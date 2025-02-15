WoW SoD : Correctif du 15 février 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 février 2025 à 00h20
Retrouvez le correctif du 15 février 2024 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 15 février 2025, les détails
Blizzard œuvre beaucoup sur WoW SoD depuis la sortie de Naxxramas, puisque le développeur a déjà déployé plusieurs correctifs, et une nouvelle mise à jour vient s'ajouter à la liste en ce samedi 15 février 2025. Cette fois, des ajustements ont été apportés à plusieurs classes, ainsi qu'à Kel'Thuzad en mode mythique. Inutile aussi de farmer les confiseries de l'événement De l'amour dans l'air puisqu'elles disparaîtront à la fin des festivités. Afin d'en savoir plus sur les derniers changements, découvrez le correctif du 15 février 2025 de WoW SoD ci-dessous.

Correctif du 15 février 2025 de WoW SoD

Général 

  • Dans la Saison de la Découverte, tous les buffs des événements Festival Lunaire et De l'amour dans l'air nécessitent que l'événement soit actif. Après la fin des événements, les objets d'événement ne peuvent plus être consommés et seront supprimés lors de la connexion.
  • La Puissance de Menethil (Might of Menethil) a désormais une chance de faire tomber au sol tous les ennemis proches pendant 4 secondes lors d'un coup.

Naxxramas

  • Kel'Thuzad ne pourrira plus plus rapidement que prévu en difficulté maximale.
  • Kel'Thuzad ne permettra plus aux joueurs d'utiliser un Flacon de pétrification pour éviter d'interagir avec ses mécaniques en difficulté maximale.

Temple d'Ahn'Qiraj

  • Huhuran ne conservera plus ses charges de Frénésie après un wipe.

Classes

Druide
  • Le bonus 2 pièces du Tier 3 druide farouche n'augmentera plus la fréquence du saignement de Griffure sur les joueurs.
Chasseur
  • Tir tranquillisant ne supprimera plus les charges du bonus 6 pièces du Tier 3 Chasseur Mêlée.
  • Feindre la mort mettra désormais la durée restante du bonus Tier 3 Undead Slaying à 5 secondes, permettant de revenir au combat pour conserver les charges du bonus.
Mage
  • Les mages ne pourront plus tuer instantanément des joueurs sous l'effet de Contrôle mental.
Paladin
  • Fureur vertueuse ne sera plus supprimée incorrectement si la cible qui a infligé des dégâts au Paladin n'est plus disponible ou vivante.
  • Le bonus 6 pièces du Tier 1 Paladin Sacré bénéficiera désormais correctement du bonus de soins de Sanctifié.
  • Le bonus 4 pièces du Paladin Sacré du Temple d'Ahn'Qiraj ne bénéficiera plus deux fois incorrectement du bonus de soins de Sanctifié.
  • Le bonus 6 pièces du Tier 3 Paladin Vindicte ne fonctionnera plus si Main de rétribution est gravée ou si Fureur vertueuse est active.
Notes des développeurs : Nous estimons que cela transformerait un tank Paladin en un gameplay à un seul bouton, tout en offrant trop de dégâts pour un tank. Avec ce changement, les Paladins Protection peuvent échanger leur Tier Vindicte contre leur Tier Tank jusqu'au 20 février. Cet échange est irréversible.

Prêtre
  • Le bonus 6 pièces du Tier 1 Prêtre Ombre devrait maintenant appliquer plus rapidement l'effet Visages en fusion aux joueurs après un coup critique de Attaque mentale, permettant de canaliser immédiatement un Fouet mental renforcé.
Voleur
  • Âme du Fantôme s'appliquera désormais correctement aux Voleurs lors de la connexion.
  • Correction d'un problème empêchant les Voleurs d'obtenir un Cachet d'émissioni s'ils engravent la rune de bretteur.
Chaman
  • Le bonus 4 pièces Amélioration du Temple d'Ahn'Qiraj fonctionne désormais correctement contre les cibles immunisées aux saignements.
Démoniste
  • Ombreflamme et Immolation ne bénéficieront plus d'un bonus aux dégâts critiques augmenté par Pandémie. Ce bonus provient du talent Ruine.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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