WoW MoP : Les Clés de cache anciennes de Guo-Lai, que déverrouillent-elles et que contiennent ces coffres ?

Farmer ces coffres en P1 de WoW Classic MoP vous permettra donc d'améliorer plus rapidement votre réputation avec le Lotus doré, pour décrocher un collier épique iLvl 489 ainsi que la possibilité de monter une grue lorsque vous serez Exalté.

Vous pouvez également récupérer un banquet pandaren, voire un Eclat céleste . Plus tard, des patrons de joaillerie seront disponibles, et avec le Siège d'Orgrimmar, vous récolterez aussi des Esprits de l'harmonie ou même des recettes de cuisine.