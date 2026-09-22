WoW Forever : Plus de 30 modèles de montures dataminés sur la bêta
le 22 septembre 2026 à 12h13
La beta de WoW Forever est disponible depuis le 17 septembre 2026, ce qui laisse le champ libre aux datamineurs pour faire quelques découvertes supplémentaires. Bien que Blizzard ait crypté certaines données, en particulier les butins des boss de raid dans l'optique d'éviter la création prématurée de BIS listes, d'autres nouveautés demeurent accessibles. Ainsi, des modèles de montures inédites sur une version de Vanilla ont été repérés et partagés.
37 montures repérées sur la bêta de WoW Forever
Sur WoW Classic, il était difficile de se procurer une monture originale, à moins de se montrer très chanceux dans Zul'Gurub ou dans le donjon de Stratholme. Les choses seront différentes avec WoW Forever, puisque des données dataminées sur la beta montrent que différents modèles seront accessibles, en témoignent ceux partagés par nos confrères de Wowhead en septembre 2026. Selon eux, 37 montures encore jamais vues feront leur entrée, bien que leur mode d'acquisition ne soit pas encore connu à ce jour. Des trotteurs, des diablosaures, des chevaux et même un ours spectral seront a priori de la partie.
- Diablosaure noir
- Élan druidique noir
- Cheval squelette noir
- Sabre gardien noir
- Diablosaure bleu
- Sabre gardien brun
- Kodo de la caravane
- Fièregriffe céruléen
- Cheval squelette sombre
- Trotteur des trombes empyréen
- Élan druidique gris
- Sabre gardien gris
- Diablosaure vert
- Élan druidique vert
- Cheval squelette vert
- Kodo lavande
- Cheval de guerre squelette ocre
- Kodo de bât
- Diablosaure violet
- Cheval squelette violet
- Trotteur des trombes régalien
- Ours spectral
- Trotteur des trombes tempêtueux
- Sabre-de-l'aube rayé
- Invocation d'un destrier des Réprouvés
- Invocation d'un cheval de guerre
- Trotteur des trombes empyréen rapide
- Trotteur des trombes régalien rapide
- Trotteur des trombes tempêtueux rapide
- Trotteur des trombes ombreux rapide
- Trotteur des trombes ombreux
- Ravasaure peau-de-venin
- Compagnon fidèle d'aventurier aguerri
- Diablosaure blanc
- Élan druidique blanc
- Kodo blanc
- Sabre gardien blanc
Notez que certaines sont rares (40 %), d'autres épiques (100 %), quelques-unes réservées à l'Alliance et d'autres à la Horde. Cette découverte laisse entendre que Blizzard ajoutera sans doute d'autres modèles au fur et à mesure des mises à jour, permettant aux collectionneurs de trouver leur bonheur en matière de montures sur WoW Forever. Et vous, laquelle vous fait le plus envie ?
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