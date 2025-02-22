WoW SoD : Correctif du 22 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 22 février 2025 de WoW SoD
Général
- Les enchantements d'épaules d'âme sont désormais empilables jusqu'à 20. Une fois achetés, ils ne peuvent pas être remboursés.
- La Caisse de fournitures de Terremine marquée par la guerre contient désormais environ deux fois plus de Fragments de guerre qu'auparavant.
- Le bonus d'ensemble des morts-vivants sanctifié s'active désormais avec 2 pièces (au lieu de 3).
Cryptes de Karazhan
Notes des développeurs :Par exemple, si vous libérez Kaigy Maryla, Kharon a désormais une chance de faire tomber le Collier de Sairuh, et le Cavalier Noir a une chance de faire tomber le Sautoir de Barian.
- Une chance a été ajoutée pour que Kharon et le Cavalier Noir fassent tomber le collier de l'apprenti que vous n'avez PAS débloqué.
Nous savons que vous pouvez invoquer le Cavalier Noir avant de libérer un apprenti. Dans ce cas, il n'aura pas de chance de butin supplémentaire.
Naxxramas
L'Écrasement glacial de Saphiron :
- Le portail de sortie qui apparaît dans la salle de Saphiron après sa défaite restera désormais actif, même si les joueurs quittent l'instance et effectuent une réinitialisation partielle.
- Les portes des différentes ailes de Naxxramas resteront toujours ouvertes une fois Kel'Thuzad vaincu.
- Correction d'un problème où le nombre de boss tués en difficulté maximale n'était pas correctement suivi si un raid réinitialisait l'instance après avoir vaincu les Quatre Cavaliers.
- Les groupes de raid buggués pourront affronter Saphiron et Kel'Thuzad en mode difficile après une réinitialisation partielle de leur instance.
- Le buff des Spores sur Loatheb ne comptera plus dans les chances d'esquive de la Danse des malveillants.
- Le buff des Spores ne comptera plus dans les bonus 3 pièces de l'Élémentaire Chaman - Ruines d'Ahn'Qiraj, du Paladin Vindicte T3 - 6 pièces, et du Prêtre Ombre T3 - 6 pièces en ce qui concerne l'augmentation des dégâts.
- Divise correctement ses dégâts entre les joueurs.
- Ne bénéficie plus des modificateurs de dégâts des joueurs.
- Les dégâts de Glacial Crash ont été augmentés pour correspondre à leur valeur correcte sans prendre en compte les modificateurs de dégâts des joueurs.
ClassesDruide
Chasseur
- Le bonus 6 pièces du T3 Restauration fonctionne désormais correctement contre les ticks de l'Aura de givre de Saphiron.
- Le bonus 2 pièces T3 Feral mentionne désormais dans sa description qu'il n'a aucun effet contre les joueurs.
Mage
- Le bonus 2 pièces T3 Distance augmente désormais correctement les dégâts de Tir de la chimère - Serpent.
Paladin
- Régénération de masse met désormais correctement à jour la durée des Balises temporelles sur les joueurs ayant une Balise temporelle d'un autre Mage de plus de 15 secondes.
Prêtre
- Le bonus 6 pièces T3 Vindicte mentionne désormais qu'il ne fonctionne pas lorsque Fureur vertueuse ou Main de rétribution sont actives.
Chaman
- Heureux Hasard s'applique désormais correctement au prochain Soins inférieurs, Soins, Soins supérieurs ou Prière de soins, même s'ils étaient déjà en file d'attente de sorts avant le proc.
- Pénitence n'est plus affecté par la Hâte des sorts qui bénéficie aux sorts non-canalisés.
Démoniste
- La description du bonus 6 pièces T3 Restauration mentionne désormais correctement Bouclier de terre au lieu de Esprit de l'alpha.
Le bonus 6 pièces T3 Démoniste Dégâts :
- Hanter n'augmente plus incorrectement les dégâts d'impact de Ombreflamme.
- Immolation améliorée n'augmente plus incorrectement les dégâts du coup d'Ombreflamme du T3 Démoniste.
- La Faux du Chaos applique désormais correctement son Silence et son Interruption du Chasseur corrompu.
Guerrier
- Associe désormais correctement l'effet Marque du chaos au lancement de Malédiction d'agonie et non à Malédiction de témérité appliquée via le bonus.
- Cela empêche Marque du chaos de disparaître si Malédiction de témérité est remplacée par une autre Malédiction d'un autre Démoniste.
- Viande fraîche a désormais 100% de chances d'être activé après un wipe d'un boss.
- Viande fraîche a 100% de chances d'être activé en PvP si la cible quitte le combat avec le Guerrier.
- Le multiplicateur de puissance d'attaque de Revanche passe de 15% à 25%.
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