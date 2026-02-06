WoW TBC : Aldor ou Clairvoyant, quelle faction de Shattrath choisir ?



le 06 février 2026 à 11h33 Publié par Amandine Paccou le 06 février 2026 à 11h33

La Porte des ténèbres s'est ouverte sur les serveurs anniversaire de WoW TBC Classic en février 2026, et vous devez à présent choisir à quelle faction de Shattrath prêter allégeance : Aldor ou Scryer ?