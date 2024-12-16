WoW SoD : C'thun a fait l'objet d'un nerf majeur en mode héroïque

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 décembre 2024 à 11h50
C'thun, le dernier boss d'Ahn'Qiraj, est désormais beaucoup moins menaçant sur WoW SoD à cause d'un correctif appliqué une semaine après la sortie du raid.
WoW SoD : C'thun a fait l'objet d'un nerf majeur en mode héroïque
Les portes d'Ahn'Qiraj se sont ouvertes le 6 décembre 2024 sur WoW SoD, et Blizzard a déployé depuis divers correctifs visant à faciliter l'accès aux obélisques, à diminuer la puissance de certains boss comme Fankriss, ou encore à rendre plus visibles les mécaniques propres au mode héroïque. Le développeur a également appliqué un nerf considérable à C'thun au cours du week-end du 13 décembre, qui n'a pas été sans conséquence au niveau de la progression globale des guildes.

Les tentacules de C'thun ont été nerf en mode héroïque

Une semaine seulement après l'ouverture d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD, Blizzard a apporté un nouveau correctif destiné à nerf C'thun en mode héroïque. En effet, la principale difficulté reposait sur l'apparition de tentacules dévastatrices tout au long du combat, et même lorsque le boss devenait vulnérable. Par ailleurs, elles apparaissaient toujours en grand nombre et fréquemment, ce qui ne laissait presque aucun moment de répit aux joueurs. Le correctif suivant a alors été appliqué :
  • Les tentacules ne peuvent plus apparaître lorsque C'thun est vulnérable en P2.
  • L'acide digestif peut de nouveau se cumuler.
  • La fréquence d'apparition des tentacules a été réduite.
La difficulté du dernier boss d'AQ20 a donc drastiquement été réduite, ce qui a permis à de nombreuses guildes tenues en échec jusque là de terminer le raid en mode héroïque. Alors que moins d'une centaine de groupes avait réussi à éliminer ce boss avant le 13 décembre, le montant a déjà doublé le 16 décembre selon les données disponibles par l'intermédiaire du site WarcraftLogs. Ce chiffre ne fera d'ailleurs que s'accroître, puisque les joueurs récupèrent de l'équipement BIS depuis maintenant deux ID. 

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Blizzard n'a ainsi pas attendu longtemps avant de rendre le raid plus accessible à tous, d'autant que beaucoup peinent encore à venir à bout des Jumeaux empereurs. Les écarts de niveau entre les joueurs posent toutefois réellement problème, car si certains sont heureux de voir les choses se faciliter, d'autres au contraire regrettent le défi haletant que représentait C'thun HM.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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