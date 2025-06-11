WoW SoD : Le déploiement du buff de l'Enclave écarlate s'accélère

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juin 2025 à 11h03
Le buff de l'Enclave écarlate va augmenter plus vite que prévu sur les serveurs de WoW SoD à partir du 11 juin 2025.
WoW SoD : Le déploiement du buff de l'Enclave écarlate s'accélère
La phase 8 de WoW SoD est la dernière, et pour s'assurer que toutes les guildes puissent éliminer Caldoran dans les semaines à venir, Blizzard a ajouté un buff dans l'Enclave écarlate depuis le 3 juin 2025. Le développeur a toutefois annoncé accélérer la cadence une semaine seulement après son déploiement.

La montée en puissance du buff de l'Enclave écarlate s'accélère 

Même si WoW SoD ne connaîtra pas de nouveau chapitre, Blizzard a tout de même souhaité clôturer la Saison en permettant à tous les groupes de raid de bénéficier d'une aide précieuse au sein de l'Enclave écarlate. Depuis le début du mois de juin, les joueurs voient leur puissance décuplée dans le raid, grâce à un buff accordant plus de points de vie, de dégâts, et de puissance des soins. Dans un premier temps, ces statistiques étaient augmentées à hauteur de 5 %, et ce chiffre devait à l'origine doubler toutes les deux semaines jusqu'à atteindre 25 %. 

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Or, certaines guildes rencontrent toujours des difficultés à terminer l'Enclave écarlate, et c'est sans doute ce qui a poussé le développeur à revenir sur sa décision en accélérant la montée en puissance du buff.
Dans le but de soutenir les joueurs pendant la Saison de la Découverte, nous avons décidé de faire progresser le bonus de joueur croissant dans l'Enclave Écarlate de 5 % chaque semaine au lieu de toutes les deux semaines. Le correctif est en ligne et le bonus est désormais passé à 10 %.
Ainsi, dès le mercredi juin, vous obtiendrez un buff de 10 % de dégâts, soins et santé supplémentaires, qui se renforcera de 5 points de plus chaque semaine. 
  • 11 juin → 10 %
  • 18 juin → 15 %
  • 25 juin → 20 %
  • 2 juillet → 25 %
Notez que la semaine du 2 juillet marquera aussi le prélancement de WoW Classic MoP, date à laquelle vous obtiendrez votre sésame gratuit de niveau 85.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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