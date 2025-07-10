WoW MoP : Mr. Bigglesworth, comment obtenir cette mascotte ?

Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur Mr. Bigglesworth, le chat de Naxxramas, en tant que mascotte de combat sur WoW Classic MoP.
Les brumes de la Pandarie seront bientôt découvertes par les joueurs de WoW Classic
, et en attendant cette sortie, beaucoup se sont lancés corps et âme dans les combats de mascottes. Pour vous aider à parfaire votre collection, nous vous indiquons ici de quelle façon récupérer le chat de Naxxramas, Mr. Bigglesworth.
Comment obtenir Mr. Bigglesworth en tant que mascotte de combat ?
Si vous avez déjà parcouru le raid de Naxxramas, vous avez sans doute constaté la présence d'un chat particulier : Mr. Bigglesworth.
Depuis la mise à jour de prélancement de WoW Classic Mists of Pandaria
, le rêve de certains peut enfin devenir réalité puisque Mr. Bigglesworth est disponible en tant que mascotte de combat.
Cependant, obtenir ce chat emblématique ne peut se faire qu'au prix de larges efforts, car il s'agit de la récompense que vous recevrez pour la complétion du haut-fait Raid de mascottes
.
Sur quels boss récupérer les mascottes du haut-fait Raid de mascottes ?
Pour valider Raid de mascottes
, il est demandé d'acquérir 12 pets dans les raids de Vanilla
, Ahn'Qiraj, Naxxramas, le Repaire de l'Aile-Noire et le Cœur du Magma. Il est aussi possible de les acheter à l'hôtel des ventes, mais leur prix est souvent assez élevé, et il faut admettre que la saveur n'est pas la même lorsque l'on ne loot pas par soi-même une mascotte. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ci-dessous où trouver les mascottes des raids de Vanilla
.
|Mascotte
|Raid
|Boss
|Mini tueur d'esprit
|Temple d'Ahn'Qiraj
|Prophète Skeram
|Globule de Viscidus
|Temple d'Ahn'Qiraj
|Viscidus
|Idole d'Anubisath
|Temple d'Ahn'Qiraj
|Empereur Vek'lor (les Jumeaux)
|Abomination fongique
|Naxxramas
|Horreb
|Araignée des ossements géante
|Naxxramas
|Maexxna
|Chiot raccommodé
|Naxxramas
|Gluth
|Diablotin du Magma
|Cœur du Magma
|Magmadar
|Noyau de cinérite
|Cœur du Magma
|Golemagg
|Messager de la Flamme
|Cœur du Magma
|Messager de Sulfuron
|Jeune dragon sauvage
|Repaire de l'Aile-Noire
|Tranchetripe
|Garde dragonnet Griffemort
|Repaire de l'Aile-Noire
|Seigneur des couvées Lanistaire
|Chrominius
|Repaire de l'Aile-Noire
|Chromaggus
Les mascottes de combat sont liées au compte, alors n'hésitez pas à parcourir ces raids sur plusieurs personnages si vous êtes pressé de récupérer Mr. Bigglesworth.
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