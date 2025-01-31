WoW SoD : Correctif du 31 janvier 2025, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 31 janvier 2025 de WoW SoD, les détails
- Vous pouvez désormais correctement remettre la Cargaison d'approvisionnements de Karazhan aux Officiers d'approvisionnement dans les villes.
- La quête d'invasion du Fléau « Ombre funeste » peut maintenant être complétée en groupe de raid. Tous les membres du groupe recevront le crédit pour l'élimination de l'Ombre funeste.
- Les Ombres funestes font désormais apparaître un Cœur du Destin funeste interactif que les joueurs peuvent récupérer pour commencer leur quête d'enchantement d'épaules. À l'avenir, lorsque les joueurs obtiendront des Cœurs du Destin funeste pour les Vestiges de valeur après la sortie de Naxxramas, ils devront obtenir le tag sur les Ombres funestes.
- L'infobulle du Trépas d'auspice funeste (Baguettes) indique désormais correctement qu'il inflige 100 points de dégâts par charge de Ténèbres rampantes (au lieu de 45 points de dégâts par charge de Ténèbres rampantes). L'infobulle des Baguettes ne change pas lorsque l'ensemble est complété, mais l'infobulle du débuff sur les ennemis sera bien mise à jour.
- Le Tome de fusée éclairante enchantée ne peut désormais être vu et récupéré que par les Chasseurs.
- Les quêtes « Équation élémentaire » et « Noyau des éléments » peuvent désormais être complétées à la Chapelle de l'Espoir de Lumière.
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