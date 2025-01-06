WoW SoD : Comment jouer correctement prêtre heal ?

Retrouvez quelques astuces pour devenir un prêtre heal de qualité sur WoW SoD dans cet article.
Le healing sur WoW
SoD diffère des habitudes prises sur Vanilla Classic, en raison surtout de l'ajout de runes et des aisances apportées en termes de régénération de mana, non sans rappeler le gameplay de Wrath of the Lich King. Afin de vous aider à garder en vie vos guildmates en toute situation, nous vous donnons ici quelques conseils pour jouer du mieux possible prêtre heal sur la Saison de la Découverte.
Comment devenir un bon prêtre heal sur WoW SoD ?
Si vous avez choisi de créer un prêtre sur WoW SoD
et que vous vous orientez vers le healing
, alors vous avez fait un bon choix. Le prêtre excelle en effet en la matière depuis la première phase du jeu, et est bien souvent considéré comme le meilleur soigneur de cette version. Au regard de la multitude de sorts disponibles, il peut néanmoins être difficile de savoir lesquels employer, et en premier lieu, quelle spécialisation choisir.
Quelle est la meilleure spécialisation du prêtre heal sur SoD ?
Contrairement aux autres classes pouvant soigner, le prêtre dispose de deux spécialisations
capables de remplir ce rôle.
Discipline
La première, discipline
, est plutôt orientée vers le PvP mais est privilégiée par certains joueurs en PvE en raison de l'Infusion de puissance, buff très apprécié des DPS de type caster.
Cependant, les dégâts supplémentaires administrés par votre cible ne sont pas comptabilisés dans les logs depuis le début de la P3 (ils sont attribués au prêtre, et non pas au caster), ce qui signifie que l'Infusion de puissance n'apporte qu'un bonus de dégât au raid, mais sans influencer la performance officielle. De plus, pour obtenir ce talent, le dernier de la branche discipline, vous serez dans l'obligation d'opter pour des bonus inutiles au healing en PvE, comme Force de volonté. Le prêtre discipline est donc utilitaire et assez autonome en termes de mana, mais cette spécialisation n'est pas la meilleure concernant le HPS pur (heal per second).
Sacré
La spécialisation sacré
vous permet d'accèder aux talents « Soins spirituels » et « Direction spirituelle », qui augmente la puissance de vos sorts de soins.
Étant donné que votre sort principal sur SoD
est le bouclier et que son efficacité s'accroît en fonction de votre heal power, vous avez tout intérêt à vous diriger vers le sacré si vous objectif est de fournir le plus gros HPS possible. En revanche, cette spécialisation peut créer des situations d'inconfort au niveau de la gestion du mana, alors préparez-vous à demander régulièrement à un druide une Innervation. Notez que contrairement à une pratique répandue, l'Esprit de rédemption n'est pas une option satisfaisante, puisque cela signifie que vous escomptez mourir.La meilleure spécialisation du prêtre heal dépend en réalité de votre gameplay et des attentes de votre raid
, mais si vous hésitez, nous vous recommandons de commencer discipline et de bifurquer vers sacré une fois que vous aurez acquis un bon équipement.
Quelles runes de heal sont à privilégier chez les prêtres sur WoW SoD ?
Dans cette section, nous allons vous indiquer quelle rune choisir pour chaque emplacement en prêtre heal
:
- Tête → Égide divine. Même si cela ne vous apporte en réalité qu'un faible bonus, aucune autre rune n'est réellement pertinente.
- Dos → Protection de l'âme. Soins de lien n'est une option acceptable qu'en cas de doublon, c'est-à-dire lorsque vous êtes deux prêtres heal dans un même groupe. Dans ce cas, Soins de lien remplace Soins rapides car le montant soigné est supérieur à celui de Soins rapides pour un coût en mana légèrement inférieur.
