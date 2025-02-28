WoW SoD : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 28 février 2025 de WoW SoD
Général
- Il ne devrait plus y avoir d'ennemis supplémentaires près des objectifs de la quête Le sombre butin dans Pic Rochenoire.
- Garde de givre durcie a désormais un temps de recharge interne sur la probabilité de Nova de givre à l'impact, afin d'éviter qu'elle ne se réactive excessivement sur une même utilisation de capacité.
Naxxramas
- Enflammer ne s'appliquera plus incorrectement sur les cibles lorsque le joueur est sous l'effet d'un Contrôle mental.
- Les augmentations de points de vie provenant de Gemme donneuse de vie, Cri de ralliement, Dernier rempart, Égide de préservation, Vengeance et Instincts de survie ne se comportent plus incorrectement sous l'effet du Sceau de l'Aube.
- À l'intérieur de Naxxramas, les bonus 6 pièces des ensembles de guerrier tank, démoniste tank et druide tank mettront désormais dynamiquement à jour vos effets de Dernier rempart, Vengeance et Instincts de survie si la nouvelle valeur devait être inférieure et qu'aucun affaiblissement réduisant votre santé n'est actif.
Voleur
- Le bonus 6 pièces de l'ensemble T1 tank réduit désormais les dégâts subis de 20 % (au lieu de 50 %).
- L'animation de Tempête cramoisie a été modifiée pour être moins chaotique.
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