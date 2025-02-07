WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T3 du voleur ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 février 2025 à 12h53
Retrouvez la liste des matériaux nécessaires à l'échange de l'ensemble T3 du voleur en P7 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T3 du voleur ?
Naxxramas est disponible depuis le 6 février 2025 sur les serveurs de WoW SoD, ce qui permet aux joueurs de récupérer leurs ensembles T3. Or, pour pouvoir porter cet équipement, il est impératif de récupérer au préalable des jetons, comme d'habitude, mais aussi de fournir quelques matériaux précis. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous indiquons ici les composants nécessaires à l'échange des pièces T3 du voleur.

Où échanger son T3 ?

Pour échanger votre T3, vous devez faire route vers les Maleterres de l'Est afin de vous rendre dans la Chapelle de l'Espoir de la Lumière. Rohan l'assassin acceptera de vous accorder vos pièces T3 contre quelques composants. Néanmoins, il est obligatoire d'avoir d'abord terminé la quête « Les échos de la guerre » demandant d'éliminer un nombre précis de créatures de Naxxramas. Vous la récupérerez auprès du Commandant Eligor Dawnbringer à la Chapelle.

echanger-t3-wow


Quels matériaux sont requis pour le T3 du voleur ?

La plupart des composants nécessaires à l'acquisition du T3 reposent sur les métiers, er une large quantité de débris est requise, en plus des jetons pour chaque pièce. Le voleur partage le jeton de son set avec le guerrier e

t3-rogue-voleur

EDIT : Depuis le lancement de la P8, les montants listés ci-dessous ont été divisés par 2.

Bottes
  • Sandales désacralisés
  • Débris d'armure en cuir (12)
  • Peau robuste traitée (3)
Ceinture 
  • Ceinture désacralisée
  • Débris d'armure en cuir (8)
  • Peau robuste traitée (5)
Gants
  • Gants désacralisés
  • Débris d'armure en cuir (8)
  • Peau robuste traitée (5)
Tête
  • Diadème désacralisé
  • Débris d'armure en cuir (15)
  • Peau robuste traitée (8)
Jambes
  • Jambières désacralisés
  • Débris d'armure en cuir (20)
  • Peau robuste traitée (8)
Épaules
  • Protège-épaules désacralisés
  • Débris d'armure en cuir (12)
  • Peau robuste traitée (5)
Torse
  • Robe désacralisée 
  • Débris d'armure en cuir (25)
  • Peau robuste traitée (6)
Brassards
  • Manchettes désacralisées
  • Débris d'armure en cuir (6)
  • Peau robuste traitée (2)
Anneau
  • Anneau désacralisé
  • Sang des héros (1)
  • Cristal des arcanes (10 - 3 depuis le déploiement de la P8)

Où obtenir des débris d'armure ?

Les débris d'armure se ramassent dans le raid de Naxxramas, mais sur WoW SoD, il est aussi possible d'en récupérer en petite quantité en remettant des Bibelots de Karazhan, ou encore en ouvrant les Caisses de fournitures de Terremine marquées par la guerre de la P7. Elles s'obtiennent en échangeant vos Réaux à Baie-du-Butin auprès de Pix Xizzix.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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