WoW : Correctif du 13 novembre, les détails du nerf de la Reine Ansurek

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2024 à 11h54
Le correctif du 13 novembre 2024 de WoW The War Within amènera un nerf majeur de la Reine Ansurek. Retrouvez les détails de la mise à jour dans cet article.
WoW : Correctif du 13 novembre, les détails du nerf de la Reine Ansurek
La maintenance hebdomadaire de WoW du 13 novembre 2024 amènera un nerf important pour la Reine Ansurek en mode Mythique, le dernier boss du raid du Palais Nérub'ar. Cette décision fait sens, puisqu'à l'heure actuelle, moins de 100 guildes à travers le monde sont parvenues à venir à bout de cet adversaire suivant la difficulté maximale, et ce malgré l'application de plusieurs nerfs. Blizzard va donc appliquer des changements massifs dans l'optique de rendre l'instance plus accessible à la majorité.

Cet ajustement a crée le débat au sein de la communauté, au regard des commentaires déposés à la suite de cette annonce sur le forum officiel. Une telle mise à jour paraît pourtant cohérente étant donné que nous entrons déjà dans la seconde partie de la saison. Pour en savoir, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 13 novembre appliquant un nerf à la Reine Ansurek ci-dessous.

Correctif du 13 novembre 2024, Nerf de la Reine Ansurek

Lames de toile
  • Le nombre de cibles est réduit à 3 (au lieu de 4).
  • Les dégâts infligés par la Soie saisissante sont réduits de 25 %.
Phase 1
  • Le nombre de Toxine réactive appliqué par cycle n'augmente plus au-delà de 3 (au lieu de 4).
  • Suppression du second Tombeau soyeux du dernier cycle de la phase, et ajustement du timing des autres capacités de ce dernier cycle pour tenir compte de ce changement.
  • Les points de vie du Tombeau soyeux sont réduits de 30 %.
  • Les dégâts infligés par la Toxine écumeuse sont réduits de 23 %.
Phase 2
  • La durée de Distorsion ténébreuse est réduite à 30 secondes (au lieu de 3 minutes).
  • Les dégâts infligés par Explosion d'obscurité sont réduits de 20 %.
Phase 3
  • Le nombre d'Acolytes invoqués par cycle n'augmente plus au-delà de 4 (au lieu de 5).
  • Suppression du premier lancer de Condamnation royale du cycle final de la phase, et ajustement du timing des autres capacités de ce cycle final pour tenir compte de ce changement.
  • Suppression des lancers de Lames de toile qui se chevauchaient avec les applications d'Infusion abyssale.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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