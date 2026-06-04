WoW : Aperçu des zones de Val et Naigtal, les détails des activités et des récompenses
le 04 juin 2026 à 11h04
La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight sortira en juin 2026, et introduira deux zones inédites, Val et Naigtal. Cependant, elles n'auront pas grand-chose à voir avec celles que vous connaissez déjà, car vous pourrez y compléter des missions en mode normal ou héroïque. Grâce à cela, vous aurez la possibilité d'acquérir des cosmétiques supplémentaires. Blizzard a partagé un vaste aperçu de leur fonctionnement, que nous vous résumons ci-dessous.
Val et Naigtal arrivent bientôt sur WoW Midnight
Avec le patch 12.0.7 de WoW Midnight, vous aurez l'opportunité de vous joindre aux Illidari et à l'armée de la Lumières pour vous aventurer dans le Val ou à Naigtal. Là-bas, votre tâche principal sera d'affronter les dirigeants du Vide. Pour ce faire, vous devrez d'abord vous adresser à la faillelame Maella à Lune-d'Argent pour lancer une suite de quêtes, puis traverser le portail à la crête Hurlante dans la tempête du Vide. Chaque semaine, vous serez ainsi soit conduit vers Naigtal, soit vers le Val.
Les tâches à accomplir seront variées, et vous offriront des décorations de terrain :
- quêtes
- créatures rares
- expéditions
- boss hors instance (Imperator Pertinax dans le Val et le capitaine du nexus Leth'ir sur Naigtal)
Ces défis pourront être relevés en mode normal ou héroïque, et bien sûr, les récompenses seront meilleurs si vous optez pour la difficulté la plus élevée. Notez que comme les gouffres ou les traques, ces activités viendront remplir le coffre de votre grande chambre forte. Vous obtiendrez en outre le jouet Balise de rappel voilumière, une pierre de foyer ramenant au camp de base de Naigtal ou du Val.
Quelles transmogrifications et éléments de décoration récupérer ?
Cosmétiques
Au camp de base Ombreux, le forgeron Ventem mettra plusieurs transmogrifications à votre disposition.
|Objet
|Type
|Prix
|Grand bouclier de l'équipe d'intervention
|Bouclier
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Lanterne de l'équipe d'intervention
|Main gauche
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Fauchon de l'équipe d'intervention
|Épée à deux mains
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Flèche de l'équipe d'intervention
|Hache à deux mains
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Lance de l'équipe d'intervention
|Arme d'hast
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Arc long de l'équipe d'intervention
|Arc
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Glaive de guerre de l'équipe d'intervention
|Glaives de guerre
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Épée longue de l'équipe d'intervention
|Épée à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Marteau de l'équipe d'intervention
|Masse à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Kukri de l'équipe d'intervention
|Dague à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Hachette de l'équipe d'intervention
|Hache à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Protège-bras de l'équipe d'intervention
|Plaques : poignets
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Ceinturon de l'équipe d'intervention
|Plaques : taille
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Espauliers de l'équipe d'intervention
|Plaques : épaules
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Cuissards de l'équipe d'intervention
|Plaques : jambes
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Heaume de l'équipe d'intervention
|Plaques : tête
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Gantelets de l'équipe d'intervention
|Plaques : mains
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Grandes bottes de l'équipe d'intervention
|Plaques : pieds
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Pansière de l'équipe d'intervention
|Plaques : torse
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Poignets de l'équipe d'intervention
|Mailles : poignets
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Fermoir de l'équipe d'intervention
|Mailles : taille
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Garde-épaules de l'équipe d'intervention
|Mailles : épaules
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Garde-jambes de l'équipe d'intervention
|Mailles : jambes
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Casque de l'équipe d'intervention
|Mailles : tête
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Poignes de l'équipe d'intervention
|Mailles : mains
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Solerets de l'équipe d'intervention
|Mailles : pieds
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Haubert de l'équipe d'intervention
|Mailles : torse
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Manchettes de l'équipe d'intervention
|Cuir : poignets
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Ceinture de l'équipe d'intervention
|Cuir : taille
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Protège-épaules de l'équipe d'intervention
|Cuir : épaules
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Pantalon de l'équipe d'intervention
|Cuir : jambes
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Masque de l'équipe d'intervention
|Cuir : tête
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Garde-mains de l'équipe d'intervention
|Cuir : mains
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Bottes de l'équipe d'intervention
|Cuir : pieds
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Pourpoint de l'équipe d'intervention
|Cuir : torse
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Crispins de l'équipe d'intervention
|Tissu : poignets
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Corde de l'équipe d'intervention
|Tissu : taille
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Flèches de l'équipe d'intervention
|Tissu : épaules
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Collants de l'équipe d'intervention
|Tissu : jambes
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Couronne de l'équipe d'intervention
|Tissu : tête
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Gants de l'équipe d'intervention
|Tissu : mains
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Mules de l'équipe d'intervention
|Tissu : pieds
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Habits de l'équipe d'intervention
|Tissu : torse
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Cape de l'équipe d'intervention
|Dos
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Pèlerine de l'équipe d'intervention
|
Dos
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Drapé de l'équipe d'intervention
|
Dos
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
|Châle de l'équipe d'intervention
|
Dos
|30 décorations de terrain et 300 marnes de Lumière du Vide
Le marchand Zuronar fournira quant à lui les transmogrifications d'armes, ainsi que les éléments de décoration.
|Objet
|Type
|Prix
|Arsenal : armement sancteforge
(contenu : lame de guerre en argunite bénie, étincelance d'avant-garde de la Lumière, balise d'amarre voilumière)
|Deux mains, deux mains, main gauche
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Balise en cristal runelumière
|Masse à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Lame voilumière en argunite
|Épée à une main
|60 décorations de terrain et 500 marnes de Lumière du Vide
|Briseur de siège sancteforge non alimenté
|Élément de décoration
|500 marnes de Lumière du Vide
|Console sancteforge du grand artificier
|Élément de décoration
|250 marnes de Lumière du Vide
|Plateforme de transport voilumière
|Élément de décoration
|250 marnes de Lumière du Vide
|Bannière de guerre de troupe effulgente
|Élément de décoration
|150 marnes de Lumière du Vide
|Barricade dorée de défense effulgente
|Élément de décoration
|150 marnes de Lumière du Vide
|Clôture dorée de reconnaissance effulgente
|Élément de décoration
|150 marnes de Lumière du Vide
Le patch Révélations de WoW Midnight sera disponible à compter du mercredi 17 juin 2026, alors préparez-vous à entamer comme il se doit ce dernier chapitre majeur avant la saison 2.
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