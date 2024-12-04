WoW SoD : Une nouveauté concernant les ensembles T2 a été révélée

Blizzard va introduire quelques facilités pour convertir les ensembles T2 selon votre bonus de préférence en décembre 2024 selon les propos tenus par le développeur "Zirene" sur Discord.
La phase 5 de WoW
SoD avait introduit un changement apprécié par les joueurs en lien avec les ensembles T2. En effet, il était possible de revêtir ce set en bénéficiant des bonus octroyés par le T1. Pour ce faire, il suffisait de se rendre dans le Cœur du Magma après avoir échangé son jeton T2 dans BWL, puis de le convertir en « Forgé par le cœur ». Or, les BIS listes de la P6 se dévoilent progressivement, et beaucoup ont remarqué qu'en matière de T2, les besoins de la P6 diffèrent de ceux de la P5, un problème auquel Blizzard a prévu d'apporter une solution.
La conversion des ensembles T2 « Forgé par le cœur » en « Draconique » sera bientôt possible
À la suite de la parution des BIS listes de la P6 de WoW SoD
, l'un des développeurs de la Saison, "Zirene", a indiqué sur Discord que le problème lié aux bonus des ensembles T2 nécessaires pour Ahn'Qiraj allait être résolu.
D'ici quelques jours, vous pourrez intervertir votre ensemble Forgé dans le cœur (bonus T1) en set Draconique (T2) en vous présentant auprès du dragonnet situé à côté de Victor Nefriendius à l'entrée du raid du Repaire de l'Aile-Noire.
Bien entendu, seules les pièces du même type pourront subir ce changement, par exemple des brassards tank ne pourront pas être convertis en brassards DPS.
Cette nouveauté devrait grandement faciliter la vie de plusieurs classes ayant eu la surprise de constater que leur BIS P6 au niveau du T2 n'était pas le même qu'en phase 5, à l'instar des guerriers DPS qui ne rechercheront plus le même bonus à la sortie d'Ahn'Qiraj que dans BWL. Nul besoin donc de se rendre dans le raid de la P5 pour récupérer de l'équipement que vous avez déjà acquis, ce qui vous laissera plus de temps pour bien vous préparer au lancement d'AQ le vendredi 6 décembre prochain.
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