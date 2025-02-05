WoW SoD : Correctif du 5 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 5 février 2025 de WoW SoD
Général
- Correction d'un problème empêchant les joueurs d'accepter et de terminer les quêtes du Set Tier 0.5.
- Le temps de réapparition de l'Aventurier blessé pour la quête « Prêter main forte » a été réduit, ce qui permet de le rendre disponible plus rapidement après avoir été secouru et s'être enfui. Le crédit de quête sera désormais accordé aux joueurs qui sont morts lorsque la cage est ouverte et que l'aventurier est libéré.
- Une Enclume est maintenant disponible dans la ville à l'extérieur de Karazhan. Les joueurs peuvent l'utiliser pour réparer leur équipement, qu'ils soient vivants ou morts.
- Les quêtes répétables Vestiges de valeur sont désormais disponibles. Les joueurs peuvent récupérer cette quête auprès de Frère Luctus à La chapelle de l'Espoir de Lumière, s'ils ont terminé la quête préalable.
- Cœur du Destin funeste peut maintenant être récupéré pour la quête répétable Vestiges de valeur à partir de l'objet Cœur du Destin funeste, qui apparaît après la mort d'une Ombre funeste. Ces objets ne resteront disponibles que pour une courte durée après la mort d'une Ombre funeste.
- L'objet Cœur du Destin funeste, qui apparaît après la mort d'une Ombre funeste, restera désormais disponible pendant 5 minutes, offrant aux joueurs plus de temps pour l'interagir. Une fois que vous avez récupéré un Cœur du Destin funeste, vous ne pourrez pas en récupérer un autre avant 5 minutes.
- Les intendants de l'Aube d'argent proposent désormais toutes les quêtes des gants Tueur de morts-vivants correspondant à votre type d'armure. Auparavant, les ensembles complets étaient limités au type d'armure le plus élevé qu'une classe pouvait porter.
- Pierre à aiguiser consacrée lestée peut désormais être correctement appliquée aux bâtons.
Cryptes de Karazhan
- Charge du démon et Charge farouche détruisent désormais l'Immense Rocher.
- Les joueurs pourront désormais récupérer un sac contenant une Rune nécrotique à chaque boss et mini-boss.
- Les chamans peuvent maintenant purifier les Cadavres malades.
- Les Reliques mystérieuses sont désormais liées quand ramassées et ont une rareté Inhabituelle.
ClassesChasseur
Prêtre
- Échine de cavalier noir utilisera désormais correctement les flèches et en bénéficiera.
Démoniste
- Soins de lien bénéficie désormais correctement de Focalisation améliorée et est consommé correctement.
- Correction d'un problème où Malédiction d'agonie ne bénéficiait pas de Malédiction d'agonie améliorée ou de Malédiction amplifiée.
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