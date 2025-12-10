WoW MoP : MàJ de la P3, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Patch notes de la phase 3 de WoW Classic MoP
Nouvelle zone : Île du TonnerreRejoignez l'assaut pour conquérir la forteresse impériale de l'île de Lei Shen, débloquez de nouvelles suites de quêtes ainsi que des journalières, et participez à des évènements spéciaux. Gagnez le droit de visiter la légendaire Salle aux Trésors et réclamez un arsenal d'Artefact mogu pour votre faction.
Les meilleures forces de chaque camp mènent l'offensive :
Gagner la réputation auprès de ces factions permet d'obtenir de nouvelles quêtes et récompenses, dont de puissants objets et une monture intimidante.
- Offensive du Kirin Tor dirigée par Jaina Portvaillant (Alliance).
- Assaut des Saccage-soleils dirigé par Lor'themar Theron (Horde).
L'île sera débloquée progressivement au fil des semaines. Au début, seules certaines fonctionnalités seront accessibles. Les ajouts futurs incluront le Débarcadère des Tempêtes et le boss extérieur Nalak, seigneur des tempêtes.
- Une fois un point d'ancrage établi par l'Alliance et la Horde sur l'île, les joueurs pourront choisir entre des quêtes JcE ou JcJ.
- Les quêtes JcJ demandent d'attaquer les PNJ de la faction opposée, mais éliminer de vrais joueurs compte également.
- Conquérez l'île pour débloquer la Forge du tonnerre, permettant aux forgerons de créer des objets de niveau raid ainsi que des armes classiques du passé.
- Rejoignez l'effort de guerre et accédez à l'Île du Tonnerre via la Garnison du Shado-pan aux Steppes de Tanglong, sur la côte ouest de Pandarie.
- Une Clé du palais de Lei Shen peut être rapportée aux Pandashan sur l'île et utilisée pour infiltrer les salles au trésor du premier empereur.
- Les héros doivent récupérer autant de richesses que possible en cinq minutes.
- Les grands coffres contiennent plus de butin, dont des clés spéciales utilisables en fin de parcours pour espérer obtenir de l'équipement épique et d'importantes récompenses.
- Les clés peuvent être obtenues sur des monstres rares, des coffres cachés ou des sacs-récompenses de quêtes journalières.
Nouveau raid : Trône du TonnerreLei Shen, le Roi-Tonnerre est revenu pour se venger de Pandarie. Les héros de la Horde et de l'Alliance doivent l'arrêter lui et ses alliés zandalari dans ce raid massif.
- Le raid comprend 12 nouveaux boss, et vaincre Lei Shen en mode héroïque donne accès à un 13e ennemi supplémentaire.
- Rejoignez l'Assaut des Pandashan pour mettre fin au règne du Roi-Tonnerre et obtenez des récompenses de Valeur. La réputation de cette faction ne peut être gagnée que dans le raid.
- Ao Pye au Temple de Niuzao (Steppes de Tanglong) vend l'équipement contre Points de vaillance.
- Teng des Couteaux Volants, second intendant, se trouve sous la Terrasse du Conquérant sur l'Île du Tonnerre.
Nouvelle zone : Île des GéantsUne île est apparue dans les brumes. On y trouve des dinosaures primordiaux renforcés par les trolls zandalari. Ceux qui osent traverser les eaux épuisantes au nord du Sommet de Kun-Lai pourront y chasser des dinosaures, récolter des os et obtenir de nouvelles mascottes et montures.
- Les chasseurs peuvent y découvrir un Ancien tome de dinomancie leur permettant d'apprivoiser leur propre Navrecorne.
Nouveaux boss mondiaux : Oondasta & Nalak
- Une fois l'île conquise, Nalak, seigneur des tempêtes, apparaîtra en gardien de la Citadelle du Roi-Tonnerre. Relevez le défi face à lui.
- Oondasta, seigneur des dévorsaures, équipé par les zandalari, attend les plus téméraires sur l'Île des Géants.
