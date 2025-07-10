WoW MoP : Mr. Bigglesworth, comment obtenir cette mascotte ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juillet 2025 à 14h37
Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur Mr. Bigglesworth, le chat de Naxxramas, en tant que mascotte de combat sur WoW Classic MoP.
WoW MoP : Mr. Bigglesworth, comment obtenir cette mascotte ?
Les brumes de la Pandarie seront bientôt découvertes par les joueurs de WoW Classic, et en attendant cette sortie, beaucoup se sont lancés corps et âme dans les combats de mascottes. Pour vous aider à parfaire votre collection, nous vous indiquons ici de quelle façon récupérer le chat de Naxxramas, Mr. Bigglesworth.

Comment obtenir Mr. Bigglesworth en tant que mascotte de combat ?

Si vous avez déjà parcouru le raid de Naxxramas, vous avez sans doute constaté la présence d'un chat particulier : Mr. Bigglesworth. Depuis la mise à jour de prélancement de WoW Classic Mists of Pandaria, le rêve de certains peut enfin devenir réalité puisque Mr. Bigglesworth est disponible en tant que mascotte de combat.

mr-bigglesworth
Cependant, obtenir ce chat emblématique ne peut se faire qu'au prix de larges efforts, car il s'agit de la récompense que vous recevrez pour la complétion du haut-fait Raid de mascottes.

Sur quels boss récupérer les mascottes du haut-fait Raid de mascottes ?

Pour valider Raid de mascottes, il est demandé d'acquérir 12 pets dans les raids de Vanilla, Ahn'Qiraj, Naxxramas, le Repaire de l'Aile-Noire et le Cœur du Magma. Il est aussi possible de les acheter à l'hôtel des ventes, mais leur prix est souvent assez élevé, et il faut admettre que la saveur n'est pas la même lorsque l'on ne loot pas par soi-même une mascotte. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ci-dessous où trouver les mascottes des raids de Vanilla.

Mascotte Raid Boss
Mini tueur d'esprit Temple d'Ahn'Qiraj Prophète Skeram
Globule de Viscidus Temple d'Ahn'Qiraj Viscidus
Idole d'Anubisath Temple d'Ahn'Qiraj Empereur Vek'lor (les Jumeaux)
Abomination fongique Naxxramas Horreb
Araignée des ossements géante Naxxramas Maexxna
Chiot raccommodé Naxxramas Gluth
Diablotin du Magma Cœur du Magma Magmadar
Noyau de cinérite Cœur du Magma Golemagg 
Messager de la Flamme Cœur du Magma Messager de Sulfuron
Jeune dragon sauvage Repaire de l'Aile-Noire Tranchetripe
Garde dragonnet Griffemort Repaire de l'Aile-Noire Seigneur des couvées Lanistaire
Chrominius  Repaire de l'Aile-Noire Chromaggus 
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Les mascottes de combat sont liées au compte, alors n'hésitez pas à parcourir ces raids sur plusieurs personnages si vous êtes pressé de récupérer Mr. Bigglesworth. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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