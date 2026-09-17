WoW Forever : Des contenus de SoD vont s'inviter sur Classic+

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 septembre 2026 à 21h00
Alors que la bêta de WoW Forever s'apprête à ouvrir ses portes, Blizzard a profité d'une session de Q&A en streaming pour rassurer les nostalgiques de la Saison de la Découverte. Entre retour de monnaies emblématiques et quêtes de classe épiques, "Aggrend" confirme que SoD continuera d'alimenter les futures mises à jour de Classic+.
WoW Forever : Des contenus de SoD vont s'inviter sur Classic+

Avant l'ouverture de la beta de WoW Forever, le 17 septembre 2026, Blizzard a organisé une session de questions-réponses en streaming durant laquelle plusieurs points ont été discutés. Si vous avez joué à la Saison de la Découverte, vous serez sans doute ravi d'apprendre que quelques éléments feront leur retour sur Classic+.

Des mécaniques de SoD seront intégrées sur WoW Forever

Avec WoW SoD, Blizzard avait souhaité expérimenté diverses choses, dans le but de proposer plus tard un tout nouveau Classic, en l'occurrence, WoW Forever. C'est donc sans grande surprise que le développeur a révélé que des aspects ayant vu le jour au cours de la Saison seront repris sur Forever, par exemple les Réal de Terremine terni, une monnaie utile à l'acquisition de recettes, de jouets, de composants et d'équipements. Il était possible d'en ramasser en donjon et en raid, et nombreux sont ceux qui appréciaient en collecter, surtout pour se transformer en créatures improbables comme le Furbolg ou le Naga.

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Par l'intermédiaire de "Aggrend", Blizzard a également indiqué que le principe des quêtes de classe offrant des pièces épiques de grande qualité sera repris, à l'instar de celle des prêtres octroyant le bijou du Tome de Cassandre.

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Évidemment, en sortant de la Saison de la Découverte, c'était un projet qui nous tenait vraiment très à cœur. On y a fait énormément de choses. Certaines ont rejoint WoW Forever, d'autres nouvelles ont été ajoutées, et certaines ont été développées. C'est donc quelque chose qu'on veut absolument faire. Et le meilleur là-dedans, c'est que pour tout ce qui n'a pas été retenu pour le lancement, on a beaucoup de temps. Ce n'est pas figé, c'est WoW Forever.

Cette déclaration indique nettement que WoW Forever a pour vocation d'évoluer en permanence, et que Blizzard réserve de belles surprises pour renouveler le contenu.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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