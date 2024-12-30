WoW SoD : Le problème des bots persiste, les joueurs dénoncent l'inaction de Blizzard



le 30 décembre 2024 à 11h25 Publié par Amandine Paccou le 30 décembre 2024 à 11h25

Le botting fait grincer les dents des joueurs de WoW SoD depuis 2023, et à l'approche du passage à l'année 2025, Blizzard ne semble toujours pas avoir apporté de solution pertinente.