WoW SoD : Comment obtenir les enchantements de résistance à la nature (tête et jambes) ?

Retrouvez la marche à suivre pour acquérir les enchantements +10 à la résistance à la nature sur tête et jambières en P6 de WoW SoD dans cet article.
L'ouverture des raids d'Ahn'Qiraj est prévue pour le 6 décembre 2024 sur les serveurs de WoW
SoD, et pour bien vous préparer à affronter certains boss, il peut être intéressant d'avoir recours à des enchantements accordant +10 de résistance à la nature sur tête et jambières
. Retrouvez la marche à suivre pour vous procurer l'enchantement Garde sauvage (Savage Guard)
dans cet article.
Comment récupérer l'enchantement Garde sauvage (10 RN) sur WoW SoD ?
Certains joueurs de WoW SoD
ont sans doute déjà remarqué que de nouveaux enchantements
avaient été implantés sur le jeu depuis la mi-novembre 2024. En effet, vous pouvez désormais recevoir une amélioration accordant + 10 de résistance à la nature sur votre tête ou vos jambières
, un petit bonus qui pourrait faire la différence dans Ahn'Qiraj face à Viscidus
et à la Princesse Huhuran
.
Pour obtenir les enchantements RN
, il vous suffit de vous rendre dans le raid de Zul'Gurub
, au sommet de la pyramide où est situé le PNJ troll Zanza le Sans-Repos
. Ce dernier vous permet habituellement de convertir vos idoles en enchantements puissants, et dispose à présent de stocks d'enchantements +10 RN.
Néanmoins, il ne vous les donnera pas gratuitement. Pour qu'il vous accorde l'enchantement RN
, vous devrez lui apporter au choix :
- Un Arcanum de protection → libram de protection, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, couture d'Abomination effilochée (Stratholme)
- Un Arcanum de rapidité → libram de rapidité, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, 2 Sangs des héros (à ramasser dans les Maleterres de l'est)
- Un Arcanum de focalisation → libram de focalisation, diamant noir parfait, 2 grands éclats brillants, 2 Peaux des ombres -Scholomance)
Les Arcanum peuvent être acquis dans la bibliothèque d'Hache-Tripes (si vous avez la clé, passez directement par l'instance du Nord), après avoir complété la quête les déverrouillant en Féralas :
- Alliance → Légendes elfiques, à prendre au Bastion de Feathermoon
- Horde → Légendes elfiques, à prendre au Camp Mojache
Lorsque vous aurez au moins un Arcanum en votre possession, rendez-vous dans Zul'Gurub pour acquérir un enchantement +10 RN sur tête ou jambières
en vous adressant à Zanza le Sans-repos.
Pour le moment, nous ne savons pas si ces améliorations seront décisives, mais au regard de leur prix peu élevé, nous vous recommandons d'en constituer deux au cas où vous rencontriez des difficultés dans Ahn'Qiraj.
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