WoW SoD : Les joueurs demandent une mise à jour du PvP en P7 et proposent des solutions



le 26 décembre 2024 à 13h21 Publié par Amandine Paccou le 26 décembre 2024 à 13h21

La question de l'intérêt porté au PvP en P7 de WoW SoD commence à contrarier les joueurs, qui imaginent des solutions pour que le mode demeure attractif.