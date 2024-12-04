WoW SoD : Une nouveauté concernant les ensembles T2 a été révélée

Blizzard va introduire quelques facilités pour convertir les ensembles T2 selon votre bonus de préférence en décembre 2024 selon les propos tenus par le développeur "Zirene" sur Discord.

La conversion des ensembles T2 « Forgé par le cœur » en « Draconique » sera bientôt possible

Cette nouveauté devrait grandement faciliter la vie de plusieurs classes ayant eu la surprise de constater que leur BIS P6 au niveau du T2 n'était pas le même qu'en phase 5, à l'instar des guerriers DPS qui ne rechercheront plus le même bonus à la sortie d'Ahn'Qiraj que dans BWL. Nul besoin donc de se rendre dans le raid de la P5 pour récupérer de l'équipement que vous avez déjà acquis, ce qui vous laissera plus de temps pour bien vous préparer au lancement d'AQ le vendredi 6 décembre prochain.