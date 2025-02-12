WoW SoD : Correctif du 12 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 12 février de WoW SoD
Général
- Réduction de 50 % du coût des consommables de buffs mondiaux et des objets de réputation achetés avec des Chevalières de mérite. Les consommables de buffs mondiaux s'empilent désormais jusqu'à 20.
- Correction d'un problème qui faisait réapparaître les Invasions du Fléau plus lentement en fonction du nombre de couches sur un royaume. Désormais, elles réapparaissent indépendamment du nombre de couches.
- Le taux d'apparition du Sang des Héros dans les Maleterres de l'Est et de l'Ouest a été ajusté pour compenser le coût supplémentaire des anneaux du set de Tier 3.
- Les Biscuits enrichis en manne de la réputation de l'Aube d'Argent restaurent désormais un pourcentage de votre santé par seconde dans Naxxramas, permettant aux joueurs avec des points de vie élevés et le Sceau de l'Aube actif de se rétablir plus rapidement.
- La quête Sacoche pourpre exige désormais correctement cet objet et le consomme lors de la remise de la quête. Une fois cette quête terminée, la sacoche pourpre et le Morceau de parchemin ne tomberont plus en butin. Si vous les possédez toujours après avoir terminé la quête, vous pouvez les supprimer sans problème.
Cryptes de Karazhan
- Correction d'un problème où le Cavalier sombre disparaissait lors de la mécanique Illusion du tourment.
- La Salve d'Éclair de givre de Sairuh Maryla affiche désormais la bonne info-bulle sur son affaiblissement et ralentit correctement les joueurs touchés, quelle que soit leur distance.
- Kharon : La Mort rouge ne peut plus frapper les cibles sous l'effet de Contrôle mental.
Naxxramas
Note des développeurs : Nous avons réduit la nécessité de gérer le déplacement des familiers dans des situations où cela n'ajoute pas de véritable gameplay. Cependant, certaines mécaniques comme Détonation de mana, Drain de vie de Saphiron ou Maladie de Heigan affectent toujours les familiers, car elles ajoutent des moments de jeu stratégiques plutôt qu'un simple évitement des dégâts par le mouvement.
- Le Cri de l'Instructeur Razuvious est désormais correctement réduit par l'évitement des familiers.
- La Brûlure de mana de Heigan est désormais correctement réduite par l'évitement des familiers.
- Les Fissures du Vide de Kel'Thuzad ne touchent plus les familiers.
Gothik le Moissonneur
Les Quatre Cavaliers
- Réduction des points de vie de Gothik et de ses invocations.
Saphiron
- Les Esprits des Cavaliers ne persistent plus après une réinitialisation du combat.
- L'évitement fonctionne désormais correctement sur l'Aura de givre de Saphiron.
- Le Souffle de givre de Saphiron ne touchera plus les familiers ayant une aura d'évitement active.
ClassesDruide
Chasseur
- Le bonus 2 pièces du set Tier 3 Restauration déclenche désormais son effet une fois toutes les quelques secondes (au lieu de s'activer à chaque coup reçu).
Mage
- Le set de Chasseur Mêlée perd son effet 6 pièces dès qu'une attaque à distance est effectuée.
- Veneur Leopold permet désormais aux joueurs d'échanger leurs pièces du set Tier 3 Mêlée contre les pièces Tier 3 Distance. Cet échange est définitif et prendra fin le 13 février.
- Un Lasso infernal supprimé peut maintenant être récupéré auprès du marchand des objets perdus à Baie-du-Butin.
Paladin
- Le bonus 2 pièces du set Tier 3 Soin des Mages s'adapte désormais correctement à l'équipement Sanctifié dans Naxxramas.
- Correction d'un problème où Régénération massive remplaçait des Balises temporelles de longue durée par des versions plus courtes. Désormais, les durées plus longues ne seront plus écrasées par des plus courtes.
Voleur
- Sceau du Martyre restaure maintenant la bonne quantité de mana hors de Naxxramas si Sceau de l'Aube est actif.
- Le bonus 4 pièces du set Tier 3 Vindicte ne réinitialise plus le temps d'attaque automatique lorsque Colère divine est lancée.
- Le bonus 2 pièces du set Tier 3 Sacré rend désormais correctement du mana au Paladin au lieu de sa cible lorsqu'il utilise Imposition des mains.
- Le bonus 4 pièces du set Tier 3 Protection s'applique désormais correctement à la version Protection malléable de Protection divine.
Chaman
- Le bonus 2 pièces du set Tier 3 augmente désormais les dégâts de Backstab de 10 % (au lieu de 5 %).
Démoniste
- Le casque Tier 3 Restauration a désormais correctement la Hâte des sorts.
- Le bonus 2 pièces du set Tier 3 Restauration ne supprime plus par erreur le temps de recharge interne de Bouclier de terre.
- La réduction de dégâts supplémentaire du bonus 4 pièces du set Tier 3 Tank est réduite à 10 % (au lieu de 15 %).
- Le bonus 4 pièces du set Tier 2.5 Tank supprime désormais correctement l'effet de Sacrifice démoniaque si un Incubus ou une Succube est invoqué alors que l'autre avait été sacrifié.
- Le temps de recharge réduit par le bonus 4 pièces du set Tier 3 Tank sur Grâce démoniaque est désormais de 3 secondes (au lieu de 10 secondes).
- Le temps de recharge réduit par le bonus 4 pièces du set Tier 3 Tank sur Armure infernale est désormais de 10 secondes (au lieu de 30 secondes).
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