WoW : Correctif du 14 janvier 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 17h34
Retrouvez le correctif du 14 janvier 2025 de WoW The War Within et SoD dans cet article.
WoW : Correctif du 14 janvier 2025, les détails de la mise à jour
Blizzard a apporté des solutions à quelques problèmes sur WoW The War Within et Saison de la Découverte. Pour en savoir un peu plus, retrouvez les détails du correctif du 14 janvier ci-dessous.

Correctif du 14 janvier de WoW The War Within

Objets

  • Correction d'un problème à cause duquel la Citrine de léviathan des fonds marins se déclenchait indéfiniment lorsqu'elle rebondissait sur des effets de type épines.
  • Correction d'une interaction avec laquelle la Citrine de reine guerrière rugissante était activée par la mort des familiers, et non seulement par celle des joueurs, comme prévu.
  • Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'obtenir des récompenses cosmétiques inattendues à la suite d'un changement de faction. Les apparences accordées à cause de ce problème seront supprimées.
  • Vinyle : Triomphe de Gnomeregan a désormais une chance d'être obtenu sur toutes les créatures rares de Mécagone si vous avez construit le Gramophone.
  • Le taux d'obtention pour la Figurine d'Azeroth : roi Mécagone a été augmenté via de nombreuses sources sur Mécagone.

Quêtes

  • La quête « la main du destin » devrait maintenant fournir aux joueurs un bateau pour atteindre l'île de Brume-Azur.
  • Résolution d'un problème qui pouvait empêcher certains joueurs d'obtenir la quête des Marcheurs du temps La pièce voilée auprès du dernier boss de leur premier donjon de la semaine. Les joueurs qui ont rencontré ce problème sur un personnage devraient voir une pièce tomber à la fin de leur prochain donjon Marcheurs du temps : Mists of Pandaria.

Île aux Sirènes

  • Chef Plat-d'appât et Maîtresse de la planche Ventrebleu peuvent désormais être ciblés par plusieurs joueurs.

Saison de la Découverte

  • Le bonus de l'ensemble 2 pièces T2.5 du Paladin Protection est désormais correctement supprimé lorsque le bonus de l'ensemble n'est pas actif.
  • Vous ne pouvez plus utiliser le Houx frais ou le Houx préservé lorsque Destrier divin est actif.
  • Ombrefiel ne peut plus être utilisé dans les villes neutres pour que les gardes attaquent la cible sur laquelle il a été engagé.
  • Diverses capacités du Druide sous sa forme de félin, telles que Berserk, Rugissement sauvage et Frappes féroces, fonctionnent désormais correctement pendant l'Appel de Nefarian du Druide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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