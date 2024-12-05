WoW SoD : Correctif du 5 décembre 2024, les détails

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Correctif du 5 décembre 2024 de WoW SoD
Général
- Anachronos vous permettra désormais d'obtenir un autre Sceptre des Sables Changeants si le vôtre a été perdu.
- Les versions de la Saison de la Découverte des cartes originales de Sombrelune sont maintenant disponibles via leurs quêtes.
- Graine de Fleur-de-Chant, Boule magique défectueuse, et Globe chatoyant ne seront plus annulés en entrant dans des instances.
- Les joueurs peuvent désormais entrer dans le Repaire de l'Aile noire et échanger tout objet de palier 2 avec des bonus d'ensemble de palier 1 pour le convertir à nouveau en un objet de palier 2 avec des bonus de palier 2.
- Philtre des Sables pour les chasseurs et voleurs ne pourra plus se cumuler de manière erronée dans certaines conditions.
- Frappe déséquilibrante de la rencontre des Empereurs Jumeaux dans le Temple d'Ahn'Qiraj n'affectera plus les bonus de puissance d'attaque ou de dégâts des sorts obtenus via Détermination du Défenseur. Ces statistiques seront toujours calculées en fonction de votre compétence en défense avant l'effet de Frappe déséquilibrante.
Classes
Druide
- Forme de sélénien accorde désormais 3 dégâts des sorts par niveau (au lieu de 2).
Chasseur
- Tir tranquillisant ne consommera plus une charge de Prêt à tirer.
- Ressource ne réduit plus par erreur le temps de recharge de Dissuasion.
- Tir tranquillisant fonctionnera à nouveau correctement contre les Silteuses Silithides pendant la chaîne de quête du chasseur.
- Passer de Tueur rapide à Prêt à tirer empêche désormais l'utilisation de Prêt à tirer pendant 60 secondes.
Mage
- Le bonus de 4 pièces de l'ensemble T2.5 Feu a été réduit à 10 % (au lieu de 20 %).
- Le bonus de 3 pièces de l'ensemble des Ruines d'Ahn'Qiraj Feu a été réduit à 9 % (au lieu de 20 %).
- Bombe vivante comporte désormais une ligne supplémentaire indiquant : « Bombe vivante bénéficie de tous les talents et effets déclenchés par ou modifiant Brûlure, permettant aux ticks et à l'explosion d'appliquer Vulnérabilité au Feu si talentés. »
- Doigts de givre a désormais 25 % de chances de s'activer (au lieu de 15 %).
- Les dégâts d'Éclair de givre augmentés de 300 % par la puissance des sorts.
- Javelot de glace inflige 400 % de dégâts aux cibles gelées (au lieu de 300 %).
- La rune de Javelot de glace possède maintenant un passif indiquant : « Lorsque vos autres sorts de givre infligent des dégâts à une cible non contrôlée par un joueur, ils augmentent les dégâts reçus par votre prochain Javelot de glace de 20 %. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois et nécessite le talent Froid de l'hiver. »
- Colère de Cénarius se déclenche désormais correctement avec Trait de bûcher, Trait givre-sort, et Orbe gelé.
- Les mages ne peuvent plus consommer les charges de Glace d'un autre mage.
Prêtre
- Le bonus de 4 pièces de l'ensemble T2.5 Ombre a été réduit à 10 % de dégâts supplémentaires pour Pointe mentale (au lieu de 20 %).
- Le bonus de 6 pièces de l'ensemble Ombre T1 consomme désormais correctement le buff Visages en fusion après l'utilisation de Fouet mental.
Voleur
- Une version du Philtre des Sables pour voleurs est désormais disponible chez les vendeurs.
- Frappe déséquilibrante des Empereurs Jumeaux n'entraînera plus la perte de réduction de dégâts physiques obtenue via les compétences de défense ou Danse des lames.
Chaman
- Les rangs différents de Horion de flammes ne se cumulent plus.
- L'effet sonore original de Horion de flammes a été restauré.
- Les dégâts bonus de Fouet de lave liés à Arme Langue de Feu ont été réduits à 100 % (au lieu de 125 %).
Démoniste
- La Faux du Chaos ne tue plus votre familier, mais le renvoie, permettant de conserver ses buffs lorsqu'il est réinvoqué.
- Les familiers des démonistes héritent désormais correctement de la chance de toucher Feu ou Ombre de leur maître, selon laquelle est la plus élevée.
- Les familiers des démonistes obtiennent désormais la valeur totale de la chance de toucher pour leurs sorts.
- Les familiers des démonistes héritent maintenant 80 % de la chance de toucher physique de leur maître.
- Les familiers de démonistes reçoivent une réduction de -0,5 de leur chance d'être esquivés ou parés si une rune d'anneau est gravée sur leur maître.
- Le bonus de 2 pièces du T2 démoniste tank n'utilisera plus la santé de la cible pour Connexion dans les villes neutres.
- Si Marque du Chaos est appliquée via Malédiction d'agonie, Marque du Chaos persistera 3 secondes après la disparition de l'aura de Malédiction d'agonie.
- Notes des développeurs : Cela permet aux démonistes utilisant Malédiction d'agonie d'avoir une fenêtre pour laisser l'effet se dissiper complètement sans perdre le débuff Marque du Chaos avant de la réappliquer. Cela élimine le besoin de couper la fin de la Malédiction d'agonie pour bénéficier du débuff.
commentaire (0)