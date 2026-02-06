WoW TBC : Aldor ou Clairvoyant, quelle faction de Shattrath choisir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 février 2026 à 11h33
La Porte des ténèbres s'est ouverte sur les serveurs anniversaire de WoW TBC Classic en février 2026, et vous devez à présent choisir à quelle faction de Shattrath prêter allégeance : Aldor ou Scryer ?
WoW TBC : Aldor ou Clairvoyant, quelle faction de Shattrath choisir ?
Les joueurs évoluant sur les serveurs anniversaire de WoW Classic The Burning Crusade sont confrontés à un choix en pénétrant pour la première fois dans la capitale d'Outreterre. En effet, il est impératif d'opter pour l'une des deux factions de Shattrath, l'Aldor ou les Clairvoyants (Scryer). 

Aldor ou Scryer, à qui prêter allégeance sur WoW TBC ?

Cela peut paraître quelque peu déroutant, mais la particularité de Shattrath, la première cité commune à la Horde et à l'Alliance, est d'obliger les joueurs de WoW TBC à faire un choix entre deux factions, l'Aldor ou les Clairvoyants. Améliorer sa réputation avec chacune d'entre elles donne accès à des récompenses différentes, et beaucoup parmi vous ont peur de se tromper et de regretter plus tard. Bien entendu, il est toujours possible de revenir sur cette décision, mais cette démarche est fastidieuse et onéreuse.

shattrath

Enchantements d'épaules

Les deux factions offrent des recettes et de l'équipement, mais la seule différence qui pourrait influencer votre optimisation en PvE sur le long terme est les enchantements d'épaules. Ainsi, vous devriez opter pour une faction plutôt qu'une autre en tenant compte de ce critère avant tout, en considérant les exigences de votre classe et de votre spécialisation.

  L'Aldor Les Clairvoyants
Honoré
Exalté

En règle générale, la différence est minime, mais pour vous assurer de faire le meilleur choix possible en matière d'optimisation, nous vous recommandons de faire appel aux simulations de WoW Sims

Autres butins : recettes et équipements

Un autre facteur susceptible de vous faire pencher pour une faction de Shattrath en début d'extension plutôt que l'autre est les récompenses de métier ou d'équipement.

  L'Aldor Les Clairvoyants
Amical
Honoré
Révéré
Exalté

Notez toutefois que tous les crafts seront quoi qu'il arrive disponibles à l'hôtel des ventes, alors ne faites pas de cet élément un facteur déterminant. 

Effectuer un choix entre l'Aldor ou les Clairvoyants sur WoW TBC n'est donc pas aussi difficile qu'il n'y paraît, et vous aurez le temps de mûrir votre réflexion durant la longue quête d'escorte lors de votre première entrée à Shattrath.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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