WoW SoD : MàJ 1.15.6, les détails de la mise à jour de la P7

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Patch notes de la P7 de WoW SoD
Invasion du FléauL'événement de l'Invasion du Fléau commencera après le déploiement du patch 1.15.6, lors de la maintenance habituelle des patchs dans chaque région. Dans la Saison de la Découverte, l'événement d'Invasion du Fléau comportera des différences par rapport aux itérations précédentes de WoW Classic.
Gants – Achetables auprès des marchands d'équipement de l'Aube d'Argent à la Chapelle de l'Espoir de Lumière et dans les grandes villes pour des Runes nécrotiques obtenues en participant aux invasions.
- Comme dans les versions précédentes, les zones actuellement attaquées seront marquées sur votre carte du monde avec une icône de crâne violet.
- Les zones attaquées contiendront des objets nécropoles qui siphonneront de l'énergie des pylônes du Fléau à proximité.
- Vaincre les forces du Fléau affaiblira les pylônes, et les joueurs pourront éventuellement invoquer une Ombre du Destin, un monstre boss servant de gardien pour son pylône du Fléau.
- Vaincre l'Ombre détruira le pylône à proximité et infligera des dégâts à une des Nécropoles de la zone.
- Lorsque la Nécropole de chaque zone sera détruite, l'invasion prendra fin dans cette zone, mais elle reviendra après un court délai.
- Vaincre les invasions récompensera avec des Runes nécrotiques, qui peuvent être utilisées à diverses fins, y compris pour invoquer des Ombres, ou pour acheter des consommables puissants et de l'équipement auprès des PNJ de l'Aube d'Argent dans les grandes villes et à la Chapelle de l'Espoir de Lumière.
- Dans la Saison de la Découverte, l'événement de l'Invasion du Fléau ne se terminera plus automatiquement après qu'un certain nombre d'invasions aient été accomplies. Au lieu de cela, l'Invasion du Fléau se déroulera tout au long de la phase 7, et probablement au-delà.
- Les récompenses de l'Invasion du Fléau ont également été ajustées, et il existe désormais plusieurs variantes de chaque type d'armure des ensembles « Tueur de Morts-Vivants » pour s'adapter aux différents rôles.
- De plus, les ensembles de Tueur de Morts-Vivants sont considérés comme de l'équipement « Sanctifié », ce qui permettra de débloquer des pouvoirs supplémentaires à l'intérieur de Naxxramas.
- Les objets des ensembles de Tueur de Morts-Vivants peuvent être obtenus de différentes manières :
Brassards – Peuvent être obtenus en tuant des créatures rares et élites qui peuvent apparaître à chaque point d'invasion. Ces brassards sont liés lorsqu'équipés et peuvent être échangés.
Cuirasses – Peuvent être obtenues en tuant les Ombres du Destin, les boss finaux invoqués lors des événements d'Invasion.
En plus des activités extérieures de l'Invasion du Fléau, les donjons suivants ont également un boss supplémentaire qui peut apparaître et déposer de nouveaux objets de butin uniques à l'événement d'Invasion du Fléau :
- Entrée principale de Stratholme (Niveau 58-60)
- Scholomance (Niveau 57-60)
- Hache-Tripes (Niveau 57-60)
- Souilles de Tranchebauge (Niveau 37-42)
- Monastère écarlate Cimetière (Niveau 30-35)
- Donjon d'Ombrecroc (Niveau 20-25)
Cryptes de KarazhanNouveauté dans la Saison de la Découverte, les tombes menaçantes des Cryptes de Karazhan sont disponibles comme un donjon à cinq joueurs, avec un verrouillage de 24 heures, dans le Défilé de Deuillevent.
Note des développeurs : Ce contenu est unique parmi les contenus de petits groupes dans WoW Classic, et certains joueurs pourraient voir leurs attentes sur le fonctionnement des donjons dans World of Warcraft mises à l'épreuve par la structure et le rythme du donjon. Il s'inspire des anciennes aventures de jeux de rôle sur table et des premiers jeux vidéo de rôle en vue subjective, et comme beaucoup de choses dans la Saison de la Découverte, c'est quelque peu expérimental.
- Pour entrer dans les Cryptes de Karazhan, les aventuriers courageux devront accomplir une courte suite de quêtes d'accès qui commence par une affiche de recherche dans la Chapelle de l'Espoir de Lumière.
- Cette nouvelle expérience de donjon est conçue pour être un défi pour les personnages bien équipés et nécessitera un niveau de communication et de coordination plus élevé que la plupart des autres contenus de donjons dans la Saison de la Découverte.
- Les Cryptes de Karazhan sont marquées par une obscurité malveillante et oppressante qui obligera les joueurs à utiliser un objet spécial de torche enchantée pour pouvoir voir dans l'obscurité et découvrir les mystères à l'intérieur. S'éloigner trop de la lumière et vos alliés pourraient perdre votre trace. Rester trop longtemps dans l'obscurité pourrait s'avérer mortel.