Suite de la quête légendaireIrion cherche à comprendre l'origine du Pouvoir mogu. Les héros l'aideront en affrontant des épreuves dans le palais du Roi-Tonnerre.
- Une nouvelle méta-gemme légendaire Couronne des cieux peut être obtenue.
- Les joueurs voulant récupérer d'anciennes récompenses légendaires (gemmes Sha-touchées) peuvent désormais parler à l'Intendant de la Griffe noire, à la Taverne des Brumes.
Prise en charge de la fermeLes joueurs attachés à la Ferme Chant du Soleil peuvent désormais l'acquérir via une quête auprès de Yoon le Fermier.
- La ferme devient un repos-lieu, permet de se lier et de se déconnecter instantanément.
- Les factions enverront des bons de commande, dont l'accomplissement donne de la réputation.
- Disponible uniquement pour les personnages Exaltés chez les Laboureurs et ayant débloqué 16 parcelles.
Nouvelles mécaniques – Forge du tonnerre et améliorations
- Les objets non forgés par le tonnerre peuvent être améliorés 2 fois de +3 niveaux (total +6).
- Coût : 250 Points de vaillance par amélioration (500 total).
- Disponible pendant les 4 premières semaines du Trône du Tonnerre.
- À la 5e réinitialisation, le coût passe à 1000 Points de justice par amélioration.
Équilibrage des classes
Chevalier de la mortGénéral
Sang
- Réanimation d'un allié ne coûte plus de puissance runique (auparavant 30).
Impie
- Gagne désormais Sang résiduel après avoir utilisé Frappe de mort durant le combat contre [Ra-den]. Sang résiduel dure 3 secondes et compte comme un effet de mitigation active pour les besoins de la mécanique Frappe fatale.
- La réduction de dégâts de 5.5.0 ajoutée à Présence de sang est réduite à 0% (auparavant 2%).
- Frappe de mort soigne maintenant en plus le Chevalier de la mort de 5% de sa puissance d'attaque.
- Cela permet à la Vengeance du Chevalier de la mort Sang de contribuer à l'échelonnement de sa mitigation comme les autres tanks. Ceci est introduit à une faible valeur en pourcentage parce que cela est affecté par les charges Odeur du sang et Maîtrise : Bouclier de sang.
- Réanimation morbide pour les Chevaliers de la mort Sang bénéficie maintenant correctement de la puissance d'attaque de Vengeance.
- Ceci avait été retiré partiellement par erreur en 5.5.0.
- Maîtrise : Bouclier de sang est désormais correctement basée sur la quantité de soins rendus par Frappe de mort, y compris les modificateurs de soins.
- Ce comportement est isolé au PvE et n'affecte que les modificateurs positifs de soins. Ceci pour éviter de changer le fonctionnement de Maîtrise : Bouclier de sang sous un modificateur négatif de soins.
- Invocation d'une gargouille ne saccade plus ses incantations et enchaîne désormais ses incantations sans interruption.
- Invocation d'une gargouille peut maintenant lancer jusqu'à 26 Frappe de la gargouille avant d'être dissipée.
- Sous les règles originales de MoP, les joueurs obtenaient seulement 25 à 26 Frappes de gargouille. Un bug est apparu où un certain niveau de hâte diminuait réellement le nombre de frappes lancées. Afin de corriger cela, nous avons retiré la restriction d'incantation sur la capacité présente dans MoP original, mais introduit une limite fixe au nombre de frappes pour maintenir le maximum d'origine.
DruideÉquilibre
Farouche
- L'augmentation de dégâts 5.5.0 en Forme de sélénien passe à 20% (auparavant 10%).
- Ceci est une augmentation par rapport au PTR et une réduction par rapport aux valeurs pré-Trône du Tonnerre.
- L'augmentation de dégâts 5.5.0 de Force de la nature est réduite à 5.1% (était 3.64% sur le PTR, 9.1% avant Trône du Tonnerre).
Gardien
- L'augmentation de dégâts 5.5.0 de Rugissement sauvage est réduite à 3% (était 0% sur PTR, 5% avant Trône du Tonnerre).
