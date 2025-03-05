WoW SoD : Le correctif du 5 mars 2025 offre un second souffle aux Dragons du Cauchemar, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2025 à 11h44
Les Dragons du Cauchemar ont été mis à jour sur WoW SoD avec le correctif du 5 mars 2025, retrouvez les détails dans cet article.
WoW SoD : Le correctif du 5 mars 2025 offre un second souffle aux Dragons du Cauchemar, les détails
Vous souvenez vous qu'en même temps qu'Ahn'Qiraj sortait sur les serveurs de WoW SoD en décembre 2024, de nouveaux boss mondiaux avaient en même temps été ajoutés ? Peu d'entre vous ont certainement répondu par l'affirmative, puisque les 4 Dragons du Cauchemar ont été totalement négligés par les joueurs qui n'avaient pas grand intérêt à les affronter. Afin de les remettre sous les feux des projecteurs, Blizzard a appliqué plusieurs changements avec la réinitialisation hebdomadaire du 5 mars 2025.

Désormais, les Dragons du Cauchemar laisseront tomber des Réaux, ainsi que des pièces d'Ahn'Qiraj, du Repaire de l'Aile-Noire et des recettes d'enchantement et d'ingénierie. De plus, les combats ont également fait l'objet de changements pour les rendre plus abordables, et pour en savoir plus sur ce qui a été effectué, découvrez les détails du correctif du 5 mars de WoW SoD ci-dessous.

Changements appliqués au Dragons du Cauchemar sur WoW SoD (5 février 2025)

Récompenses

  • Les Dragons du Cauchemar lâchent désormais chacun 3 Réaux de terremine ternis.
  • Les Dragons du Cauchemar lâchent désormais chacun une pièce de l'ensemble Temple d'Ahn'Qiraj hors C'Thun.
  • En raison du fait que les Dragons du Cauchemar lâchent désormais des pièces d'équipement du Temple d'Ahn'Qiraj, nous donnons également aux joueurs accès aux vendeurs du Temple d'Ahn'Qiraj directement à l'entrée du raid. Ces PNJ sont Kandrostrasz, Vethsera et Andorgos.
  • Les Dragons du Cauchemar lâchent désormais chacun une pièce de l'ensemble Repaire de l'Aile noire qui n'est pas disponible chez le Pix Xizzix (Épaules/Jambes/Tête/Torse).
  • Les Dragons du Cauchemar lâchent désormais chacun un bijou de classe du Repaire de l'Aile noire.
  • Tous les anciens objets de butin des Dragons du Cauchemar ont vu leurs 8 emplacements d'armure principaux mis à jour avec le tag Timeworn, leur permettant d'interagir avec la ligne d'objets Chevalière du Vol de bronze.
  • Pour permettre aux joueurs d'avoir plus de chances d'obtenir les patrons manquants, les Dragons du Cauchemar peuvent désormais lâcher tous les patrons d'enchantement et d'ingénierie de Cœur du Magma et d'Ahn'Qiraj.

Ajustements

  • Les points de vie de tous les boss et créatures ennemies sont réduits de 15 %.
  • Les dégâts et les soins de tous les boss et créatures ennemies sont réduits de 30 %.
  • Tous les dragons ne donnent plus de coups multiples (Thrash).
  • Emeriss – Les prêtres PNJ lors de la phase de raid PvP ne lancent plus Contrôle mental.
  • Lethon – L'aura de réduction des dégâts de la grande Ombre spirituelle est réduite à 50 % (au lieu de 99 %) et la vitesse de déplacement des Ombres spectrales est réduite de 25 %.
  • Ysondre – Éclair divergent est désormais lancé moins fréquemment et inflige moins de dégâts.
  • Comme auparavant, les Dragons du Cauchemar restent soumis à une réinitialisation deux fois par semaine.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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