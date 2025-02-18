WoW SoD : Comment faire des simulations de DPS avec WoWSims ?

Retrouvez des informations relatives aux simulations de DPS sur WoW SoD dans cet article.
Sur WoW
Classic ou SoD, de nombreux joueurs rencontrent des difficultés pour se projeter en matière de DPS, et ont ainsi du mal à se décider sur quel équipement porter pour être le plus performant possible. Afin vous aider à vous optimiser, nous vous expliquons ici comment effectuer des simulations de DPS avec WoWSims.
Comment accèder aux simulations de DPS avec WoWSims ?
La première chose que vous devez savoir concernant les simulations sur WoW
est qu'il n'est pas possible d'en effectuer pour les soins ou la menace, mais uniquement pour les dégâts
. Si vous cherchez à évaluer votre DPS potentiel, vous pouvez alors vous tourner vers le site WoWSims
. Au préalable, nous vous recommandons vivement de vous rendre sur le Discord
associé à votre classe afin de récupérer la meilleure Sim liste possible
, qui se trouve en règle générale dans les messages épinglés.
Dans le cas de SoD, les choses sont plus simples, car un document comportant les builds les plus performants pour chaque classe et spécialisation peut être consulté après avoir sélectionné une classe dans l'accueil (par exemple WoWSims → SoD → prêtre, le sheet de la P7 peut être obtenu suivant ce lien
).
Admettons que vous êtes un mage feu en P7 de WoW SoD. Vous devriez atterrir sur la page suivante, présentant au premier regard votre BIS liste. Celle-ci indiquera non seulement les objets à équiper, mais aussi les runes et les enchantements à utiliser.
En haut à gauche, vous pourrez cliquer sur « Simulate » pour découvrir le DPS maximal potentiel pouvant être atteint avec le build de la page, ici, 49085,69 DPS.
Comment faire sa propre simulation ?
Le problème de l'exemple ci-dessus est que la simulation du DPS du mage feu est effectuée comme si le joueur avait déjà récupéré tous ses BIS, ce qui n'est sans doute pas votre cas. Pour estimer votre DPS actuel ou savoir si une pièce vaut mieux qu'une autre, il vous suffit de remplacer celles de la BIS liste par les vôtres.
Une fois la manipulation réalisée, cliquez de nouveau sur « Simulate » pour connaître la hauteur du DPS de votre build.
Comment affiner sa simulation de DPS ?
Par défaut, les simulations estiment que vous évoluez avec des buffs mondiaux et dans un groupe optimisé, et bien sûr, sous l'effet de consommables. Pour modifier ces paramètres, rendez-vous dans l'onglet « Settings »
(à côté de « Gear ») et appliquez les changements nécessaires.
Vous pouvez ainsi modifier :
- la durée du combat
- les professions de votre personnage
- les consommables utilisés
- les buffs et debuffs dont vous bénéficiez (mondiaux ou de raid)
- la race de votre personnage
À chaque changement, n'hésitez pas à cliquer sur « Simulate » pour constater le résultat.
Notez enfin que vous pouvez aussi trouver les talents du build dans l'onglet associé, et qu'il est également possible de les modifier. La rotation peut être consultée grâce à l'onglet Rotation, mais nous vous conseillons de ne pas intervenir dans cette section, mais plutôt de vous en servir comme d'un moyen d'apprentissage.
En ayant recours aux simulations avec WoWSims
, vous devriez assez vite améliorer votre DPS puisque vous serez naturellement bien optimisé. Cet outil a été créé par les joueurs pour aider la communauté, si bien que si vous avez besoin d'informations plus spécifiques, les membres de votre Discord de classe sauront probablement vous renseigner. Prenez donc l'habitude de le consulter si vous aspirez à devenir le meilleur DPS de votre guilde.
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