Restauration
- L'augmentation de dégâts 5.5.0 en Forme d'ours est réduite à 8% (était 15%).
- La régénération de mana en combat via l'Esprit pour Méditation augmente à 55% (était 50%).
ChasseurSurvie
- La réduction 5.5.0 des dégâts de Tir explosif baisse à 0% (était 5%).
MageArcanes
Feu
- L'augmentation de dégâts 5.0 de Déflagration des Arcanes passe à 5% (était 15%).
- L'augmentation de dégâts 5.0 de Barrage des Arcanes passe à 5% (était 19%).
- L'augmentation de dégâts 5.0 de Projectiles des Arcanes passe à 5% (était 15%).
Givre
- L'augmentation de dégâts 5.0 de Explosion pyrotechnique passe à 15% (était 30%).
- La valeur 5.0 de Masse critique revient à 1.3x (au lieu de 1.5x).
- L'augmentation de dégâts 5.1 de Eclair de givre passe à 5% (était 15%).
- L'augmentation de dégâts 5.1 de Eclair de givrefeu passe à 5% (était 15%).
- L'augmentation de dégâts 5.1 de Javelot de glace passe à 5% (était 15%).
MoineMarche-vent
- La valeur de dégâts de base par charge de Infusion œil-du-tigre augmente à 5% (était 3.5%).
Paladin
Protection
- Main de sacrifice ne déclenche plus de temps de recharge global (nouveau).
Vindicte
- Grand croisé est revient à sa version du patch 5.2.0.
- Grand croisé a maintenant 12% de chances d'activation lorsqu'un Paladin esquive ou pare une attaque en mêlée, ou touche avec Frappe du croisé ou Marteau du vertueux (au lieu de 30% en cas d'esquive/parade uniquement).
- L'augmentation 5.5.0 de la vitesse d'attaque via Sceau de clairvoyance est réduite à 5% (était 10%).
- L'augmentation 5.5.0 de Verdict du templier augmente à 27% (était 20%).
- L'augmentation 5.5.0 de Frappe du croisé, Exorcisme, Jugement, Tempête divine, Marteau du vertueux et Marteau de courroux passe à 20% (était 10%).
PrêtreSacré
Ombre
- La réduction 5.0 des soins de Hymne divin augmente à 50% (au lieu de 35% de réduction).
- La réduction 5.0 du temps de recharge de Chakra augmente à 25 secondes de moins (était 20).
- Etoile divine voit ses soins réduits de 15% (nouveau).
- Le temps d'incantation de base de Prière de soins est réduit de 0.5 sec pour les Prêtres Sacré (nouveau).
- Les soins de Prière de soins augmentent de 15% (nouveau).
- Prière de guérison ne compte plus comme un soin de zone pour Chakra : Sanctuaire (nouveau).
- Rénovation dure désormais 15 sec (était 12 sec) (nouveau).
- Augmente également le soin direct de Rénovation rapide.
- Correction d'un bug où Chakras ne fournissait pas son bonus complet de 35% à Rénovation et Prière de guérison. (CORRECTION)
- Prière de guérison compte maintenant comme un soin mono-cible pour Chakra : Sérénité (nouveau).
- Lorsque Prière de guérison atterrit sur une cible, elle rafraîchit la durée de Rénovation. Ne rafraîchit pas lorsqu'elle soigne ou rebondit.
- Rénovation du Puits de lumière et Rénovation de la Source de lumière bénéficient maintenant de Chakra : Sérénité (nouveau).
- L'augmentation 5.5.0 des dégâts de Mot de l'ombre : Douleur passe à 7% (était 18%).
- L'augmentation 5.5.0 des dégâts en Forme d'Ombre passe à 7% (était 10%).
ChamanÉlémentaire
- L'augmentation 5.5.0 de Eclair passe à 5% (était 20%).
- L'augmentation 5.5.1 de Chaîne d'éclairs passe à 0% (était 10%).
- L'augmentation 5.5.1 de Fulmination passe à 0% (était 10%).
