WoW SoD : Les armes rang 14 ne peuvent pas encore être achetées, même si vous êtes Connétable ou Grand seigneur de guerre

Ceux qui avaient pris de l'avance dans l'acquisition du rang 14 sur WoW SoD ont vécu une terrible désillusion après la maintenance hebdomadaire du 4 décembre 2024.
Améliorer son rang via le système d'honneur PvP sur WoW
SoD promet de belles récompenses, parfois utiles au PvE, comme cela est le cas pour les armes de Connétable ou de Grand Seigneur de guerre. Or, personne ne semble pouvoir mettre la main dessus avant la sortie des raids d'Ahn'Qiraj le 6 décembre prochain, même ceux ayant atteint le rang 14.
Les armes rang 14 ne pourront sans doute pas être achetées avant le 11 décembre
Lorsque la P6 de la Saison de la Découverte
a officiellement commencé le 20 novembre 2024, les joueurs avaient pu entrevoir les récompenses à débloquer en atteignant le rang 14. Toutes les armes, main gauche et bouclier inclus, présentaient en effet une statistique inédite sur une version de Vanilla, 5 % de réduction de dégâts. De plus, tous les butins ont été mis à jour, permettant à toutes les classes et spécialisations de trouver chaussure à leur pied.
À partir du rang 13, il fallait compter 3 semaines pour accèder au rang 14, soit 3 fois 418 750 points d'honneur par semaine. Or, des joueurs prévoyants avaient anticipé la sortie de la P6 et avaient farmé 500 000 points d'honneur juste avant la réinitialisation du 20 novembre. Ils sont ainsi passés immédiatement rang 13 à 33 %, ce qui leur faisait « gagner » une semaine par rapport aux autres. Le but était de disposer des armes de Connétable ou de Grand Seigneur de guerre pour la sortie d'Ahn'Qiraj, c'est-à-dire cette semaine.
Malheureusement pour eux, Blizzard semble avoir vu clair dans leur jeu, si bien que même si certains sont bel et bien rang 14 depuis le 4 décembre, ils ne peuvent toujours pas acheter les armes.
Le PNJ associé n'a effectivement rien en stock à leur proposer.
Plusieurs plaintes faisant état d'une grande déception ont déjà été enregistrées sur Discord, mais le développeur n'a pas pris la parole sur ce point pour le moment. Cela n'est toutefois pas si surprenant, puisque les armes avaient disparu quelques jours seulement après leur première parution en novembre. Il y a donc fort à parier qu'elles redeviendront accessibles dès la semaine prochaine, le 11 décembre 2024, comme prévu.
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