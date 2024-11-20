WoW SoD : Les armes rang 14 sont disponibles

Le farming d'honneur recommence sur WoW SoD : le rang 14 est accessible, tout comme les armes accordées en devenant Connétable ou Grand seigneur de guerre.
Avec le déploiement de la mise à jour de la P6 de WoW
SoD, les joueurs ont pu constater que de nouveaux équipements étaient disponibles pour le PvP. En effet, les armes du rang 14 sont d'ores et déjà accessibles.
Le rang 14 est débloqué sur WoW SoD, les récompenses ont été mises à jour
Si vous avez déjà obtenu le rang 13 du système d'honneur en PvP de WoW SoD
, vous pourrez obtenir les armes liées au rang 14, Connétable (Alliance) et Grand seigneur de guerre (Horde) d'ici 3 semaines à compter du 20 novembre, soit le mercredi 11 décembre
. Pour ce faire, vous devrez accumuler 418 750 points d'honneur trois fois pour atteindre le tant convoité rang 14 selon les calculs effectués par l'addon Ranker :
- Première semaine → Rang 13, 33,72 % (418 750 points d'honneur requis)
- Seconde semaine → Rang 13 67,52 % (418 750 points d'honneur requis)
- Troisième semaine → Rang 14, 0 % (418 750 points d'honneur requis)
Malheureusement, cela signifie que vous ne pourrez pas atteindre le rang 14 avant la sortie des raids d'Ahn'Qiraj, qui ouvriront leurs portes le 6 décembre prochain.
Quoi qu'il en soit, en guise de récompense pour vos efforts, vous pourrez vous offrir un large éventail d'armes de grande qualité, présentant une statistique inédite, 5 % de réduction de dégâts supplémentaires.
Les modèles de Vanilla ont tous été améliorés, et d'autres pièces ont été ajoutées, par exemple un bouclier pour les paladins ou les chamans heal.
Tous les équipements disponibles avec le rang 14 sont consultables en jeu, en vous rendant auprès du PNJ associé dans le Hall des Champions/Légendes. N'hésitez donc pas à jeter un œil par vous-même en vous connectant, car de belles surprises vous attendent à coup sûr.
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