WoW SoD : Les joueurs demandent une mise à jour du PvP en P7 et proposent des solutions

La question de l'intérêt porté au PvP en P7 de WoW SoD commence à contrarier les joueurs, qui imaginent des solutions pour que le mode demeure attractif.
Depuis le lancement de la P6 de WoW
SoD en novembre 2024, les joueurs peuvent accéder au rang ultime du système d'honneur PvP, Connétable ou Grand Seigneur de Guerre. Beaucoup n'ont pas perdu de temps pour décrocher ce titre convoité, d'autant qu'il débloque une multitude d'armes de qualité pour toutes les classes et spécialisations. Or, certains se demandent ce que deviendra le PvP en P7, lorsque Naxxramas ouvrira ses portes.
Les joueurs de WoW SoD ont des idées pour rendre le PvP attractif en P7
Les joueurs de WoW SoD
feront-ils encore du PvP en P7
? Cette question commence à animer les réseaux en décembre 2024, et la réponse semble négative si Blizzard n'apporte pas une mise à jour au mode. En effet, des conversations ont été lancées par le biais du forum officiel
, et font état du manque d'intérêt à continuer de se rendre en champ de bataille quand Naxxramas sera disponible.
Il est vrai que le T3 fera grandement de l'ombre aux ensembles rang 12-13
, et que les armes seront bien moins puissantes que celles à récupérer dans la Citadelle de l'effroi. Hormis pour le titre, il ne sera alors plus pertinent de PvP pour s'optimiser.
Les joueurs ont donc proposé plusieurs solutions pour que la montée dans le système d'honneur soit toujours attractive, comme ajouter un rang 15, apporter des ajustements à l'équipement, la création d'un nouveau champ de bataille, des enchantements spécifiques supplémentaires, ou encore un événement inédit octroyant des pièces hors set.
Pour l'instant, Blizzard ne semble pas avoir prévu quelconque nouveauté en P7 pour le PvP, mais les tests relatifs à cette phase viennent à peine de commencer avec le premier PTR de décembre 2024, ce qui signifie qu'une surprise n'est pas exclue. Le développeur se montre habituellement à l'écoute des joueurs, et il se pourrait alors qu'une mise à jour soit appliquée, d'autant que chaque phase de WoW SoD
vous a offert une évolution en la matière. Il serait dommage que la dernière fasse exception, mais pour en savoir un peu plus, il faudra malheureusement faire preuve de patience.
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