WoW Forever : Plus de 30 modèles de montures dataminés sur la bêta

Il semblerait que de belles surprises attendent les amateurs de montures sur WoW Forever. 37 modèles ont été observés sur la beta en septembre 2026.

La beta de WoW Forever est disponible depuis le 17 septembre 2026, ce qui laisse le champ libre aux datamineurs pour faire quelques découvertes supplémentaires. Bien que Blizzard ait crypté certaines données, en particulier les butins des boss de raid dans l'optique d'éviter la création prématurée de BIS listes, d'autres nouveautés demeurent accessibles. Ainsi, des modèles de montures inédites sur une version de Vanilla ont été repérés et partagés.

37 montures repérées sur la bêta de WoW Forever

Sur WoW Classic, il était difficile de se procurer une monture originale, à moins de se montrer très chanceux dans Zul'Gurub ou dans le donjon de Stratholme. Les choses seront différentes avec WoW Forever, puisque des données dataminées sur la beta montrent que différents modèles seront accessibles, en témoignent ceux partagés par nos confrères de Wowhead en septembre 2026. Selon eux, 37 montures encore jamais vues feront leur entrée, bien que leur mode d'acquisition ne soit pas encore connu à ce jour. Des trotteurs, des diablosaures, des chevaux et même un ours spectral seront a priori de la partie.

Diablosaure noir

Élan druidique noir

Cheval squelette noir

Sabre gardien noir

Diablosaure bleu

Sabre gardien brun

Kodo de la caravane

Fièregriffe céruléen

Cheval squelette sombre

Trotteur des trombes empyréen

Élan druidique gris

Sabre gardien gris

Diablosaure vert

Élan druidique vert

Cheval squelette vert

Kodo lavande

Cheval de guerre squelette ocre

Kodo de bât

Diablosaure violet

Cheval squelette violet

Trotteur des trombes régalien

Ours spectral

Trotteur des trombes tempêtueux

Sabre-de-l'aube rayé

Invocation d'un destrier des Réprouvés

Invocation d'un cheval de guerre

Trotteur des trombes empyréen rapide

Trotteur des trombes régalien rapide

Trotteur des trombes tempêtueux rapide

Trotteur des trombes ombreux rapide

Trotteur des trombes ombreux

Ravasaure peau-de-venin

Compagnon fidèle d'aventurier aguerri

Diablosaure blanc

Élan druidique blanc

Kodo blanc

Sabre gardien blanc

















Notez que certaines sont rares (40 %), d'autres épiques (100 %), quelques-unes réservées à l'Alliance et d'autres à la Horde. Cette découverte laisse entendre que Blizzard ajoutera sans doute d'autres modèles au fur et à mesure des mises à jour, permettant aux collectionneurs de trouver leur bonheur en matière de montures sur WoW Forever. Et vous, laquelle vous fait le plus envie ?