sur les modifications appliquées à The War Within.
Correctif du 24 octobre 2024 de WoW
Classes
Chasseur (Maîtrise des bêtes)
Chaman (Amélioration)
- Correction d'un problème à cause duquel Douleur fantôme infligeait involontairement des dégâts répétés au même joueur adverse.
Chaman (Restauration)
- Correction d'un problème à cause duquel Nova de feu était désactivée alors qu'il y avait des cibles d'Horion de flammes autour.
Chaman (Élémentaire)
- Correction d'un problème à cause duquel Ascendance ne dupliquait pas les soins comme Brumes revitalisantes.
Druide (farouche)
- Paratonnerre transfère désormais 10 % (au lieu de 20 %) de tous les dégâts de foudre infligés aux cibles de Paratonnerre.
Druide de la Griffe
- Lambeau : les dégâts sont augmentés de 20 %.
- Griffure : les dégâts sont augmentés de 5 %.
- Entailles sauvages augmente les dégâts de Balayage et de Rosser de 40 % (au lieu de 25 %).
- Ravage lancé par Convoquer les esprits déclenche désormais aussi Coups létaux.
Objets
- Correction d'un problème à cause duquel le Bijou de connaissance ne partageait pas le temps de recharge avec les autres bijoux à utilisation.
- Ajout d'un temps de recharge d'une seconde au Bijou de connaissance, pour empêcher certains sorts de provoquer plus d'un cumul.
Interface utilisateur
- L'icone du World Boss Orta, la montagne brisée apparaît désormais sur la carte d'Azj-Kahet ainsi que sur la carte de la Cité des fils.
20ème anniversaire World of Warcraft
Profondeurs de Rochenoire
- La quête hebdomadaire de L'éveil de la machine récompense désormais d'un jeton de célébration de bronze comme prévu.
- Moira Barbe-de-Bronze respecte désormais le temps de recharge de Mot de l'ombre : Némésis lors de la rencontre avec l'empereur Dagran Thaurissan en difficulté « Recherche de raid ».
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