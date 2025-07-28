WoW MoP : Les Chroniqueurs, comment devenir Exalté avec cette faction ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juillet 2025 à 12h08
Retrouvez des informations pour passer Exalté avec les Chroniqueurs (Lorewalkers) sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Les Chroniqueurs, comment devenir Exalté avec cette faction ?
Sur WoW Classic MoP, les archéologues ont fort à faire en matière de découverte d'artéfacts rares et de complétion de hauts-faits, et pour que leur travail soit plus simple, il est préférable d'être Exalté avec les Chroniqueurs (Lorewalkers). En effet, ce rang accorde l'accès à des objets particuliers, tels que la Carte de chroniqueur et le Magnétite de chroniqueur. Cependant, améliorer sa réputation avec cette faction ne se fait pas de la façon habituelle, en complétant des quêtes journalières. Afin de vous aider, nous vous indiquons ici comment fonctionne la réputation avec les Chroniqueurs, ainsi que la localisation des légendes pandariennes.

Comment augmenter sa réputation avec les Chroniqueurs sur MoP ?

Pour franchir les rangs de réputation avec les Chroniqueurs, il est nécessaire de découvrir les légendes pandariennes dissimulées aux quatre coins du continent. Il s'agit de petits monuments cliquables, repérables grâce à une icône en forme de loupe, servant à valider plusieurs hauts-faits. La complétion de chacun d'entre eux offre de la réputation avec la faction du Chroniqueur Cho, ainsi qu'un objet lançant une quête, atterrissant dans votre boîte aux lettres une fois le haut-fait associé terminé.

exemple-legende-pandarienne
Toutes les quêtes récupérées ainsi vous renvoient vers le Chroniqueur Cho au siège de l'archéologie, dans le Val de l'Éternel Printemps, et vous offrent l'opportunité d'assister à de courtes représentations relatives au Lore de la Pandarie.

representation-lorewalkers
En les terminant toutes, vous passerez Exalté avec les Chroniqueurs. Notez que si vous êtes pressé, il est possible de déconnecter votre personnage pour faire l'impasse sur chaque scène, et remettre sans attendre une autre quête au PNJ en vous reconnectant.

Quels hauts-faits doit-on compléter pour recevoir les quêtes des Chroniqueurs ?

En validant les hauts-faits suivants, vous obtiendrez suffisamment de quêtes pour monter Exalté avec les Chroniqueurs :

Où trouver les légendes pandariennes ?

Forêt de Jade

jadeforest

Vallée des Quatre Vents

valleyfourthwind

L'Escalier Dérobé

legende-escalier-derobe

Val de l'Éternel Printemps

eternalblosso

Terres de l'Angoisse

dreadwaste

Sommet de Kun-Lai

1 → Victoire à Kun-Lai, 63, 41
2 → Le fardeau de l'empereur VI, 68, 48
3 → Yaunghuile, 72, 62
4 → L'appel du devoir, 74, 84
5 → Vallée des empereurs, 53, 46, à partir d'une caverne en 52, 46
6 → Tactiques yaungoles, 50, 79
7 → Les ravages hozen, 46, 62
8 → Ren Yun l'Aveugle, 47, 52
9 → Le fardeau de l'empereur II, 44, 51
10 → Le fardeau de l'empereur VII, 41, 42

kunlaisummit

Steppes de Tanglong

1 → Le fardeau de l'empereur V, 38, 63
2 → Domination, 65, 50
3 → Piégés en terre inconnue, 84, 73

townlongstep

Étendues sauvages de Krasareng

krasarangwild
Découvrir toutes les légendes pandariennes ne devrait pas vous prendre trop de temps, alors n'hésitez pas à faire ce tour complet de la Pandarie sans tarder pour passer au plus vite Exalté avec les Chroniqueurs.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaires (3)

Avatar
Bowl (invité) Le 17/12/2025 à 15:14

Merci pour le tuto mais quand je reviens pour rendre les quetes au chroniqueur Cho. il ne propose pas de quetes quand je cic qur le perso Cho. Je vois un point d'interrogation sur la miniMap mais pas dans le jeu ..... il faut etre dans l'espace temporel de Myst of pandaria ?
Help

Avatar
Lumière (invité) Le 29/08/2025 à 12:28

J'ai terminé en moins d'une heure, merci bcp !!!

Avatar
Yslanaar (invité) Le 31/07/2025 à 15:44

Super article-tuto, hyper complet avec les photos des lieux de découverte.
Génial, 1000 merci