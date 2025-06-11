WoW SoD : Le déploiement du buff de l'Enclave écarlate s'accélère

WoW : L'IA s'empare d'un serveur privé Classic, 1 800 bots s'y comportent comme de vrais joueurs

Imaginez un serveur de WoW uniquement peuplé par des bots IA, qui discutent et vivent l'expérience de la même manière que vous. Cela est une réalité depuis juin 2026, grâce à l'expérience menée par un joueur.