WoW MoP : Tito, comment obtenir cette mascotte ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juillet 2025 à 11h37
Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur le loup Tito, en tant que mascotte de combat sur WoW Classic MoP.
WoW MoP : Tito, comment obtenir cette mascotte ?
Les brumes de la Pandarie seront bientôt découvertes par les joueurs de WoW Classic, et en attendant cette sortie, beaucoup se sont lancés corps et âme dans les combats de mascottes. Pour vous aider à parfaire votre collection, nous vous indiquons ici de quelle façon le loup Tito.

Comment obtenir Tito en tant que mascotte de combat ?

En tant que dompteur aguerri sur WoW MoP, vous savez qu'il est indispensable de disposer de plusieurs mascottes de combat, appartenant à diverses familles, pour pouvoir remporter des batailles. Parmi celle des bêtes, le loup Tito incarne un choix judicieux, et les collectionneurs voudront à coup sûr l'ajouter à leur liste de mascottes.

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Cependant, obtenir ce loup ne peut se faire qu'au prix de larges efforts, car il s'agit de la récompense que vous recevrez pour la complétion du haut-fait Raid de mascottes II : édition harmonisation.

Sur quels boss récupérer les mascottes du haut-fait Raid de mascottes II : édition harmonisation ?

Pour valider Raid de mascottes II : édition harmonisation il est demandé d'acquérir 10 pets dans les raids de The Burning Crusade en Outreterre, Karazhan, Caverne du sanctuaire du serpent et le Donjon te la tempête (Tempest Keep).

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Il est aussi possible de les acheter à l'hôtel des ventes, mais leur prix est souvent assez élevé, et il faut admettre que la saveur n'est pas la même lorsque l'on ne loot pas par soi-même une mascotte. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ci-dessous où trouver les mascottes des raids de Vanilla.

Mascotte Raid Boss
P'tit méchant loup Karazhan Le grand méchant loup (Opéra)
Abyssal du Néantespace Karazhan Prince Malchezaar
Gardien de la Ménagerie Karazhan Le Conservateur
Diablotin diabolique Karazhan Terestian Malsabot
Capitaine des flots SSC (Caverne du sanctuaire du serpent)  Morogrim
Traqueur de Glissecroc  SSC (Caverne du sanctuaire du serpent) Dame Vashj
Ondulin souillé SSC (Caverne du sanctuaire du serpent) Hydross
Implorateur du vide inférieur Donjon de la tempête  Grande astromancienne Solarian
Saccageur de poche Donjon de la tempête Saccageur du vide
Jeune faucon-phénix  Donjon de la tempête Al'ar

Les mascottes de combat sont liées au compte, alors n'hésitez pas à parcourir ces raids sur plusieurs personnages si vous êtes pressé de récupérer Tito. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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