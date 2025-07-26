WoW MoP : Les vendeurs d'équipement PvP, où les trouver ?

Retrouvez la localisation des vendeurs d'équipements PvP pour la Horde et pour l'Alliance sur WoW Classic MoP.
WoW Classic
Mists of Pandaria a été lancé en juillet 2025, et les joueurs peuvent depuis découvrir les merveilles qu'abrite le continent Pandarien. Comme à chaque extension, les nouveaux lieux présentent toutes les commodités, une capitale pour chaque faction, des maîtres de profession, ou encore, des intendants pour toutes les factions. Il existe également des marchands liés aux récompenses PvP, mais ces derniers ne siègent cette fois ni à Orgrimmar ni à Hurlevent. Afin de vous aider à mieux vous repérer, nous vous indiquons ici la localisation des vendeurs d'équipement PvP pour l'Alliance et pour la Horde.
Où se trouve le vendeur PvP pour l'Alliance sur MoP ?
Si vous êtes un membre de l'Alliance sur WoW Classic MoP
et que vous souhaitez échanger vos points d'honneur ou de conquête
, rendez-vous dans la Vallée des Quatre Vents
. L'intendant de l'honneur, Hayden Christophen
, est en effet localisé aux coordonnées 12, 34, sur la muraille délimitant cette zone et les Terres de l'Angoisse. D'autres PNJ liés à l'acquisition d'équipement PvP avec des points de conquête sont également disponibles au même endroit, Lucan Malory et Ethan Natice.
Où se trouve le vendeur PvP pour la Horde en Pandarie ?
Ceux qui ont prêté allégeance à la Horde
devront faire route vers le Sommet de Kun-Lai
pour s'acheter de l'équipement PvP en échange de points d'honneur.
L'intendant Lok'nor Poing-de-Sang
se situe aux coordonnées 35, 83, sur la muraille séparant cette zone du Désert de Tanglong.
Vous pourrez aussi interagir avec Doris Chiltonius et Acon Deathwielder à cet endroit pour récupérer des pièces avec vos points de conquête.
Les amateurs de transmogrification devront néanmoins toujours aller à Hurlevent ou à Orgrimmar pour débloquer des apparences PvP des extensions précédentes, puisque les PNJ demeurent présents dans ces capitales.
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