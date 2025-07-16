WoW MoP : Prérequis, boss et hauts-faits des donjons de la Pandarie, les détails



le 16 juillet 2025 à 12h49 Publié par Amandine Paccou le 16 juillet 2025 à 12h49

Blizzard a détaillé les prérequis pour entrer dans les donjons de WoW Classic MoP, tout en listant les boss disponibles et les hauts-faits à valider en juillet 2025.