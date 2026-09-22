WoW Forever : Le coiffeur est-il disponible ?

WoW Forever promet plusieurs nouveautés par rapport à Vanilla Classic, et certains se demandent s'il sera possible de rendre visite au coiffeur pour changer d'apparence.

Sur WoW Vanilla Classic, lorsque vous créez un personnage, mieux vaut ne pas le faire à la va-vite. En effet, il est préférable de prendre soin de son apparence, puisque celle-ci est définitive, du moins, jusqu'à ce que Wrath of the Lich King arrive avec la fameuse fonctionnalité du salon de coiffure. Fort heureusement, WoW Forever ne ressemblera pas à Classic à ce niveau.

Oui, le coiffeur sera disponible sur WoW Forever

La bêta de WoW Forever a démarré le 17 septembre 2026, permettant aux détenteurs de l'édition épique des Éolides de faire leurs premiers pas dans cette Azeroth retravaillée. Après avoir créé leur personnage et atteint la capitale liée à leur race, certains ont pris le temps d'effectuer une petite vérification. Comme sur Wotlk, les salons de coiffure sont implantés, et autorisent à modifier l'apparence de son personnage ; type de corps, coupe de cheveux, visage, bijoux, marques quelconques.

Nous nous sommes ainsi rendus chez le barbier d'Hurlevent, mais malheureusement, la fonctionnalité rencontre quelques problèmes pour le moment, si bien que nous n'avons pas pu vérifier le coût des transformations. Néanmoins, le prix devrait s'ajuster en fonction de votre niveau, à moins que Blizzard ait décidé de vous en faire cadeau. Sur WoW Forever, le coiffeur sera aussi utile à intervertir le modèle de votre personnage, selon votre préférence entre ceux en haute définition ou les standards.

La liste complète des emplacements des salons de coiffure n'a pas été communiquée officiellement pour l'instant, mais si l'on se fie à celui de la capitale des Humains, il semble qu'ils se trouveront à leur place habituelle, de la même manière que sur les versions modernes du MMORPG.

WoW Forever promet de vastes options de personnalisation de votre personnage. En plus du coiffeur, vous retrouverez les transmogrifications et la possibilité de farmer des cosmétiques, ainsi que de nouvelles montures. L'aventure s'annonce alors encore plus belle que ce que nous imaginions ; rendez-vous le 5 novembre 2026 pour la commencer véritablement.