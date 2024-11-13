WoW SoD : Le « bug combat » des capitales, lié à des actions de griefing, a été résolu



le 13 novembre 2024 à 11h49 Publié par Amandine Paccou le 13 novembre 2024 à 11h49

Les joueurs de WoW SoD sont ennuyés depuis plusieurs semaines par un « bug combat » en capitale, un problème résolu par Blizzard à la suite de l'application d'un correctif le 13 novembre 2024.