WoW SoD : Le « bug combat » des capitales, lié à des actions de griefing, a été résolu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 novembre 2024 à 11h49
Les joueurs de WoW SoD sont ennuyés depuis plusieurs semaines par un « bug combat » en capitale, un problème résolu par Blizzard à la suite de l'application d'un correctif le 13 novembre 2024.
WoW SoD : Le « bug combat » des capitales, lié à des actions de griefing, a été résolu
Depuis plusieurs semaines, les joueurs de WoW SoD ont la mauvaise surprise de rencontrer un « bug » entrant leur personnage en combat dans les capitales d'Azeroth. Blizzard a appliqué un correctif le 13 novembre 2024 pour résoudre le problème.

Les griefers des capitales à l'origine du « bug combat » ont été contrés grâce au correctif du 13 novembre

Au cours des dernières semaines, beaucoup parmi vous ont sans doute connecté leur personnage à Hurlevent ou à Orgrimmar sur WoW SoD et ont constaté qu'il était en combat, ce qui vous empêchait d'accèder à l'hôtel des ventes ou à la boîte aux lettres. Les joueurs avaient tendance à croire qu'il avait affaire à un bug classique, mais il s'agissait en réalité d'une action émanant de quelques « griefers ».

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En effet, certains joueurs mal intentionnés avaient pris pour habitude d'aller dans le raid des Profondeurs de Brassenoire pour y affronter Kelris, l'avant-dernier boss, puis de se téléporter en capitale au moment où ce dernier les envoyait dans le monde parallèle rempli d'ombres. Ils utilisaient ensuite l'emote « dormir » dans l'auberge, ce qui les rendait impossibles à cibler (et donc à signaler), et propager ainsi le fait d'être en combat à tous les joueurs se trouvant à proximité.

Ce comportement a nui à une multitude de joueurs, si bien que Blizzard a apporté un correctif le 12 novembre 2024 pour ramener le calme en Azeroth :
  • 12 novembre 2024 →  Correction d'un problème où des « sleeping dopplegangers » pouvaient s'échapper des Profondeurs de Brassenoire et perturber les capitales.
Cette nouvelle est accueillie avec soulagement par la communauté, et a été accompagnée d'une autre annonce relative à la sortie du PTR de la P6. Une nouvelle fois, son déploiement a été décalé de quelques jours, et les serveurs de tests ne seront accessibles qu'à partir du vendredi 15 novembre 2024. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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