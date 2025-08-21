WoW : Comment accéder au mode Histoire de la Manaforge Oméga ?

Retrouvez la marche à suivre pour débloquer le mode Histoire de la Manaforge Oméga sur WoW The War Within dans cet article.
Depuis le 20 août 2025 en France, le raid de la saison 3 de WoW
The War Within, la Manaforge Oméga, est disponible avec le mode Histoire. Ce mode a la particularité de vous permettre d'affronter Dimensius l'Omni-Dévoreur seul ou en groupe réduit dans un combat simplifié, pour que vous puissiez découvrir la narration de l'instance et son épilogue. Afin de vous aider à y participer, nous vous indiquons ici comment débloquer le mode Histoire de la Manaforge Oméga.
Le mode Histoire de la Manaforge Oméga, comment le déverrouiller ?
Pour débloquer le mode Histoire de la Manaforge Oméga
sur WoW The War Within
, vous devez d'abord compléter une part notable de la campagne de K'aresh, jusqu'à obtenir la quête Manaforge Oméga : la menace de Dimensius
.
Concrètement, votre aventure commencera avec Une invitation ombreuse
, et votre tâche sera de valider 3 suites de quêtes
:
Dès que ce prérequis sera validé, vous recevrez « Manaforge Oméga : la menace de Dimensius », et n'aurez plus qu'à vous adresser au PNJ Général de phase Ameer
, localisé dans la zone de K'aresh aux coordonnées 42, 22, à proximité de l'entrée du raid. En sélectionnant la bulle de dialogue « Accèder à la Manaforge Oméga en mode Histoire », vous serez téléporté dans l'instance et pourrez profiter du Lore.
Lorsque vous aurez réussi, n'oubliez pas de ramasser sur le cadavre de Dimensius un objet permettant de lancer la quête Élégie d'un monde silencieux
. En la remettant à Ve'nari
, la Fondatrice de l'Entente, située également à K'aresh, vous obtiendrez une dernière quête, Une berceuse d'espoir
, qui sera à terminer pour valider le haut-fait Le fil de la dague
, octroyant Le destin des dévoreurs
.
Activer le mode Histoire de la Manaforge Oméga
est donc relativement simple, et vous l'avez peut-être déjà fait naturellement en participant à la campagne de K'aresh. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance face à Dimensius, qui pour rappel, est le plus gros boss en termes de taille jamais vu dans l'histoire de WoW
.
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