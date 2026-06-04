WoW : Aperçu des zones de Val et Naigtal, les détails des activités et des récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2026 à 11h04
WoW Midnight va accueillir deux zones supplémentaires avec la mise à jour 12.0.7, Val et Naigtal. Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend à partir de juin 2026 dans cet article.
WoW : Aperçu des zones de Val et Naigtal, les détails des activités et des récompenses

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight sortira en juin 2026, et introduira deux zones inédites, Val et Naigtal. Cependant, elles n'auront pas grand-chose à voir avec celles que vous connaissez déjà, car vous pourrez y compléter des missions en mode normal ou héroïque. Grâce à cela, vous aurez la possibilité d'acquérir des cosmétiques supplémentaires. Blizzard a partagé un vaste aperçu de leur fonctionnement, que nous vous résumons ci-dessous.

Val et Naigtal arrivent bientôt sur WoW Midnight

Avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight, vous aurez l'opportunité de vous joindre aux Illidari et à l'armée de la Lumières pour vous aventurer dans le Val ou à Naigtal. Là-bas, votre tâche principal sera d'affronter les dirigeants du Vide. Pour ce faire, vous devrez d'abord vous adresser à la faillelame Maella à Lune-d'Argent pour lancer une suite de quêtes, puis traverser le portail à la crête Hurlante dans la tempête du Vide. Chaque semaine, vous serez ainsi soit conduit vers Naigtal, soit vers le Val.

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Les tâches à accomplir seront variées, et vous offriront des décorations de terrain :

  • quêtes
  • créatures rares
  • expéditions
  • boss hors instance (Imperator Pertinax dans le Val et le capitaine du nexus Leth'ir sur Naigtal)

Ces défis pourront être relevés en mode normal ou héroïque, et bien sûr, les récompenses seront meilleurs si vous optez pour la difficulté la plus élevée. Notez que comme les gouffres ou les traques, ces activités viendront remplir le coffre de votre grande chambre forte. Vous obtiendrez en outre le jouet Balise de rappel voilumière, une pierre de foyer ramenant au camp de base de Naigtal ou du Val.

Quelles transmogrifications et éléments de décoration récupérer ?

Cosmétiques

Au camp de base Ombreux, le forgeron Ventem mettra plusieurs transmogrifications à votre disposition. 

Objet Type Prix
Grand bouclier de l'équipe d'intervention Bouclier 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Lanterne de l'équipe d'intervention Main gauche 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Fauchon de l'équipe d'intervention Épée à deux mains 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Flèche de l'équipe d'intervention Hache à deux mains 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Lance de l'équipe d'intervention Arme d'hast 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Arc long de l'équipe d'intervention Arc 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Glaive de guerre de l'équipe d'intervention Glaives de guerre 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Épée longue de l'équipe d'intervention Épée à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Marteau de l'équipe d'intervention Masse à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Kukri de l'équipe d'intervention Dague à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Hachette de l'équipe d'intervention Hache à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Protège-bras de l'équipe d'intervention Plaques : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Ceinturon de l'équipe d'intervention Plaques : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Espauliers de l'équipe d'intervention Plaques : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Cuissards de l'équipe d'intervention Plaques : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Heaume de l'équipe d'intervention Plaques : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Gantelets de l'équipe d'intervention Plaques : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Grandes bottes de l'équipe d'intervention Plaques : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Pansière de l'équipe d'intervention Plaques : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Poignets de l'équipe d'intervention Mailles : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Fermoir de l'équipe d'intervention Mailles : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Garde-épaules de l'équipe d'intervention Mailles : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Garde-jambes de l'équipe d'intervention Mailles : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Casque de l'équipe d'intervention Mailles : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Poignes de l'équipe d'intervention Mailles : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Solerets de l'équipe d'intervention Mailles : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Haubert de l'équipe d'intervention Mailles : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Manchettes de l'équipe d'intervention Cuir : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Ceinture de l'équipe d'intervention Cuir : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Protège-épaules de l'équipe d'intervention Cuir : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Pantalon de l'équipe d'intervention Cuir : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Masque de l'équipe d'intervention Cuir : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Garde-mains de l'équipe d'intervention Cuir : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Bottes de l'équipe d'intervention Cuir : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Pourpoint de l'équipe d'intervention Cuir : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Crispins de l'équipe d'intervention Tissu : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Corde de l'équipe d'intervention Tissu : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Flèches de l'équipe d'intervention Tissu : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Collants de l'équipe d'intervention Tissu : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Couronne de l'équipe d'intervention Tissu : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Gants de l'équipe d'intervention Tissu : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Mules de l'équipe d'intervention Tissu : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Habits de l'équipe d'intervention Tissu : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Cape de l'équipe d'intervention Dos 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Pèlerine de l'équipe d'intervention

Dos

 

 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Drapé de l'équipe d'intervention

Dos

 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Châle de l'équipe d'intervention

Dos

 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide

transmo-val-naigtal

Le marchand Zuronar fournira quant à lui les transmogrifications d'armes, ainsi que les éléments de décoration.

Objet Type Prix
Arsenal : armement sancteforge
(contenu : lame de guerre en argunite bénie, étincelance d'avant-garde de la Lumière, balise d'amarre voilumière)		 Deux mains, deux mains, main gauche 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Balise en cristal runelumière Masse à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Lame voilumière en argunite Épée à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
Briseur de siège sancteforge non alimenté Élément de décoration 500 marnes de Lumière du Vide
Console sancteforge du grand artificier Élément de décoration 250 marnes de Lumière du Vide
Plateforme de transport voilumière Élément de décoration 250 marnes de Lumière du Vide
Bannière de guerre de troupe effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide
Barricade dorée de défense effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide
Clôture dorée de reconnaissance effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide

decors-val-naigtal

Le patch Révélations de WoW Midnight sera disponible à compter du mercredi 17 juin 2026, alors préparez-vous à entamer comme il se doit ce dernier chapitre majeur avant la saison 2.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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