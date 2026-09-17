WoW Forever : Les restrictions d'addons de Midnight seront aussi appliquées

Juste avant l'ouverture de la beta, Blizzard a indiqué que WoW Forever héritera des mêmes limitations d'API et d'interface que l'extension Midnight.

Depuis la sortie de Midnight, les joueurs doivent composer sans leurs addons habituels, en particulier WeakAuras. Ce bouleversement a fait couler énormément d'encre et divisé la communauté, d'autant que tous les problèmes en lien avec l'interface ne sont pas encore totalement réglés. Vous serez confronté aux mêmes problématiques sur WoW Forever, mais la situation n'est pas aussi dramatique qu'il n'y paraît.

WoW Forever partagera une architecture d'interface similaire à celle de Midnight

Juste avant l'ouverture de la beta de WoW Forever, Blizzard a annoncé par l'intermédiaire du Discord WoW UI que les restrictions d'addons de Midnight seront appliquées à WoW Forever.

WoW Forever partage l'architecture d'interface de la branche principale de WoW, y compris la grande majorité des API disponibles dans la version 12.1.5. Du point de vue du chargement de l'interface, la façon la plus simple de le concevoir est de considérer que Forever et le WoW moderne (Midnight) sont deux modes de jeu au sein de la même famille de code : Camelot (qui sera renommé avant le lancement) et Standard, respectivement. Les changements de restriction des addons introduits dans Midnight, y compris les valeurs secrètes, seront également actifs dans Forever. Les modifications relatives aux AuraContainer/AuraButton introduites dans la 12.1.0 seront également disponibles, et vous pouvez vous attendre à ce que des ajustements d'interface similaires soient introduits à l'avenir tant dans la version Standard que dans Forever.

Pour rappel, ces changements avaient été implantés dans l'optique d'éviter d'apporter des avantages trop marqués en compétition. En contrepartie, le développeur perfectionne régulièrement l'interface de base, afin d'améliorer le confort de jeu. La mise à jour de la saison 2 de Midnight avait par exemple ajouté des options supplémentaires pour le Cooldown Manager. Néanmoins, Blizzard traite avec rigueur au cas par cas les méthodes visant à contourner les restrictions, si bien que des addons tels que WeakAuras ne sont pas près de revoir le jour.

Vous devez également vous attendre à composer avec des auras privées, ce qui implique qu'il ne sera sans doute pas possible de voir sur vos frames uniquement ce que vous pouvez purger. Tous les développeurs d'addons seront ainsi contraints de faire avec la nouvelle API, mais les choses ont évolué depuis la sortie de Midnight. La situation ne sera pas aussi chaotique sur WoW Forever, puisque certains développeurs, notamment l'équipe à l'initiative d'Ellesmere, ont déjà indiqué travaillé sur des versions de leurs addons compatibles avec Forever. Bien que cette annonce puisse faire peur à ceux étant étrangers à Midnight, nous vous recommandons de ne pas paniquer outre mesure ; il sera toujours possible de créer une interface satisfaisante.

WoW Forever sortira en novembre 2026, ce qui laisse amplement le temps aux développeurs d'addons d'adapter leurs travaux, d'autant que la beta, disponible du 17 septembre au 22 octobre, viendra à coup sûr faciliter leur entreprise.