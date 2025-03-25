WoW SoD : Ce joueur se fait bannir pour quelques minerais de thorium

Un joueur de WoW SoD s'est fait exclure du jeu pendant deux semaines pour une raison étonnante en mars 2025.
Régulièrement, des joueurs de WoW
SoD se font bannir du jeu de manière automatique par Blizzard lorsque le système détecte un comportement frauduleux, le plus souvent lié à l'achat de pièces d'or sur des sites illégaux. Un joueur a fait part d'une mésaventure de ce type sur Reddit, et nous ne savons pas s'il faut en rire ou en pleurer.
Un joueur se fait suspendre sur WoW SoD alors qu'il n'a commis aucune infraction
En mars 2025, un joueur de WoW SoD a fait les frais du système de repérage des tricheurs de Blizzard alors qu'il n'aurait absolument pas enfreint la moindre règle.
En effet, celui-ci aurait été piégé par un autre joueur souhaitant prendre sa revanche pour une affaire de mines
, et aurait ainsi reçu une suspension de deux semaines.
Blizzard has let me down…
byu/Few_Introduction3879 inclassicwow
Sa mésaventure aurait débuté pendant qu'il était en train de farmer des minerais pour récolter des cristaux d'arcanite, dont les prix sont actuellement très élevés sur les serveurs de la Saison de la Découverte en raison des anneaux T3, qui exigent d'en rapporter 10 pour être acquis. Alors qu'il récupérait une mine, un second mineur aurait commencé à puiser dans la sienne, ce qui a eu le don d'énerver notre protagoniste. Ce dernier aurait ainsi suivi le voleur pour l'imiter
, et lui ruiner à son tour sa séance de farming.
Malheureusement pour lui, le mineur malhonnête ne l'entendait pas de cette oreille, et a mis en place un stratagème audacieux pour le punir. Après l'avoir éliminé avec un personnage de la faction adverse, il aurait fait appel à un compte secondaire pour lui faire parvenir par courrier un total de 2 000 PO, somme accompagnée de potions de soins, de façon à imiter une commande effectuée sur un site illégal d'achat d'or
.
Les systèmes de Blizzard auraient ainsi repéré et une fraude, et appliqué un bannissement de 15 jours au joueur partageant cette expérience sur Reddit. Malgré l'envoi de preuves au développeur, la sanction n'a pas été levée,
puisque le principal interlocuteur du joueur suspendu n'est autre qu'une intelligence artificielle. Qui plus est, Blizzard a indiqué que l'or, les objets, et les montures prétendument acquis avec ces PO lui seront retirés. La victime avait passé de nombreuses heures à s'enrichir, jusqu'à accumuler plus de 20 000 PO.
Ce témoignage met ainsi deux choses en lumière ; les failles du système de répression de la triche de Blizzard, mais aussi les comportements extrêmes dont peuvent parfois faire preuve les joueurs de WoW
. Pour quelques mines, l'un d'entre eux n'a pas hésité à dépenser une coquette somme et prendre une revanche pour un problème qu'il avait pourtant lui-même provoqué. Reste à espérer que le développeur ait vent de ces pratiques, et propose enfin une solution à des défaillances entachant l'expérience de joueurs payant chaque mois un abonnement.
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