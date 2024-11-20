WoW SoD : Comment obtenir les enchantements de résistance à la nature (tête et jambes) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 novembre 2024 à 14h05
Retrouvez la marche à suivre pour acquérir les enchantements +10 à la résistance à la nature sur tête et jambières en P6 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Comment obtenir les enchantements de résistance à la nature (tête et jambes) ?
L'ouverture des raids d'Ahn'Qiraj est prévue pour le 6 décembre 2024 sur les serveurs de WoW SoD, et pour bien vous préparer à affronter certains boss, il peut être intéressant d'avoir recours à des enchantements accordant +10 de résistance à la nature sur tête et jambières. Retrouvez la marche à suivre pour vous procurer l'enchantement Garde sauvage (Savage Guard) dans cet article.

Comment récupérer l'enchantement Garde sauvage (10 RN) sur WoW SoD ?

Certains joueurs de WoW SoD ont sans doute déjà remarqué que de nouveaux enchantements avaient été implantés sur le jeu depuis la mi-novembre 2024. En effet, vous pouvez désormais recevoir une amélioration accordant + 10 de résistance à la nature sur votre tête ou vos jambières, un petit bonus qui pourrait faire la différence dans Ahn'Qiraj face à Viscidus et à la Princesse Huhuran

enchant-garde-sauvage

Pour obtenir les enchantements RN, il vous suffit de vous rendre dans le raid de Zul'Gurub, au sommet de la pyramide où est situé le PNJ troll Zanza le Sans-Repos. Ce dernier vous permet habituellement de convertir vos idoles en enchantements puissants, et dispose à présent de stocks d'enchantements +10 RN.

pyramide-zg
Néanmoins, il ne vous les donnera pas gratuitement. Pour qu'il vous accorde l'enchantement RN, vous devrez lui apporter au choix : 
  • Un Arcanum de protection → libram de protection, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, couture d'Abomination effilochée (Stratholme)
  • Un Arcanum de rapidité → libram de rapidité, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, 2 Sangs des héros (à ramasser dans les Maleterres de l'est)
  • Un Arcanum de focalisation → libram de focalisation, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, 2 Peaux des ombres -Scholomance)
Les Arcanum peuvent être acquis dans la bibliothèque d'Hache-Tripes (si vous avez la clé, passez directement par l'instance du Nord), après avoir complété la quête les déverrouillant en Féralas :
  • Alliance → Légendes elfiques, à prendre au Bastion de Feathermoon 
  • Horde → Légendes elfiques, à prendre au Camp Mojache 
Lorsque vous aurez au moins un Arcanum en votre possession, rendez-vous dans Zul'Gurub pour acquérir un enchantement +10 RN sur tête ou jambières en vous adressant à Zanza le Sans-repos.

enchant-resistance-natre-zg
Pour le moment, nous ne savons pas si ces améliorations seront décisives, mais au regard de leur prix peu élevé, nous vous recommandons d'en constituer deux au cas où vous rencontriez des difficultés dans Ahn'Qiraj.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (0)