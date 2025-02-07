WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T3 du paladin ?

Retrouvez la liste des matériaux nécessaires à l'échange de l'ensemble T3 du paladin en P7 de WoW SoD dans cet article.
Naxxramas est disponible depuis le 6 février 2025 sur les serveurs de WoW
SoD, ce qui permet aux joueurs de récupérer leurs ensembles T3. Or, pour pouvoir porter cet équipement, il est impératif de récupérer au préalable des jetons, comme d'habitude, mais aussi de fournir quelques matériaux précis. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous indiquons ici les composants nécessaires à l'échange des pièces T3 du paladin
.
Où échanger son T3 ?
Pour échanger votre T3
, vous devez faire route vers les Maleterres de l'Est afin de vous rendre dans la Chapelle de l'Espoir de la Lumière
. Le Commandant Eligor Dawnbringer
acceptera de vous accorder vos pièces T3 contre quelques composants. Néanmoins, il est obligatoire d'avoir d'abord terminé la quête « Les échos de la guerre »
demandant d'éliminer un nombre précis de créatures de Naxxramas. Vous la récupérerez auprès du Commandant Eligor Dawnbringer à la Chapelle.
Quels matériaux sont requis pour le T3 du paladin ?
La plupart des composants nécessaires à l'acquisition du T3
reposent sur les métiers, er une large quantité de débris est requise, en plus des jetons pour chaque pièce. Le paladin partage le jeton de son set avec le druide et le chaman.
EDIT : Depuis le lancement de la P8, les montants listés ci-dessous ont été divisés par 2.
Bottes
Ceinture
- Bottes désacralisées
- Débris d'armure en plaques (12)
- Peau robuste traitée (3)
Gants
- Ceinturon désacralisé
- Débris d'armure en plaques (8)
- Cristal de nexus (3)
Tête
- Garde-mains désacralisés
- Débris d'armure en plaques (8)
- Peau robuste traitée (5)
Jambes
- Couvre-chef désacralisé
- Débris d'armure en plaques (15)
- Barre d'arcanite (5)
Épaules
- Cuissards désacralisés
- Débris d'armure en plaques (20)
- Barre d'arcanite (4)
Torse
- Spallières désacralisées
- Débris d'armure en plaques (12)
- Barre d'arcanite (2)
Brassards
- Tunique désacralisée
- Débris d'armure en plaques (25)
- Barre d'arcanite (4)
Anneau
- Protège-poignets désacralisés
- Débris d'armure en plaques (6)
- Peau robuste traitée (2)
- Anneau désacralisé
- Sang des héros
- Cristal des arcanes (10 - 3 depuis le déploiement de la P8)
Où obtenir des débris d'armure ?
Les débris d'armure
se ramassent dans le raid de Naxxramas, mais sur WoW SoD
, il est aussi possible d'en récupérer en petite quantité en remettant des Bibelots de Karazhan, ou encore en ouvrant les Caisses de fournitures de Terremine marquées par la guerre
de la P7. Elles s'obtiennent en échangeant vos Réaux à Baie-du-Butin auprès de Pix Xizzix.
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