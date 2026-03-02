WoW : Ce jouet offre une pierre de foyer vers Lune-d'Argent toutes les minutes

Découvrez comment récupérer le jouet le plus utile de WoW Midnight : la Clé personnelle de l'Arcantina, dans cet article.
Se déplacer rapidement est essentiel sur WoW
Midnight, surtout si vous complétez diverses activités aux quatre coins du monde. Généralement, les joueurs placent leur pierre de foyer dans la capitale de l'extension en cours, mais sur Midnight, vous pourrez tous l'associer à la ville de votre choix. En effet, vous n'aurez pas besoin d'opter pour Lune-d'Argent, puisqu'un jouet vous permet d'y retourner quand bon vous semble.
La Clé personnelle de l'Arcantina crée un portail vers Silvermoon avec un CD réduit sur WoW Midnight
Sur Midnight
, un jouet offre la possibilité de se téléporter vers Lune-d'Argent très rapidement
, puisqu'il fait office de pierre de foyer avec un délai de récupération de 1 minute et 30 secondes
. Il s'agit de la Clé personnelle de l'Arcantina
: en l'ajoutant à l'une de vos barres d'action, tous vos personnages peuvent l'utiliser comme une pierre de foyer.
En l'activant, vous canalisez un portail, qui vous mènera dans l'Arcantina, une auberge en plein cœur de la ville. En empruntant le portail situé derrière vous, vous atterrirez dans la salle des portails de la capitale, ceux conduisant vers Orgrimmar ou Hurlevent. De ce fait, nul besoin d'associer votre PDF à Lune d'Argent, étant donné que ce jouet présente la même fonction, mais plus souvent.
Comment obtenir la Clé personnelle de l'Arcantina ?
Pour ajouter la Clé personnelle de l'Arcantina
à votre collection sur WoW Midnight
, il suffit de parcourir la campagne, plus précisément en validant le chapitre « Le périple d'Arator
». À un moment donné, vous serez chargé d'assurer le service dans la taverne de l'Arcantina, et serez grassement récompensé du jouet. Aucune difficulté donc pour mettre la main sur ce jouet, que vous utiliserez sans doute des centaines des fois durant vos aventures sur Midnight.EDIT : Après plusieurs correctifs, la Clé de l'Arcantina présente désormais un CD de 15 minutes.
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