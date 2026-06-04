WoW : Aperçu des zones de Val et Naigtal, les détails des activités et des récompenses

WoW Midnight va accueillir deux zones supplémentaires avec la mise à jour 12.0.7, Val et Naigtal. Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend à partir de juin 2026 dans cet article.

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight sortira en juin 2026, et introduira deux zones inédites, Val et Naigtal. Cependant, elles n'auront pas grand-chose à voir avec celles que vous connaissez déjà, car vous pourrez y compléter des missions en mode normal ou héroïque. Grâce à cela, vous aurez la possibilité d'acquérir des cosmétiques supplémentaires. Blizzard a partagé un vaste aperçu de leur fonctionnement, que nous vous résumons ci-dessous.

Val et Naigtal arrivent bientôt sur WoW Midnight

Avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight, vous aurez l'opportunité de vous joindre aux Illidari et à l'armée de la Lumières pour vous aventurer dans le Val ou à Naigtal. Là-bas, votre tâche principal sera d'affronter les dirigeants du Vide. Pour ce faire, vous devrez d'abord vous adresser à la faillelame Maella à Lune-d'Argent pour lancer une suite de quêtes, puis traverser le portail à la crête Hurlante dans la tempête du Vide. Chaque semaine, vous serez ainsi soit conduit vers Naigtal, soit vers le Val.







Les tâches à accomplir seront variées, et vous offriront des décorations de terrain :

quêtes

créatures rares

expéditions

boss hors instance (Imperator Pertinax dans le Val et le capitaine du nexus Leth'ir sur Naigtal)

Ces défis pourront être relevés en mode normal ou héroïque, et bien sûr, les récompenses seront meilleurs si vous optez pour la difficulté la plus élevée. Notez que comme les gouffres ou les traques, ces activités viendront remplir le coffre de votre grande chambre forte. Vous obtiendrez en outre le jouet Balise de rappel voilumière, une pierre de foyer ramenant au camp de base de Naigtal ou du Val.

Quelles transmogrifications et éléments de décoration récupérer ?

Cosmétiques

Au camp de base Ombreux, le forgeron Ventem mettra plusieurs transmogrifications à votre disposition.

Objet Type Prix Grand bouclier de l'équipe d'intervention Bouclier 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Lanterne de l'équipe d'intervention Main gauche 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Fauchon de l'équipe d'intervention Épée à deux mains 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Flèche de l'équipe d'intervention Hache à deux mains 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Lance de l'équipe d'intervention Arme d'hast 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Arc long de l'équipe d'intervention Arc 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Glaive de guerre de l'équipe d'intervention Glaives de guerre 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Épée longue de l'équipe d'intervention Épée à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Marteau de l'équipe d'intervention Masse à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Kukri de l'équipe d'intervention Dague à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Hachette de l'équipe d'intervention Hache à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Protège-bras de l'équipe d'intervention Plaques : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Ceinturon de l'équipe d'intervention Plaques : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Espauliers de l'équipe d'intervention Plaques : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Cuissards de l'équipe d'intervention Plaques : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Heaume de l'équipe d'intervention Plaques : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Gantelets de l'équipe d'intervention Plaques : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Grandes bottes de l'équipe d'intervention Plaques : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Pansière de l'équipe d'intervention Plaques : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Poignets de l'équipe d'intervention Mailles : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Fermoir de l'équipe d'intervention Mailles : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Garde-épaules de l'équipe d'intervention Mailles : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Garde-jambes de l'équipe d'intervention Mailles : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Casque de l'équipe d'intervention Mailles : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Poignes de l'équipe d'intervention Mailles : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Solerets de l'équipe d'intervention Mailles : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Haubert de l'équipe d'intervention Mailles : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Manchettes de l'équipe d'intervention Cuir : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Ceinture de l'équipe d'intervention Cuir : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Protège-épaules de l'équipe d'intervention Cuir : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Pantalon de l'équipe d'intervention Cuir : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Masque de l'équipe d'intervention Cuir : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Garde-mains de l'équipe d'intervention Cuir : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Bottes de l'équipe d'intervention Cuir : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Pourpoint de l'équipe d'intervention Cuir : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Crispins de l'équipe d'intervention Tissu : poignets 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Corde de l'équipe d'intervention Tissu : taille 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Flèches de l'équipe d'intervention Tissu : épaules 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Collants de l'équipe d'intervention Tissu : jambes 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Couronne de l'équipe d'intervention Tissu : tête 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Gants de l'équipe d'intervention Tissu : mains 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Mules de l'équipe d'intervention Tissu : pieds 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Habits de l'équipe d'intervention Tissu : torse 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Cape de l'équipe d'intervention Dos 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Pèlerine de l'équipe d'intervention Dos 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Drapé de l'équipe d'intervention Dos 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide Châle de l'équipe d'intervention Dos 30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide

Le marchand Zuronar fournira quant à lui les transmogrifications d'armes, ainsi que les éléments de décoration.

Objet Type Prix Arsenal : armement sancteforge

(contenu : lame de guerre en argunite bénie, étincelance d'avant-garde de la Lumière, balise d'amarre voilumière) Deux mains, deux mains, main gauche 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Balise en cristal runelumière Masse à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Lame voilumière en argunite Épée à une main 60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide Briseur de siège sancteforge non alimenté Élément de décoration 500 marnes de Lumière du Vide Console sancteforge du grand artificier Élément de décoration 250 marnes de Lumière du Vide Plateforme de transport voilumière Élément de décoration 250 marnes de Lumière du Vide Bannière de guerre de troupe effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide Barricade dorée de défense effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide Clôture dorée de reconnaissance effulgente Élément de décoration 150 marnes de Lumière du Vide

Le patch Révélations de WoW Midnight sera disponible à compter du mercredi 17 juin 2026, alors préparez-vous à entamer comme il se doit ce dernier chapitre majeur avant la saison 2.