WoW MoP : Prérequis, boss et hauts-faits des donjons de la Pandarie, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juillet 2025 à 12h49
Blizzard a détaillé les prérequis pour entrer dans les donjons de WoW Classic MoP, tout en listant les boss disponibles et les hauts-faits à valider en juillet 2025.
WoW MoP : Prérequis, boss et hauts-faits des donjons de la Pandarie, les détails
Une semaine avant le lancement de WoW Classic MoP, Blizzard a partagé un récapitulatif des nouveaux donjons qui seront mis à la disposition des joueurs sur les terres pandariennes. Au total, 6 instances seront ajoutées, ainsi que 3 supplémentaires issues Vanilla qui deviendront accessibles en mode héroïque. Le développeur en a profité pour communiquer au sujet des prérequis pour chacune d'entre elles, tout en listant les boss qu'elles abriteront, et les hauts-faits à y compléter.

Niveau d'objet requis, Boss et Hauts-faits des donjons de WoW Mists of Pandaria

Temple du Serpent de jade

  • Niveau requis : 85
  • Niveau recommandé : 85 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 85 à 87
  • Niveau d'objet requis : 325
  • Emplacement : forêt de Jade en Pandarie
Boss
  • Sage Mari
  • Chroniqueur Pas de Pierre
  • Liu Cœur de Flamme
  • Sha du doute 
Hauts-faits
  • Le grand nettoyage : vaincre le sha du doute dans le temple du Serpent de jade sous l'effet d'Eau purifiée.
  • Les germes du doute : vaincre le sha du doute dans le temple du Serpent de jade sous l'effet de 4 Germes du doute en mode héroïque.
  • Hydrophobie : vaincre le sage Mari sans être touché par Eau corrompue, Hydrolance ou Lessiver dans le temple du Serpent de jade en mode héroïque.

Brasserie Brune d'Orage

  • Niveau requis : 85
  • Niveau recommandé : 85 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 85 à 87
  • Niveau d'objet requis : 325
  • Emplacement : vallée des Quatre vents en Pandarie
Boss
  • Ouk-Ouk 
  • Sautallus 
  • Yan Zhu le Déballonné
Hauts-faits
  • Tonneau qui roule n'amasse pas mousse : tuer Ouk-Ouk après l'avoir attaqué avec 20 tonneaux de bière qui roulent dans la brasserie Brune d'Orage en mode héroïque.
  • Comment il a réussi à grimper là-haut ? : trouver un moyen de laisser partir le cramponneur hozen dans la brasserie Brune d'Orage dans n'importe quelle difficulté.
  • Voyage mystique aux plantes de Ling Ting : collecter les 30 sautillons dorés cachés dans la brasserie Brune d'Orage dans n'importe quelle difficulté. → Accomplissez ce haut fait pour recevoir la mascotte Sautillon.
  • Apocalhips Now : écraser 100 virmens en un seul coup de marteau à la brasserie Brune d'Orage en mode héroïque.
dj-mop

Palais Mogu'shan

  • Niveau requis : 87
  • Niveau recommandé : 87 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 87 à 89
  • Niveau d'objet requis : 366
  • Emplacement : val de l'Éternel printemps en Pandarie
Boss
  • L'épreuve du roi 
  • Gekkan 
  • Xin le Maître d'armes
Hauts-faits
  • Quinte de quilen querelleurs : collectionner tous les quilen de jade répartis dans le palais Mogu'shan en mode héroïque.
  • Il sert à quoi, ce bouton ? : utiliser le mécanisme de défense secret de Xin le Maître d'armes contre lui au palais Mogu'shan en mode héroïque.
  • Glintrok N' Roll : vaincre Gekkan et ses proches glintroks dans les 5 min après avoir vous être fait repérer par l'éclaireur glintrok dans le palais Mogu'shan en mode héroïque.

Monastère des Pandashen

  • Niveau requis : 87
  • Niveau recommandé : 87 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 87 ou 88
  • Niveau d'objet requis : 366
  • Emplacement : sommet de Kun-Lai en Pandarie
Boss
  • Gu Foudre des Nuages
  • Maître Banc de Neige
  • Sha de la violence
  • Taran Zhu
Hauts-faits
  • La haine mène à la souffrance : vaincre Taran Zhu alors que tous les membres du groupe ont le niveau maximum de haine au monastère des Pandashan en mode héroïque.
  • Respect : vous incliner à votre tour devant les novices pandashan après les avoir vaincus lors de l'évènement Maître Banc de Neige au monastère des Pandashan en mode héroïque.
  • Une solution évidente : éliminer le dernier sha emprisonné dans les chambres scellées, puis vaincre le sha de la violence dans le monastère des Pandashan en mode héroïque.
shadow-pan

Porte du Soleil couchant

  • Niveau requis : 88
  • Niveau recommandé : 88 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 88
  • Niveau d'objet requis : 393
  • Emplacement : val de l'Éternel printemps en Pandarie
Boss
  • Saboteur Kip'tilak
  • Frappeur Ga'dok
  • Commandant Ri'mok
  • Raigonn
Hauts-faits
  • La bombe humaine : déclencher 15 explosions en moins de 15 s pendant la rencontre face au saboteur Kip'tilak dans la porte du Soleil couchant en mode héroïque.
  • Conscritination : obtenir trois charges de Résidu de résine en venant à bout de conscrits mantides à la porte du Soleil couchant en mode héroïque.
  • L'essaim mantide : vaincre Raigonn sans tuer aucun des renforts mantides.

Siège du temple de Niuzao

  • Niveau requis : 88
  • Niveau recommandé : 88 à 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 88
  • Niveau d'objet requis : 393
  • Emplacement : steppes de Tanglong en Pandarie
Boss
  • Vizir Jin'bak 
  • Commandant Vo'jak
  • Général Pa'valak 
  • Chef d'escadre Ner'onok
Hauts-faits
  • Retour à l'envoyeur : vaincre le général Pa'valak alors qu'il est sous l'effet de 20 charges d'Explosion au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
  • Autant en emporte le vent : vaincre Ner'onok en étant sous l'effet de la Résolution de Tenwu, au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
  • Où sont les renforts aériens ? : vaincre le commandant Vo'jak après avoir tué l'aile-d'ambre sik'thik au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
siege-du-temple-de-niuzao


Salles écarlates (héroïque)

  • Niveau requis : 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
  • Niveau d'objet requis : 435
  • Emplacement : clairières de Tirisfal dans les royaumes de l'Est
Boss
  • Maître-chien Braun
  • Maître d'armes Harlan 
  • Tisseur de flammes Koegler

Monastère écarlate (héroïque)

  • Niveau requis : 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
  • Niveau d'objet requis : 435
  • Emplacement : clairières de Tirisfal dans les royaumes de l'Est
Boss
  • Thalnos le Déchiqueteur d'âmes
  • Frère Korloff 
  • Grande inquisitrice Blanchetête
Scarlet-Monastery

Scholomance (héroïque)

  • Niveau requis : 90
  • Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
  • Niveau d'objet requis : 435
  • Emplacement : Maleterres de l'Ouest dans les royaumes de l'Est
Boss
  • Instructrice Froidecœur
  • Jandice Barov
  • Cliquettripes.
  • Lilian Voss.
  • Sombre Maître Gandling. Discipline : Études avancées
WoW Classic MoP sortira le 22 juillet 2025, alors préparez dès aujourd'hui votre montée en niveau pour entamer sous les meilleurs auspices l'expérience pandarienne.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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