- Torse → Force d'âme doit être sélectionné si vous avez opté pour Protection de l'âme, au risque de porter préjudice à votre druide tank, paladin tank, ou à tous les guerriers du raid en les protégeant d'un bouclier qui leur empêcherait de générer de la rage ou de récupérer du mana. Au contraire, si vous évoluez avec Soins de lien, choisissez Heureux hasard.
- Poignets → Vague de lumière incarne sans conteste la meilleure solution possible, puisque Mot de pouvoir : Barrière n'est que situationnel.
- Mains → Cercle de soins est un puissant heal de groupe qu'il vous faut absolument. Néanmoins, en donjon ou en PvP, nous vous recommandons de faire usage de Pénitence, surtout si vous disposez de l'équipement de Zul'Gurub (bijou inclus), réduisant le temps de recharge de Pénitence de 6 secondes.
- Taille → Regain d'espoir est idéal si vous utilisez beaucoup votre bouclier, mais Rénovation surpuissante peut également faire l'affaire pour mieux faire rebondir votre Prière de guérison.
- Jambes → Prière de guérison est la rune à sélectionner sans hésitation.
- Pieds → Dispersion offre un confort appréciable en vous permettant de récupérer un montant appréciable de mana, tout en vous offrant une solution en cas de danger réel sur votre vie. Toutefois, dans certains cas, Suppression de la douleur doit être équipé afin de mieux protéger vos tanks.
- Anneaux → Spécialisation en soins + Spécialisation en méditation.
Quels sorts utiliser en prêtre heal ?
Il est difficile de parler de rotation en matière de healing, mais nous pouvons tout de même vous donner un ordre d'idée sur les sorts à employer la plupart du temps. Pour commencer, vous devriez toujours utiliser Mot de pouvoir : Bouclier
sur les tanks, et ne pas hésiter à en faire également usage pour les mêlées lorsque ceux-ci risquent de subir de lourds dégâts, ainsi que sur les casters DPS pour leur éviter de souffrir d'un ralentissement de leur incantation (pushback).
En même temps, incantez votre Prière de guérison
dès que la compétence est disponible, et lancez des Soins rapides instantanés
sur les alliés en danger grâce à Vague de lumière
. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser l'addon "SpellActivationOverlay"
pour traquer vos procs (aucune configuration n'est requise).
Enfin, lorsqu'un groupe perd massivement de la santé, ayez recours à Cercle de soins
. Notez que ce sort coûte cher en mana, alors servez-vous-en à bon escient.
Comment gérer son mana ?
Un point qui contrarie de nombreux prêtres heal est la gestion du mana
. Il est vrai qu'en comparaison au paladin ou même au druide, le prêtre est considéré comme « manavore »
, d'autant que le talent Extase (Rapture) n'existe pas sur SoD,
et qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser des rangs inférieurs (derank) comme sur Vanilla. De ce fait, nous vous conseillons de :
- Utiliser une potion de mana majeure à environ 80 %, et si nécessaire, une rune démoniaque ou ténébreuse, de manière à pouvoir en réutiliser plus tard pendant le combat.
- Vous servir de votre Dispersion dès que possible quand votre mana descend dangereusement et que votre potion n'est pas disponible.
- Lancer votre Ombrefiel sur le boss lorsque celui-ci ne risque pas de se faire one-shot, et quand la potion et Dispersion sont en phase de récupération.
- Demander une Innervation.
- Éviter le « overheal » ou le « overshielding ». En tant que prêtre, vous devez connaître les stratégies et ainsi bien anticiper lorsque le raid va subir des dégâts.
- Demander à être dans le même groupe qu'un prêtre ombre.
- Utilisez un Flacon de sagesse distillée, des huiles de mana, et une potion de magesang.
Si vous suivez ces quelques conseils, vous devriez réussir à devenir un bon prêtre heal sur WoW SoD
, dont votre guilde ne saura se passer. Bien entendu, il est toujours possible de se perfectionner davantage, et vous devriez découvrir par vous-même comment faire une fois que vous maîtriserez parfaitement les bases du métier présentées dans ce guide.
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