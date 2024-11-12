WoW : Correctif du 13 novembre, les détails du nerf de la Reine Ansurek

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
Correctif du 13 novembre 2024, Nerf de la Reine AnsurekLames de toile
Phase 1
- Le nombre de cibles est réduit à 3 (au lieu de 4).
- Les dégâts infligés par la Soie saisissante sont réduits de 25 %.
Phase 2
- Le nombre de Toxine réactive appliqué par cycle n'augmente plus au-delà de 3 (au lieu de 4).
- Suppression du second Tombeau soyeux du dernier cycle de la phase, et ajustement du timing des autres capacités de ce dernier cycle pour tenir compte de ce changement.
- Les points de vie du Tombeau soyeux sont réduits de 30 %.
- Les dégâts infligés par la Toxine écumeuse sont réduits de 23 %.
Phase 3
- La durée de Distorsion ténébreuse est réduite à 30 secondes (au lieu de 3 minutes).
- Les dégâts infligés par Explosion d'obscurité sont réduits de 20 %.
- Le nombre d'Acolytes invoqués par cycle n'augmente plus au-delà de 4 (au lieu de 5).
- Suppression du premier lancer de Condamnation royale du cycle final de la phase, et ajustement du timing des autres capacités de ce cycle final pour tenir compte de ce changement.
- Suppression des lancers de Lames de toile qui se chevauchaient avec les applications d'Infusion abyssale.
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