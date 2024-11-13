WoW SoD : Le « bug combat » des capitales, lié à des actions de griefing, a été résolu

Les joueurs de WoW SoD sont ennuyés depuis plusieurs semaines par un « bug combat » en capitale, un problème résolu par Blizzard à la suite de l'application d'un correctif le 13 novembre 2024.
Depuis plusieurs semaines, les joueurs de WoW
SoD ont la mauvaise surprise de rencontrer un « bug » entrant leur personnage en combat dans les capitales d'Azeroth. Blizzard a appliqué un correctif le 13 novembre 2024 pour résoudre le problème.
Les griefers des capitales à l'origine du « bug combat » ont été contrés grâce au correctif du 13 novembre
Au cours des dernières semaines, beaucoup parmi vous ont sans doute connecté leur personnage à Hurlevent ou à Orgrimmar sur WoW SoD
et ont constaté qu'il était en combat
, ce qui vous empêchait d'accèder à l'hôtel des ventes ou à la boîte aux lettres. Les joueurs avaient tendance à croire qu'il avait affaire à un bug classique, mais il s'agissait en réalité d'une action émanant de quelques « griefers »
.
En effet, certains joueurs mal intentionnés avaient pris pour habitude d'aller dans le raid des Profondeurs de Brassenoire pour y affronter Kelris, l'avant-dernier boss, puis de se téléporter en capitale au moment où ce dernier les envoyait dans le monde parallèle rempli d'ombres. Ils utilisaient ensuite l'emote « dormir » dans l'auberge, ce qui les rendait impossibles à cibler (et donc à signaler), et propager ainsi le fait d'être en combat à tous les joueurs se trouvant à proximité.
Ce comportement a nui à une multitude de joueurs, si bien que Blizzard a apporté un correctif le 12 novembre 2024
pour ramener le calme en Azeroth :
- 12 novembre 2024 → Correction d'un problème où des « sleeping dopplegangers » pouvaient s'échapper des Profondeurs de Brassenoire et perturber les capitales.
Cette nouvelle est accueillie avec soulagement par la communauté, et a été accompagnée d'une autre annonce relative à la sortie du PTR de la P6. Une nouvelle fois, son déploiement a été décalé de quelques jours, et les serveurs de tests ne seront accessibles qu'à partir du vendredi 15 novembre 2024.
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