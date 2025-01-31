WoW SoD : Correctif du 31 janvier 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 janvier 2025 à 09h32
Retrouvez les détails du correctif du 31 janvier 2025 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 31 janvier 2025, les détails de la mise à jour
La phase 7 de WoW SoD a commencé le 29 janvier 2025, ce qui a permis aux joueurs de faire leurs premiers pas dans le donjon inédit des Cryptes de Karazhan. Cependant, quelques problèmes liés aux nouveautés se sont fait remarquer, c'est pourquoi Blizzard a appliqué un correctif le 31 janvier.

Correctif du 31 janvier 2025 de WoW SoD, les détails

  • Vous pouvez désormais correctement remettre la Cargaison d'approvisionnements de Karazhan aux Officiers d'approvisionnement dans les villes.
  • La quête d'invasion du Fléau « Ombre funeste » peut maintenant être complétée en groupe de raid. Tous les membres du groupe recevront le crédit pour l'élimination de l'Ombre funeste.
  • Les Ombres funestes font désormais apparaître un Cœur du Destin funeste interactif que les joueurs peuvent récupérer pour commencer leur quête d'enchantement d'épaules. À l'avenir, lorsque les joueurs obtiendront des Cœurs du Destin funeste pour les Vestiges de valeur après la sortie de Naxxramas, ils devront obtenir le tag sur les Ombres funestes.
  • L'infobulle du Trépas d'auspice funeste (Baguettes) indique désormais correctement qu'il inflige 100 points de dégâts par charge de Ténèbres rampantes (au lieu de 45 points de dégâts par charge de Ténèbres rampantes). L'infobulle des Baguettes ne change pas lorsque l'ensemble est complété, mais l'infobulle du débuff sur les ennemis sera bien mise à jour.
  • Le Tome de fusée éclairante enchantée ne peut désormais être vu et récupéré que par les Chasseurs.
  • Les quêtes « Équation élémentaire » et « Noyau des éléments » peuvent désormais être complétées à la Chapelle de l'Espoir de Lumière.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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