DémonisteAffliction
- L'augmentation 5.0 de Corruption passe à 0% (était 20%).
- L'augmentation 5.0 de Agonie passe à 0% (était 5%).
- L'augmentation 5.0 des déclenchements DoT de Drain d'âme passe à 20% (était 40%).
- L'augmentation 5.0 des déclenchements DoT de Étreinte maléfique passe à 10% (était 20%).
- L'augmentation 5.0 de Drain d'âme passe à 20% (était 25% sur PTR, 50% avant TdT).
- L'augmentation 5.0 de Étreinte maléfique passe à 15% (était 25% PTR, 50% pré TdT).
Démonologie
- L'augmentation 5.0 de Plaie funeste passe à 25% (était 50%).
- L'augmentation 5.0 de Flammes infernales passe à 10% (était 25%).
- L'augmentation 5.0 de Aura d'immolation passe à 10% (était 25%).
- L'augmentation 5.1 de Feu de l'âme passe à 10% (était 20%).
Guerrier
Furie
- Le bonus 4P Trône du Tonnerre se déclenche maintenant avec Témérité (au lieu de Bannière du crâne).
Protection
- L'augmentation 5.5.0 de la durée de Enrage et Rage de berserker passe à 0 sec (était +2 sec).
- L'augmentation 5.5.0 du coefficient puissance d'attaque de Barrière de bouclier passe à 0% (était +11%).
- Retour au ratio 5.4.8 : 1.8x au lieu de 2.0x.
JcJ
- Traumatophobie, le niveau d'objet maximum, et la résilience de base dans le monde ouvert et en arènes 3c3 ont tous été changés pour revenir aux valeurs originales de la Saison 13.
- Le 2c2 est ajusté à -1 % de Résilience de base, et le 5c5 ajusté à +1 % de Résilience de base pour ces formats.
- Le gain de Conquête en 5c5 est augmenté de 60 %.
- Les exigences de cote pour l'enchantement Tyrannical sont supprimées et une version de base de cet enchantement est implémentée.
- Les exigences de Conquête et les coûts en Conquête pour Diamant primordial tyrannique sont supprimés et remplacés par un coût en Honneur.
Suite de quêtes légendaire
- Les boss finaux des Donjons Célestes ont désormais une chance de faire tomber Cachet de sagesse et Cachet de puissance.
- (Auparavant, chaque boss n'avait qu'un type de cachet spécifique en butin.)
- Les secrets de l'empire ont désormais une chance de tomber sur les boss finaux des Donjons Célestes.
- Pierre runique des titans a une chance de tomber via les boss finaux des Donjons Célestes.
- Durant la phase Trône du tonnerre des Donjons Célestes, les Cachets de puissance et Cachets de sagesse coûtent 30 Éclat de pierre vénérable (au lieu de 60 Fragment de pierre vénérable).
- Les secrets de l'empire peuvent être achetés et coûtent 10 Éclats de pierre vénérable.
- Pierre runique des titans peut être achetée et coûte 30 Éclats de pierre vénérable.
- Cœur du roi-tonnerre peut être acheté et coûte 70 Éclats de pierre vénérable.
- Pour la quête de champ de bataille, les joueurs doivent désormais jouer dans un Temple de Kotmogu et Mines d'Éclargent (au lieu de gagner).
Donjons Mode CélesteÉvitez les pièges du Roi-Tonnerre et demandez aux Célestes de nouveaux bénédictions plus puissantes pour survivre aux défis à venir.
Chaque Céleste gagne un effet supplémentaire via sa bénédiction. En combat, la puissance du Céleste se charge lentement et permettra d'invoquer un serviteur du Céleste choisi, celui-ci lançant une capacité pour assister les joueurs :
- Puissance du roi-tonnerre : les ennemis dans les Donjons Célestes auront les améliorations suivantes :
- Dégâts augmentés de 35 %
- Points de vie augmentés de 125 %
- Piège de foudres : les joueurs devront éviter les pièges de foudre cycliques dans tout le donjon.
