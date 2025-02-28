WoW SoD : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 février 2025 à 14h58
Retrouvez le correctif du 28 février 2025 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour
Un nouveau correctif a été déployé sur WoW SoD, et celui-ci amène des ajustements mineurs à l'intérieur de Naxxramas ou concernant le Voleur. Ces changements étaient nécessaires pour améliorer l'expérience du raid et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 28 février ci-dessous.

Correctif du 28 février 2025 de WoW SoD

Général

  • Il ne devrait plus y avoir d'ennemis supplémentaires près des objectifs de la quête Le sombre butin dans Pic Rochenoire.
  • Garde de givre durcie a désormais un temps de recharge interne sur la probabilité de Nova de givre à l'impact, afin d'éviter qu'elle ne se réactive excessivement sur une même utilisation de capacité.

Naxxramas

  • Enflammer ne s'appliquera plus incorrectement sur les cibles lorsque le joueur est sous l'effet d'un Contrôle mental.
  • Les augmentations de points de vie provenant de Gemme donneuse de vie, Cri de ralliement, Dernier rempart, Égide de préservation, Vengeance et Instincts de survie ne se comportent plus incorrectement sous l'effet du Sceau de l'Aube.
  • À l'intérieur de Naxxramas, les bonus 6 pièces des ensembles de guerrier tank, démoniste tank et druide tank mettront désormais dynamiquement à jour vos effets de Dernier rempart, Vengeance et Instincts de survie si la nouvelle valeur devait être inférieure et qu'aucun affaiblissement réduisant votre santé n'est actif.

Voleur

  • Le bonus 6 pièces de l'ensemble T1 tank réduit désormais les dégâts subis de 20 % (au lieu de 50 %).
  • L'animation de Tempête cramoisie a été modifiée pour être moins chaotique.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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