- Afin d'explorer pleinement les Cryptes de Karazhan, les joueurs devront être attentifs aux détails dans l'environnement qui pourront non seulement offrir des avantages pour traverser le donjon en toute sécurité, mais aussi exposer de nouveaux dangers à surmonter pour obtenir des récompenses puissantes.
- Plusieurs visites peuvent être nécessaires pour découvrir tous les secrets des Cryptes de Karazhan. Bonne chance, aventuriers !
Les sections suivantes des notes de patch contiennent des spoilers pour les Cryptes de Karazhan. Si vous souhaitez garder la surprise de découvrir les secrets du donjon, passez cette section !
Certains joueurs préféreront peut-être attendre que d'autres commencent à comprendre le donjon et en sortent pour partager ce qu'ils ont découvert avant de tenter de relever ce défi.
- L'obscurité dans les Cryptes de Karazhan vous empêchera de cibler ou de voir vos joueurs alliés et de cibler la plupart des créatures en dehors du rayon d'une source lumineuse. Il existe plusieurs types de sources lumineuses dans le donjon autres que la torche enflammée enchantée portée par votre groupe.
- Essayer de pénétrer dans une nouvelle zone à l'aveugle, attirer de gros groupes d'ennemis, ou ignorer les mécaniques environnementales et des créatures conduira probablement à une défaite rapide.
- Lorsque le joueur portant la torche est vaincu, elle persistera pendant un moment avant de se téléporter à l'entrée du donjon. Les membres survivants du groupe pourront peut-être la récupérer rapidement pour empêcher cela et sauver le groupe d'un wipe.
- Certains contenus comme les rencontres de boss, les énigmes et d'autres secrets peuvent ne pas être immédiatement évidents et nécessiteront une exploration minutieuse et une observation attentive pour être découverts.
- Le chat vocal, la conversion texte-parole, la reconnaissance vocale ou toute autre forme de communication rapide faciliteront une meilleure coordination et aideront à réduire la frustration que pourrait rencontrer votre groupe.
- La plupart des contenus sont non linéaires, ce qui signifie qu'il existe plusieurs chemins possibles que les joueurs peuvent emprunter lorsqu'ils entrent. Il n'y a ni premier ni dernier boss.
NaxxramasLa citadelle de la terreur, Naxxramas, arrive dans la Saison de la Découverte le 6 février 2025. Naxxramas est maintenant adapté pour 20 joueurs, et la zone permettra à jusqu'à 40 joueurs d'entrer dans le raid.
- À l'entrée de Naxxramas, les joueurs souhaitant relever un défi supplémentaire rencontreront des objets pylônes spéciaux. Ces pylônes peuvent être canalisés par 5 joueurs ou plus pour renforcer un ou plusieurs quartiers de Naxxramas.
- Une fois renforcé, un quartier présentera de nouvelles mécaniques que les joueurs devront surmonter pour réussir, et la santé et les dégâts de toutes les créatures dans toutes les zones de Naxxramas seront grandement améliorés.
- Activer plusieurs pylônes renforce plusieurs quartiers, chaque activation ajoutant de nouvelles mécaniques, augmentant considérablement la difficulté de l'ensemble du raid et offrant plus de chances de récompenses puissantes.
- La plupart des nouveaux objets épiques trouvés dans la Phase 7 de la Saison de la Découverte sont sanctifiés. Ces objets sanctifiés sont la clé pour obtenir un avantage dans le Naxxramas nouvellement renforcé.
- Au début, il sera difficile d'engager plus d'un quartier renforcé sans être submergé. Pour aider les joueurs à survivre à l'assaut, l'Aube d'Argent offrira un puissant Sceau de l'Aube. Lorsqu'il est utilisé, le Sceau de l'Aube fournira un énorme bonus de puissance, basé sur le nombre d'objets sanctifiés équipés, jusqu'à un total de 8 objets à la fois.
- Au début, la puissance supplémentaire du Sceau de l'Aube est forte, mais modeste. Chaque semaine, les joueurs auront l'occasion de dépenser une monnaie spéciale trouvée à Naxxramas pour améliorer leur Sceau de l'Aube. Chaque niveau que le Sceau de l'Aube gagne augmentera considérablement l'avantage que l'objet peut fournir.
- Avec moins de quartiers renforcés, la puissance maximale de votre Sceau de l'Aube sera limitée et la quantité maximale de pouvoir que vous pouvez obtenir de votre équipement sanctifié sera plafonnée. Au fur et à mesure que vous renforcez plus de quartiers et augmentez la difficulté, la pleine puissance de votre Sceau de l'Aube pourra être déployée.
- Les joueurs assez courageux et puissants pour nettoyer tous les quartiers renforcés débloqueront la possibilité de défier Saphiron et Kel'Thuzad dans leur forme la plus meurtrière et rencontreront quelques surprises spéciales dans le dernier secteur de Naxxramas, la tanière des dragons de givre.
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