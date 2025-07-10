WoW MoP : Mr. Bigglesworth, comment obtenir cette mascotte ?



le 10 juillet 2025 à 14h37 Publié par Amandine Paccou le 10 juillet 2025 à 14h37

Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur Mr. Bigglesworth, le chat de Naxxramas, en tant que mascotte de combat sur WoW Classic MoP.