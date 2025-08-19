WoW : Correctif du 20 août 2025 des donjons, les détails de la mise à jour

Des ajustements vont être déployés en donjon le 20 août 2025 sur les serveurs de WoW The War Within, découvrez-les dans cet article.
En plus de l'équilibrage des classes prévu pour le 20 août 2025
, avec la maintenance hebdomadaire de WoW
The War Within, Blizzard prévoit d'apporter des ajustements supplémentaires en donjon, en particulier concernant Tazavesh, le marché dissimulé. En effet, il sera plus simple de parcourir cette instance en Mythique+, car le chrono va augmenter d'une minute et quelques nerfs seront appliqués aux boss. Pour en savoir plus sur ces modifications, nous vous invitons à consulter ci-dessous le correctif à venir en donjon le 20 août sur WoW.
Correctif des donjons de WoW The War Within du 20 août 2025
Ara-Kara, la cité des Échos
Avanoxx
- Les dégâts infligés par le projectile d'Assaut diaphane sont réduits de 50 %.
Tazavesh, le marché dissimulé
Maître de P.O.S.T.E.
- Le chrono en Mythique + est augmenté à 35 minutes (au lieu de 34 minutes).
Oasis d'Au'myza
- L'énergie commence désormais à augmenter après 12 secondes d'incantation de Marchandise instable (au lieu de 6 secondes).
Commandant Zo'far
- Nombre total de vagues ennemies réduit à 2 (au lieu de 3).
- Les points de vie sont réduits de 16 %.
- Valeur des forces ennemies augmentée de 25 %.
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