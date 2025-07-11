WoW MoP : Tito, comment obtenir cette mascotte ?

Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur le loup Tito, en tant que mascotte de combat sur WoW Classic MoP.
Les brumes de la Pandarie seront bientôt découvertes par les joueurs de WoW Classic
, et en attendant cette sortie, beaucoup se sont lancés corps et âme dans les combats de mascottes. Pour vous aider à parfaire votre collection, nous vous indiquons ici de quelle façon le loup Tito.
Comment obtenir Tito en tant que mascotte de combat ?
En tant que dompteur aguerri sur WoW MoP
, vous savez qu'il est indispensable de disposer de plusieurs mascottes de combat, appartenant à diverses familles, pour pouvoir remporter des batailles. Parmi celle des bêtes, le loup Tito
incarne un choix judicieux, et les collectionneurs voudront à coup sûr l'ajouter à leur liste de mascottes.
Cependant, obtenir ce loup ne peut se faire qu'au prix de larges efforts, car il s'agit de la récompense que vous recevrez pour la complétion du haut-fait Raid de mascottes II : édition harmonisation.
Sur quels boss récupérer les mascottes du haut-fait Raid de mascottes II : édition harmonisation ?
Pour valider Raid de mascottes II : édition harmonisation
il est demandé d'acquérir 10 pets dans les raids de The Burning Crusade en Outreterre
, Karazhan, Caverne du sanctuaire du serpent et le Donjon te la tempête (Tempest Keep)
.
Il est aussi possible de les acheter à l'hôtel des ventes, mais leur prix est souvent assez élevé, et il faut admettre que la saveur n'est pas la même lorsque l'on ne loot pas par soi-même une mascotte. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ci-dessous où trouver les mascottes des raids de Vanilla
.
|Mascotte
|Raid
|Boss
|P'tit méchant loup
|Karazhan
|Le grand méchant loup (Opéra)
|Abyssal du Néantespace
|Karazhan
|Prince Malchezaar
|Gardien de la Ménagerie
|Karazhan
|Le Conservateur
|Diablotin diabolique
|Karazhan
|Terestian Malsabot
|Capitaine des flots
|SSC (Caverne du sanctuaire du serpent)
|Morogrim
|Traqueur de Glissecroc
|SSC (Caverne du sanctuaire du serpent)
|Dame Vashj
|Ondulin souillé
|SSC (Caverne du sanctuaire du serpent)
|Hydross
|Implorateur du vide inférieur
|Donjon de la tempête
|Grande astromancienne Solarian
|Saccageur de poche
|Donjon de la tempête
|Saccageur du vide
|Jeune faucon-phénix
|Donjon de la tempête
|Al'ar
Les mascottes de combat sont liées au compte, alors n'hésitez pas à parcourir ces raids sur plusieurs personnages si vous êtes pressé de récupérer Tito.
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