WoW SoD : Les recettes de cuisine Spell power et Heal power, comment les obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour obtenir les nouvelles recettes de cuisine de la P6 de WoW SoD dans cet article (Spell power et Heal power).
La phase 6 de WoW
SoD a commencé avec l'effort de guerre et le déploiement de la mise à jour du 20 novembre 2024, ce qui a permis aux joueurs de découvrir de nouvelles recettes pour plusieurs métiers. Les tailleurs, forgerons, alchimistes et travailleurs du cuir peuvent d'ores et déjà farmer leur réputation avec le cercle cénarien pour déverrouiller de nombreux plans, mais une belle surprise attend aussi les cuisiniers en complétant une simple quête.
Où acheter les recettes de cuisine de Spell power et Heal power en P6 de WoW SoD ?
En P6 de WoW SoD
, il est possible d'acquérir de nouvelles recettes
utiles à de nombreuses classes :Cuisine
Secourisme
- Rouget fumé (Smoked Redgill) → +22 aux soins pendant 10 minutes
- Bisque de Pince-noire (Darkclaw Bisque) → +12 aux dégâts des sorts pendant 10 minutes
Consommable
- Manual : Dense runecloth bandage → 3 400 points de vie en 8 secondes
- Philtre des sables (Draught of the Sands) → offre 3 % de dégâts supplémentaires + 3% de coup critique dans Ahn'Qiraj pour les Chasseurs
Ces plans sont vendus pour quelques pièces à Silithus, auprès du Responsable-chef des réquisitions Enkles pour l'Alliance
(en bleu sur la carte), ou de l'Apothicaire Quinard pour la Horde
(en rouge).
Or, ces vendeurs n'accepteront de vous proposer ces biens qu'une fois que vous aurez terminé la quête « Dust to dust »
, qui nécessite de rapporter dans le téléporteur situé à proximité de ces PNJ 5 Geysers de silithyste
. Pour ce faire, repérez-les dans le sud de la zone, cliquez dessus, et n'utilisez pas votre monture sur le chemin du retour.
Il vous suffira de vous positionner dans le téléporteur en ayant le debuff « Silithyste » actif.
Cette quête peut être réalisée à plusieurs, c'est-à-dire que si vous l'effectuez à 5 et que vous attendez vos partenaires pour vous placer dans le téléporteur, vous la validerez directement. Cette opération ne devrait vous prendre que quelques minutes même si vous êtes seul, alors n'hésitez pas à accomplir cette courte tâche pour débloquer les recettes de cuisine de Spell power et de Heal power
avant que les portes d'Ahn'Qiraj n'ouvrent, le 6 décembre prochain.
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