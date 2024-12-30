WoW SoD : Le problème des bots persiste, les joueurs dénoncent l'inaction de Blizzard

Le botting fait grincer les dents des joueurs de WoW SoD depuis 2023, et à l'approche du passage à l'année 2025, Blizzard ne semble toujours pas avoir apporté de solution pertinente.
Depuis le lancement de WoW
SoD en 2023, les joueurs sont confrontés à un problème majeur lié aux activités de bots. Malgré de nombreuses plaintes et vagues de bannissements, la situation ne paraît pas s'améliorer.
Les bots sur WoW SoD seraient de plus en plus développés
En décembre 2024, les bots
semblent toujours en position de force sur WoW SoD
. Il n'est pas rare de croiser le chemin de personnages suspects en farmant des herbes par exemple à Silithus ou en Azshara, mais il apparaît que ces robots savent faire bien plus qu'arpenter Azeroth en quête de ressources variées. En effet, une publication Reddit a rapporté qu'ils étaient aussi parfaitement capables de se rendre dans des donjons,
probablement pour récolter divers butins comme des étoffes runiques, ou même pour booster
des personnages de bas niveau en échange d'or.
Nothing to see here, just a bunch of completely legitimate players in Blackrock Depths
byu/Dr-Enforcicle inclassicwow
Les robots seraient reconnaissables pour deux raisons : leur nom et leur classe. Il est vrai que leurs propriétaires auraient tendance à privilégier des classes spécifiques, comme les chasseurs ou les mages. Au regard des commentaires déposés à la suite de cette publication, la nature de leur activité dans BRD demeure quelque peu obscure, mais les joueurs s'accordent pour dire que Blizzard n'agit pas réellement pour mettre un terme au botting,
sans doute parce qu'eux aussi « paient un abonnement
». Qui plus est, pour les signaler, il est obligatoire de les avoir en visuel
, ce qui signifie que beaucoup de joueurs se retrouvent impuissants pour lutter contre ce phénomène nuisant à la bonne santé de SoD
.
Une autre publication laisse transparaître que ces robots seraient de plus en plus perfectionnés
, en présentant des bots chasseurs faisant la queue pour éliminer une créature.
Hunter bots queued up waiting for quest mobs >.<
byu/psychohistorian8 inclassicwow
Si cette information se révèle correcte, cela signifierait qu'ils sont à présent de reproduire des comportements humains, ce qui accentue la menace qu'ils représentent. Pour rappel, certains bots agressifs avaient engendré des bannissements à l'encontre de joueurs en les signalant massivement en 2024, et selon certains, cette pratique n'aurait pas encore disparu. Des actions efficaces de la part du développeur sont alors très attendues, même si beaucoup paraissent déjà avoir baissé les bras au regard de la persistance du problème et des mesures inefficaces prises par Blizzard.
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