WoW TBC : Aldor ou Clairvoyant, quelle faction de Shattrath choisir ?

La Porte des ténèbres s'est ouverte sur les serveurs anniversaire de WoW TBC Classic en février 2026, et vous devez à présent choisir à quelle faction de Shattrath prêter allégeance : Aldor ou Scryer ?
Les joueurs évoluant sur les serveurs anniversaire de WoW Classic
The Burning Crusade sont confrontés à un choix en pénétrant pour la première fois dans la capitale d'Outreterre. En effet, il est impératif d'opter pour l'une des deux factions de Shattrath, l'Aldor ou les Clairvoyants (Scryer).
Aldor ou Scryer, à qui prêter allégeance sur WoW TBC ?
Cela peut paraître quelque peu déroutant, mais la particularité de Shattrath, la première cité commune à la Horde et à l'Alliance, est d'obliger les joueurs de WoW TBC
à faire un choix entre deux factions, l'Aldor ou les Clairvoyants
. Améliorer sa réputation avec chacune d'entre elles donne accès à des récompenses différentes, et beaucoup parmi vous ont peur de se tromper et de regretter plus tard. Bien entendu, il est toujours possible de revenir sur cette décision, mais cette démarche est fastidieuse et onéreuse.
Enchantements d'épaules
Les deux factions offrent des recettes et de l'équipement, mais la seule différence qui pourrait influencer votre optimisation en PvE sur le long terme est les enchantements d'épaules
. Ainsi, vous devriez opter pour une faction plutôt qu'une autre en tenant compte de ce critère avant tout, en considérant les exigences de votre classe et de votre spécialisation.
En règle générale, la différence est minime, mais pour vous assurer de faire le meilleur choix possible en matière d'optimisation, nous vous recommandons de faire appel aux simulations de WoW Sims
.
Autres butins : recettes et équipements
Un autre facteur susceptible de vous faire pencher pour une faction de Shattrath en début d'extension plutôt que l'autre est les récompenses de métier ou d'équipement.
Notez toutefois que tous les crafts seront quoi qu'il arrive disponibles à l'hôtel des ventes, alors ne faites pas de cet élément un facteur déterminant. Effectuer un choix entre l'Aldor ou les Clairvoyants sur WoW TBC
n'est donc pas aussi difficile qu'il n'y paraît, et vous aurez le temps de mûrir votre réflexion durant la longue quête d'escorte lors de votre première entrée à Shattrath.
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