- Orages : tous les donjons seront soumis à un nouvel effet météorologique alors qu'un puissant orage prend place.
- Invocation de tempête : toutes les 60 secondes, un boss est influencé par Lei Shen, le Roi-Tonnerre, et utilisera une des 3 nouvelles capacités basées sur la foudre.
Les Donjons Célestes commenceront la semaine du 16 décembre 2025 avec la réinitialisation hebdomadaire de chaque région.
- Puissance de Chi Ji : un avatar confère une version affaiblie de Chant flamboyant à tous les alliés.
- Puissance de Yu'lon : un avatar de Yu'lon crache Jadefeu sur les ennemis proches et amplifie tous les dégâts Magie infligés par les joueurs pendant une courte durée.
- Puissance de Niuzao : un avatar de Niuzao provoque un tremblement de terre, étourdissant plusieurs fois les ennemis proches et augmentant les dégâts Physiques qu'ils subissent temporairement.
- Puissance de Xuen : un avatar de Xuen crée un vortex de foudre attirant les ennemis à son emplacement, et confère à tous les alliés une version affaiblie de Spectral Ferocity.
Donjons Mode DéfiIl existe désormais un nouveau défi pour les Modes Défi : la médaille de Platine. Cette médaille est au-dessus de l'Or et fonctionne comme Bronze, Argent, Or. Le Platine récompense du Vaillance et des récompenses additionnelles pour chaque instance terminée dans le temps imparti.
Des hauts faits sont associés aux médailles Platine :
Chaque donjon possède désormais un jouet unique lié à ce donjon, obtenu via le haut fait Platine. Ces jouets sont utilisables uniquement en Mode Défi, mais peuvent être utilisés dans n'importe quel donjon Défi.
- Défi relevé : platine (saison 1)
- Défi relevé : platine (saison 2)
- Défi relevé : platine (saison 3)
- Défi relevé « Prem's » : platine (saison 2)
- Défi relevé « Prem's » : platine (saison 3)
Pièces de platine
- Temple du Serpent de jade : Bottes de repli expéditif en platine
- Brasserie Brune d'Orage : "Little Ale"
- Porte du Soleil couchant : Bâtonnet de façonnage d'ambre
- Monastère des Pandashan : Potion d'invisibilité en platine
- Siège du temple de Niuzao : Ambre
- Palais Mogu'shan : Cor de bataille
- Scholomance : Fiole d'acide polyformique en platine
- Salles Écarlates : Battle Banner
- Monastère Écarlate : Dague sacrificielle en platine
Classement
- À partir de la 5.5.3, les hauts faits Défi relevé attribueront des Pièces de platine, une nouvelle monnaie.
- Cette monnaie permet d'acheter de nouveaux objets de transmogrification, jouets, montures et tabards.
- Ces objets sont disponibles au Sanctuaire des Sept-Étoiles et Sanctuaire des Deux Lunes.
- Toute session Platine chronométrée attribuera 2 Pièces de platine supplémentaires.
Les joueurs qui obtiennent un temps Platine plus rapide (appelé « Remarquable » dans les descriptions de hauts faits) pour chaque donjon saisonnier recevront un titre et une monture.
Quand la 5.5.3 sera active dans chaque région, les joueurs répondant à ces critères recevront immédiatement leur titre et monture.
Saison 1
Saison 2
- Titre : Marche-brume
- Monture : Rênes du Tigre Céleste
Saison 3
- Titre : Mistborne
- Monture : Rênes du Proto-drake Kor'kron noir
Temps remarquables pour chaque donjon :
- Titre : Héritage de la brume
- Monture : Révélée au lancement de la Saison 3
- Temple du Serpent de jade 8:00
- Brasserie Brune d'Orage 6:15
- Porte du Soleil couchant 5:15
- Monastère des Pandashan 10:00
- Siège du temple de Niuzao 9:45
- Palais Mogu'shan 6:20
- Scholomance 6:45
- Salles Écarlates 4:00
- Monastère Écarlate 5:15
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