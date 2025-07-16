WoW MoP : Prérequis, boss et hauts-faits des donjons de la Pandarie, les détails

Blizzard a détaillé les prérequis pour entrer dans les donjons de WoW Classic MoP, tout en listant les boss disponibles et les hauts-faits à valider en juillet 2025.
Une semaine avant le lancement de WoW Classic
MoP, Blizzard a partagé un récapitulatif des nouveaux donjons
qui seront mis à la disposition des joueurs sur les terres pandariennes. Au total, 6 instances seront ajoutées, ainsi que 3 supplémentaires issues Vanilla qui deviendront accessibles en mode héroïque. Le développeur en a profité pour communiquer au sujet des prérequis
pour chacune d'entre elles, tout en listant les boss
qu'elles abriteront, et les hauts-faits
à y compléter.
Niveau d'objet requis, Boss et Hauts-faits des donjons de WoW Mists of Pandaria
Temple du Serpent de jade
Boss
- Niveau requis : 85
- Niveau recommandé : 85 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 85 à 87
- Niveau d'objet requis : 325
- Emplacement : forêt de Jade en Pandarie
Hauts-faits
- Sage Mari
- Chroniqueur Pas de Pierre
- Liu Cœur de Flamme
- Sha du doute
- Le grand nettoyage : vaincre le sha du doute dans le temple du Serpent de jade sous l'effet d'Eau purifiée.
- Les germes du doute : vaincre le sha du doute dans le temple du Serpent de jade sous l'effet de 4 Germes du doute en mode héroïque.
- Hydrophobie : vaincre le sage Mari sans être touché par Eau corrompue, Hydrolance ou Lessiver dans le temple du Serpent de jade en mode héroïque.
Brasserie Brune d'Orage
Boss
- Niveau requis : 85
- Niveau recommandé : 85 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 85 à 87
- Niveau d'objet requis : 325
- Emplacement : vallée des Quatre vents en Pandarie
Hauts-faits
- Ouk-Ouk
- Sautallus
- Yan Zhu le Déballonné
- Tonneau qui roule n'amasse pas mousse : tuer Ouk-Ouk après l'avoir attaqué avec 20 tonneaux de bière qui roulent dans la brasserie Brune d'Orage en mode héroïque.
- Comment il a réussi à grimper là-haut ? : trouver un moyen de laisser partir le cramponneur hozen dans la brasserie Brune d'Orage dans n'importe quelle difficulté.
- Voyage mystique aux plantes de Ling Ting : collecter les 30 sautillons dorés cachés dans la brasserie Brune d'Orage dans n'importe quelle difficulté. → Accomplissez ce haut fait pour recevoir la mascotte Sautillon.
- Apocalhips Now : écraser 100 virmens en un seul coup de marteau à la brasserie Brune d'Orage en mode héroïque.
Palais Mogu'shan
Boss
- Niveau requis : 87
- Niveau recommandé : 87 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 87 à 89
- Niveau d'objet requis : 366
- Emplacement : val de l'Éternel printemps en Pandarie
Hauts-faits
- L'épreuve du roi
- Gekkan
- Xin le Maître d'armes
- Quinte de quilen querelleurs : collectionner tous les quilen de jade répartis dans le palais Mogu'shan en mode héroïque.
- Il sert à quoi, ce bouton ? : utiliser le mécanisme de défense secret de Xin le Maître d'armes contre lui au palais Mogu'shan en mode héroïque.
- Glintrok N' Roll : vaincre Gekkan et ses proches glintroks dans les 5 min après avoir vous être fait repérer par l'éclaireur glintrok dans le palais Mogu'shan en mode héroïque.
Monastère des Pandashen
Boss
- Niveau requis : 87
- Niveau recommandé : 87 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 87 ou 88
- Niveau d'objet requis : 366
- Emplacement : sommet de Kun-Lai en Pandarie
Hauts-faits
- Gu Foudre des Nuages
- Maître Banc de Neige
- Sha de la violence
- Taran Zhu
- La haine mène à la souffrance : vaincre Taran Zhu alors que tous les membres du groupe ont le niveau maximum de haine au monastère des Pandashan en mode héroïque.
- Respect : vous incliner à votre tour devant les novices pandashan après les avoir vaincus lors de l'évènement Maître Banc de Neige au monastère des Pandashan en mode héroïque.
- Une solution évidente : éliminer le dernier sha emprisonné dans les chambres scellées, puis vaincre le sha de la violence dans le monastère des Pandashan en mode héroïque.
Porte du Soleil couchant
Boss
- Niveau requis : 88
- Niveau recommandé : 88 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 88
- Niveau d'objet requis : 393
- Emplacement : val de l'Éternel printemps en Pandarie
Hauts-faits
- Saboteur Kip'tilak
- Frappeur Ga'dok
- Commandant Ri'mok
- Raigonn
- La bombe humaine : déclencher 15 explosions en moins de 15 s pendant la rencontre face au saboteur Kip'tilak dans la porte du Soleil couchant en mode héroïque.
- Conscritination : obtenir trois charges de Résidu de résine en venant à bout de conscrits mantides à la porte du Soleil couchant en mode héroïque.
- L'essaim mantide : vaincre Raigonn sans tuer aucun des renforts mantides.
Siège du temple de Niuzao
Boss
- Niveau requis : 88
- Niveau recommandé : 88 à 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 88
- Niveau d'objet requis : 393
- Emplacement : steppes de Tanglong en Pandarie
Hauts-faits
- Vizir Jin'bak
- Commandant Vo'jak
- Général Pa'valak
- Chef d'escadre Ner'onok
- Retour à l'envoyeur : vaincre le général Pa'valak alors qu'il est sous l'effet de 20 charges d'Explosion au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
- Autant en emporte le vent : vaincre Ner'onok en étant sous l'effet de la Résolution de Tenwu, au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
- Où sont les renforts aériens ? : vaincre le commandant Vo'jak après avoir tué l'aile-d'ambre sik'thik au Siège du temple de Niuzao en mode héroïque.
Salles écarlates (héroïque)
Boss
- Niveau requis : 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
- Niveau d'objet requis : 435
- Emplacement : clairières de Tirisfal dans les royaumes de l'Est
- Maître-chien Braun
- Maître d'armes Harlan
- Tisseur de flammes Koegler
Monastère écarlate (héroïque)
Boss
- Niveau requis : 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
- Niveau d'objet requis : 435
- Emplacement : clairières de Tirisfal dans les royaumes de l'Est
- Thalnos le Déchiqueteur d'âmes
- Frère Korloff
- Grande inquisitrice Blanchetête
Scholomance (héroïque)
Boss
- Niveau requis : 90
- Niveau requis pour l'outils Donjons : 90
- Niveau d'objet requis : 435
- Emplacement : Maleterres de l'Ouest dans les royaumes de l'Est
- Instructrice Froidecœur
- Jandice Barov
- Cliquettripes.
- Lilian Voss.
- Sombre Maître Gandling. Discipline : Études avancées
WoW Classic MoP sortira le 22 juillet 2025, alors préparez dès aujourd'hui votre montée en niveau pour entamer sous les meilleurs auspices l'expérience pandarienne.
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