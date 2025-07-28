WoW MoP : Les Chroniqueurs, comment devenir Exalté avec cette faction ?

Retrouvez des informations pour passer Exalté avec les Chroniqueurs (Lorewalkers) sur WoW Classic MoP dans cet article.
Sur WoW Classic
MoP, les archéologues ont fort à faire en matière de découverte d'artéfacts rares et de complétion de hauts-faits, et pour que leur travail soit plus simple, il est préférable d'être Exalté avec les Chroniqueurs (Lorewalkers)
. En effet, ce rang accorde l'accès à des objets particuliers, tels que la Carte de chroniqueur
et le Magnétite de chroniqueur
. Cependant, améliorer sa réputation avec cette faction ne se fait pas de la façon habituelle, en complétant des quêtes journalières. Afin de vous aider, nous vous indiquons ici comment fonctionne la réputation avec les Chroniqueurs, ainsi que la localisation des légendes pandariennes.
Comment augmenter sa réputation avec les Chroniqueurs sur MoP ?
Pour franchir les rangs de réputation avec les Chroniqueurs
, il est nécessaire de découvrir les légendes pandariennes
dissimulées aux quatre coins du continent. Il s'agit de petits monuments cliquables, repérables grâce à une icône en forme de loupe, servant à valider plusieurs hauts-faits
. La complétion de chacun d'entre eux offre de la réputation avec la faction du Chroniqueur Cho, ainsi qu'un objet lançant une quête, atterrissant dans votre boîte aux lettres une fois le haut-fait associé terminé.
Toutes les quêtes récupérées ainsi vous renvoient vers le Chroniqueur Cho au siège de l'archéologie, dans le Val de l'Éternel Printemps, et vous offrent l'opportunité d'assister à de courtes représentations
relatives au Lore de la Pandarie.
En les terminant toutes, vous passerez Exalté avec les Chroniqueurs.
Notez que si vous êtes pressé, il est possible de déconnecter votre personnage pour faire l'impasse sur chaque scène, et remettre sans attendre une autre quête au PNJ en vous reconnectant.
Quels hauts-faits doit-on compléter pour recevoir les quêtes des Chroniqueurs ?
En validant les hauts-faits
suivants, vous obtiendrez suffisamment de quêtes pour monter Exalté avec les Chroniqueurs
:
Où trouver les légendes pandariennes ?
Forêt de Jade
- 1 → Discours hozen, 26, 28
- 2 → Les premiers moines, 26, 30
- 3 → Xin Wo Yin au coeur brisé, 37, 30
- 4 → Lieurs d'esprit, 42, 17
- 5 → Le fardeau de l'Empereur I, 47, 45
- 6 → Les Sauroks, 68, 29
- 7 → Le fardeau de l'Empereur III, 56, 57
- 8 → Forge-l'eau, 66, 88
Vallée des Quatre Vents
- 1 → Tactiques de combat pandaren, 19, 32
- 2 → Lieu de naissance de Liu Lang, 20, 55
- 3 → La veuve vagabonde, 35, 64
- 4 → Un acte de vente des plus célèbres, 55, 47
- 5 → Les Eauracles, 61, 35
- 6 → Embrasser ses passions, 83, 21
L'Escalier Dérobé
Val de l'Éternel Printemps
Terres de l'Angoisse
- 1 → Ambre, 52, 10, à partir de la cave localisée en 53, 15
- 2 → L'Impératrice, 36, 33
- 3 → Le Cycle des mantides, 48, 33
- 4 → La société mantide, 60, 55
- 5 → Les déserteurs, 36, 33
Sommet de Kun-Lai
1 → Victoire à Kun-Lai
, 63, 41
2 → Le fardeau de l'empereur VI
, 68, 48
3 → Yaunghuile
, 72, 62
4 → L'appel du devoir
, 74, 84
5 → Vallée des empereurs
, 53, 46, à partir d'une caverne en 52, 46
6 → Tactiques yaungoles
, 50, 79
7 → Les ravages hozen
, 46, 62
8 → Ren Yun l'Aveugle
, 47, 52
9 → Le fardeau de l'empereur II
, 44, 51
10 → Le fardeau de l'empereur VII
, 41, 42
Steppes de Tanglong
1 → Le fardeau de l'empereur V
, 38, 63
2 → Domination
, 65, 50
3 → Piégés en terre inconnue
, 84, 73
Étendues sauvages de Krasareng
- 1 → Quan Tou Kuo l'Ambidextre, 81, 11
- 2 → En attendant la tortue, 72, 31
- 3 → La dynastie perdue, 51, 32
- 4 → La bataille finale, 33, 29
- 5 → Les Origines, 30, 38
- 6 → Le fardeau de l'empereur IV, 40, 57
- 7 → Maturité hozen, 52, 87
Découvrir toutes les légendes pandariennes ne devrait pas vous prendre trop de temps, alors n'hésitez pas à faire ce tour complet de la Pandarie sans tarder pour passer au plus vite Exalté avec les Chroniqueurs.
commentaires (3)
Merci pour le tuto mais quand je reviens pour rendre les quetes au chroniqueur Cho. il ne propose pas de quetes quand je cic qur le perso Cho. Je vois un point d'interrogation sur la miniMap mais pas dans le jeu ..... il faut etre dans l'espace temporel de Myst of pandaria ?
Help
J'ai terminé en moins d'une heure, merci bcp !!!
Super article-tuto, hyper complet avec les photos des lieux de découverte.
Génial, 1000 merci