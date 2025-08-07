WoW MoP : Les Clés de cache anciennes de Guo-Lai, que déverrouillent-elles et que contiennent ces coffres ?

Découvrez ce que réservent les Clés de cache ancienne de Guo-Lai sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW Classic
MoP a ouvert les portes d'un continent qui regorge de secrets, et l'un d'entre eux est lié à des clés étranges servant à déverrouiller des caches spécifiques dans le Val de l'Éternel Printemps. Afin lever le voile sur ce mystère, nous vous expliquons ici l'utilité des Clés de cache anciennes de Guo-Lai.
Où trouver des Clés de cache anciennes de Guo-Lai sur WoW MoP ?
En effectuant vos quêtes journalières pour le compte de la faction du Lotus doré sur WoW Classic MoP
, vous avez sans doute déjà ramassé une Clé de cache ancienne de Guo-Lai
. En effet, ces clés se récupèrent sur les cadavres de diverses créatures dans le Val de l'Éternel printemps
, plus précisément sur celles comportant le terme "Shao-Tien" dans leur nom ou sur des statues telles que les Quilens de granit, ces félins de pierre que vous devez parfois éliminer. Il s'agit souvent de mobs octroyant de la réputation pour le Prince noir, et ils se situent aux emplacements indiqués sur la carte suivante :
Quelle est l'utilité des Clés de cache anciennes de Guo-Lai ?
Sans grande surprise, les Clés de cache anciennes de Guo-Lai servent à ouvrir des coffres se trouvant uniquement dans les Salles de Guo-Lai,
un lieu souterrain, dont l'entrée est localisée aux coordonnées 24, 25.
En pénétrant sur les lieux, vous pourrez vous diriger vers plusieurs salles, mais certaines seront inaccessibles si vous n'avez pas atteint un palier suffisant de réputation avec le Lotus doré. Celle comportant des pièges au sol par exemple n'est débloquée qu'à partir du rang Révéré.
Une fois à l'intérieur, ouvrez l'œil et cherchez des coffres comme celui présenté ci-dessous. Les clés que vous aurez acquises plus tôt serviront à vous emparer du contenu. Cependant, en début d'extension, il faudra sans doute faire preuve de patience, car ces caches sont souvent farmés par de nombreux joueurs.
Que contiennent les coffres des Salles de Guo-Lai ?
Les coffres de Guo-Lai vous accorderont en P1 une Relique de Guo-Lai
ou une Relique du roi-tonnerre
(si vous êtes chanceux), ainsi qu'une Breloque de bonne fortune inférieure
. La relique bleue accorde 150 points de réputation, et la violette en offre 350 au plus bas, mais ces montants peuvent augmenter selon votre rang avec le Lotus doré et votre race. Un humain peut alors espérer obtenir 600 points une fois Révéré avec une relique bleue.
Vous pouvez également récupérer un banquet pandaren, voire un Eclat céleste
. Plus tard, des patrons de joaillerie seront disponibles, et avec le Siège d'Orgrimmar, vous récolterez aussi des Esprits de l'harmonie ou même des recettes de cuisine.
Farmer ces coffres en P1 de WoW Classic MoP vous permettra donc d'améliorer plus rapidement votre réputation avec le Lotus doré, pour décrocher un collier épique iLvl 489 ainsi que la possibilité de monter une grue lorsque vous serez Exalté.
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