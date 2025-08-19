WoW : Correctif du 20 août 2025 des donjons, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 août 2025 à 11h57
Des ajustements vont être déployés en donjon le 20 août 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, découvrez-les dans cet article.
WoW : Correctif du 20 août 2025 des donjons, les détails de la mise à jour
En plus de l'équilibrage des classes prévu pour le 20 août 2025, avec la maintenance hebdomadaire de WoW The War Within, Blizzard prévoit d'apporter des ajustements supplémentaires en donjon, en particulier concernant Tazavesh, le marché dissimulé. En effet, il sera plus simple de parcourir cette instance en Mythique+, car le chrono va augmenter d'une minute et quelques nerfs seront appliqués aux boss. Pour en savoir plus sur ces modifications, nous vous invitons à consulter ci-dessous le correctif à venir en donjon le 20 août sur WoW.

Correctif des donjons de WoW The War Within du 20 août 2025

Ara-Kara, la cité des Échos

Avanoxx
  • Les dégâts infligés par le projectile d'Assaut diaphane sont réduits de 50 %.

Tazavesh, le marché dissimulé

  • Le chrono en Mythique + est augmenté à 35 minutes (au lieu de 34 minutes).
Maître de P.O.S.T.E.
  • L'énergie commence désormais à augmenter après 12 secondes d'incantation de Marchandise instable (au lieu de 6 secondes).
Oasis d'Au'myza
  • Nombre total de vagues ennemies réduit à 2 (au lieu de 3).
Commandant Zo'far
  • Les points de vie sont réduits de 16 %.
  • Valeur des forces ennemies augmentée de 25 %.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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